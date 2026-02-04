Fanpage aFamily

Maison Kitsuné Thu - Đông 2026: Tủ đồ bụi bặm của lữ khách đại dương

Trở lại sàn diễn thời trang cao cấp tại Paris sau 7 năm vắng bóng, Maison Kitsuné đem chất liệu vùng sơn cước Nhật Bản và nét thanh lịch bẩm sinh kiểu Paris pha trộn trong một tủ đồ thực dụng, tinh tế và thấm nhuần "hồn Cáo."

Cho mùa Thu–Đông 2026, Maison Kitsuné thực hiện một cuộc dịch chuyển thực thụ khi đưa những giá trị nguyên bản của Paris vào lòng núi rừng hoang sơ. Giám đốc Sáng tạo Abigail Smiley-Smith xây dựng một tủ đồ dựa trên sự bền bỉ của công năng và những biến tấu mới mẻ trong chất liệu, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu trên sàn diễn Paris sau bảy năm.

Điểm khởi đầu của BST không nằm ở những khái niệm xa vời mà ở chính những vật liệu thô mộc: đá, đồng thau và gỗ, lấy cảm hứng từ tư duy điêu khắc của Constantin Brancusi và Isamu Noguchi. Người lữ hành của Maison Kitsuné mùa này không còn đóng khung trong những con phố hẹp của Paris mà trực tiếp đối diện với thiên nhiên.


Tinh thần phiêu lưu len lỏi vào từng chiếc mũ len tai cáo đáng yêu, khăn quàng họa tiết lá thu hay những thiết kế mang hơi hướng thiền định của vườn Noguchi tại trụ sở UNESCO. Đây là một tủ đồ được tính toán để đem theo những dư vị phiêu lưu về giữa lòng phố thị mà không làm mất đi vẻ đĩnh đạc cần có.


Cấu trúc trang phục được định hình bằng những lớp chất liệu tương phản: len lông xù và áo khoác bouclé đặt cạnh sơ mi vải nhăn và da thuộc. Tại Nhật Bản, nơi leo núi là một thói quen phổ biến, Smiley-Smith đã đưa tính thực dụng này vào các dòng áo phao oversize nhiều túi hộp, cổ áo nhung tăm và chi tiết viền silicon.


Các loại vải kỹ thuật như fleece ép hay nylon kháng nước cho phép trang phục thích nghi với cả môi trường đô thị lẫn những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phân khúc đồ dệt kim cũng được xử lý sắc sảo với các mẫu cardigan vặn thừng và áo cổ lọ gân, tập trung hoàn toàn vào sự thoải mái và độ bền của sợi alpaca hay cashmere.


Sự đổi mới còn thể hiện qua dòng túi Inaré mới, lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy origami với các tông màu đen, xanh đại dương và nâu xám. Linh vật chú cáo tiếp tục xuất hiện dưới dạng họa tiết thêu hoặc kết hợp cùng chiếc bánh may mắn (fortune fox) qua nét vẽ của nhà thiết kế Kajsa Stahl.


Những món phụ kiện như nhẫn, móc khóa đuôi cáo hay mẫu túi Edie chất liệu lông ngựa là những mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện diện mạo. Với BST này, Maison Kitsuné đã thực sự thiết lập được một hệ thống phục trang đa năng, xóa nhòa khoảng cách giữa đỉnh núi Phú Sĩ và dòng sông Seine, phục vụ những cá tính coi trọng sự tự tin và nghệ thuật sống thực thụ.

