Maison Kitsuné Thu - Đông 2026: Tủ đồ bụi bặm của lữ khách đại dương

Cho mùa Thu–Đông 2026, Maison Kitsuné thực hiện một cuộc dịch chuyển thực thụ khi đưa những giá trị nguyên bản của Paris vào lòng núi rừng hoang sơ. Giám đốc Sáng tạo Abigail Smiley-Smith xây dựng một tủ đồ dựa trên sự bền bỉ của công năng và những biến tấu mới mẻ trong chất liệu, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu trên sàn diễn Paris sau bảy năm.

Điểm khởi đầu của BST không nằm ở những khái niệm xa vời mà ở chính những vật liệu thô mộc: đá, đồng thau và gỗ, lấy cảm hứng từ tư duy điêu khắc của Constantin Brancusi và Isamu Noguchi. Người lữ hành của Maison Kitsuné mùa này không còn đóng khung trong những con phố hẹp của Paris mà trực tiếp đối diện với thiên nhiên.