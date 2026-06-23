Obagi Medical đột phá trong da liễu thẩm mỹ và trao học bổng hỗ trợ bác sĩ trẻ

Điều này không chỉ đòi hỏi những tiến bộ trong nghiên cứu và công nghệ mà còn đặt ra yêu cầu về việc phát triển đội ngũ chuyên gia da liễu có năng lực chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe làn da ngày càng đa dạng của cộng đồng.

Với định hướng đó, Obagi Medical phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề về những đột phá mới trong da liễu thẩm mỹ, từ chăm sóc da đến điều trị chuyên sâu. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương, đại diện Tập đoàn Obagi Medical cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây là diễn đàn học thuật uy tín để các đại biểu cập nhật những tiến bộ mới trong chăm sóc sức khỏe làn da, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và trao đổi về các xu hướng điều trị hiện đại dựa trên nền tảng khoa học.

Hội thảo có phần trình bày của các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trong tham luận về "Kỷ nguyên Longevity trong Da liễu thẩm mỹ", TS. BS. Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết xu hướng hiện nay là ứng dụng các giải pháp dược mỹ phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học và bằng chứng lâm sàng nhằm hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da lâu dài, đồng thời đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.

Trong khi đó, TS. BS. Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Trưởng phòng Đào tạo Bệnh viện Da liễu Trung ương, đã cập nhật những kiến thức và thực hành mới trong điều trị rám má trên làn da nhạy cảm theo các khuyến nghị mới nhất từ các hiệp hội da liễu quốc tế.

Từ góc nhìn quốc tế, BS. Brian P. Hibler chia sẻ về tương lai sức khỏe làn da ở người châu Á, nhấn mạnh vai trò của các chiến lược điều trị đa chiều trong kiểm soát sắc tố, phục hồi hàng rào bảo vệ da và tối ưu hiệu quả lâm sàng.

Đồng hành cùng những trao đổi học thuật tại hội thảo, bà Saykon Dee, Giám đốc Phát triển Sản phẩm Obagi Medical toàn cầu cho biết hãng liên tục cập nhật những xu hướng điều trị và phương pháp chăm sóc da tiên tiến theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế, đồng thời nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới nhằm mang đến những giải pháp phù hợp với nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng.

Các giải pháp được giới thiệu tại hội thảo cũng phản ánh định hướng điều trị được nhiều chuyên gia chia sẻ tại chương trình: kết hợp các hoạt chất đã được chứng minh hiệu quả như Retinol cùng với những tiến bộ mới trong khoa học tế bào.

Đại biểu tham dự đang xem giải pháp chăm sóc da có thành phần chính là Retinol và PHA của Obagi Medical

Trong khuôn khổ chương trình, Obagi Medical đã phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai Quỹ học bổng Obagi Medical, trao tặng 3 suất học bổng dành cho các bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu của Trường Đại học Y Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc là: Bác sĩ nội trú Đinh Thị Hương Dịu, Bác sĩ nội trú Bùi Tiến Trung, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tổng giá trị học bổng là 195.600.000 đồng, tương đương 65.200.000 đồng cho mỗi suất, nhằm hỗ trợ chi phí học tập trong một năm học.

Obagi Medical phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai Quỹ học bổng Obagi Medical, trao tặng 3 suất học bổng dành cho các bác sĩ nội trú

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS. BS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho rằng: " Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe làn da ngày càng tăng, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành da liễu. Các chương trình học bổng và hỗ trợ đào tạo không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cá nhân mà còn là một đầu tư chiến lược cho tương lai của ngành. Đây là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng và giữ chân những bác sĩ trẻ có năng lực, giúp họ tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến và các chuẩn mực quốc tế. Về lâu dài, những chương trình này góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia kế cận, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, qua đó khẳng định vị thế của da liễu Việt Nam trong khu vực. "

PGS. TS. BS. Lê Hữu Doanh phát biểu tại hội thảo

Ông Chris Driver, Chủ tịch Waldencast khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ: " Tại Obagi Medical, chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục và phát triển nguồn nhân lực là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe làn da trong tương lai. Quỹ học bổng Obagi Medical không chỉ ghi nhận và hỗ trợ các bác sĩ trẻ xuất sắc, mà còn thể hiện sự đồng hành của chúng tôi cùng cộng đồng da liễu Việt Nam thông qua giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn ."

Ông Chris Driver chia sẻ về Quỹ học bổng Obagi Medical



