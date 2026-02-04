Maison Kitsuné Thu - Đông 2026: Tủ đồ bụi bặm của lữ khách đại dương
Trở lại sàn diễn thời trang cao cấp tại Paris sau 7 năm vắng bóng, Maison Kitsuné đem chất liệu vùng sơn cước Nhật Bản và nét thanh lịch bẩm sinh kiểu Paris pha trộn trong một tủ đồ thực dụng, tinh tế và thấm nhuần "hồn Cáo."
Cho mùa Thu–Đông 2026, Maison Kitsuné thực hiện một cuộc dịch chuyển thực thụ khi đưa những giá trị nguyên bản của Paris vào lòng núi rừng hoang sơ. Giám đốc Sáng tạo Abigail Smiley-Smith xây dựng một tủ đồ dựa trên sự bền bỉ của công năng và những biến tấu mới mẻ trong chất liệu, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu trên sàn diễn Paris sau bảy năm.
Tinh thần phiêu lưu len lỏi vào từng chiếc mũ len tai cáo đáng yêu, khăn quàng họa tiết lá thu hay những thiết kế mang hơi hướng thiền định của vườn Noguchi tại trụ sở UNESCO. Đây là một tủ đồ được tính toán để đem theo những dư vị phiêu lưu về giữa lòng phố thị mà không làm mất đi vẻ đĩnh đạc cần có.
Tại Việt Nam, Maison Kitsuné được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Maison Kitsuné Hà Nội
58 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00
Tel: +84 24 3203 9569
Email: maisonkitsune.trangtien@tamsonfashion.com
Maison Kitsuné Takashimaya
L2-207 Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: 9:30 – 21:30 (ngày thường) / 22:00 (cuối tuần, lễ tết)
Tel: +84 28 3535 6958
Email: maisonkitsune.taka@tamsonfashion.com