Ở tuổi 45+, tôi học cách "buông bỏ" những món đồ này để mặc đẹp và tự tin hơn

Trang điểm, làm tóc tinh tế, nói không với sự luộm thuộm

Về kiểu tóc

Tránh xa kiểu tóc xoăn nhỏ kiểu bà thím, vừa già vừa kém sang Rất nhiều phụ nữ trung niên thích uốn xoăn nhỏ, thậm chí còn coi đó là “mốt” tuổi trung niên. Nhưng thực tế, kiểu tóc này không hề thời trang, trái lại còn khiến gương mặt trở nên dầu mỡ, rối mắt. Tóc xoăn nhỏ dễ lộ nhược điểm chất tóc, làm mặt to, đầu to, nếu không chăm sóc kỹ còn trông lôi thôi, làm khí chất giảm sút rõ rệt.

Gợi ý các kiểu tóc gọn gàng, tự nhiên

Tóc ngắn uốn nhẹ: Vừa dễ chăm sóc, vừa tăng độ phồng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi trẻ. Đặc biệt, độ uốn lượn to ở phần đỉnh và đuôi tóc giúp khuôn mặt cân đối, trông trẻ trung hơn hẳn.

Tóc buộc/ búi gọn: Nhiều phụ nữ ngoài 50 vẫn chọn kiểu buộc hoặc búi cao gọn gàng. Đừng lo lộ gương mặt, bởi thực tế, buộc tóc lỏng tay, để vài sợi tóc hai bên má sẽ giúp khuôn mặt nhỏ gọn, đường nét thanh thoát, khí chất sáng hẳn.

Về trang điểm

Sai lầm: Trang điểm đậm quá mức Một số chị em chọn makeup thật dày, nền trắng bệch, phấn má, son môi quá đậm, dẫn đến tình trạng giả tạo, nặng nề, thậm chí khiến gương mặt già hơn.

Đúng: Trang điểm tự nhiên, nâng tông da Phụ nữ 50 tuổi hợp nhất với lối trang điểm nhẹ. Chỉ cần kem nền hoặc kem dưỡng sáng hơn da 0,5 tông để che bớt nếp nhăn, đốm nâu. Không cần quá dày, chỉ cần tự nhiên. Kết hợp thêm son nude, chút phấn mắt và má hồng nhẹ, khí sắc lập tức rạng rỡ, trẻ trung hơn cả chục tuổi.

Giữ dáng, phong thái thanh lịch

Ở tuổi 50, khác biệt lớn nằm ở tư thế. Một người béo phì, lưng còng, cho dù mặc đồ thời thượng vẫn khó tránh cảm giác nặng nề. Trái lại, một người giữ được dáng gọn, đi đứng thẳng, tự khắc toát ra vẻ thanh lịch, cuốn hút.

Không còng lưng, rụt vai: Đây là thói quen dễ thấy ở tuổi trung niên. Nó không chỉ làm mất dáng mà còn ảnh hưởng sức khỏe. Giải pháp là luôn nhắc nhở bản thân ngẩng cao đầu, thả lỏng vai, hoặc tập những bài chỉnh dáng như đứng tựa lưng vào tường.

Chú ý tư thế ngồi và đứng: Khi đứng, lưng phải thẳng, bụng hơi hóp, mắt nhìn thẳng. Khi ngồi, bụng vẫn giữ căng nhẹ, hai chân khép gọn.

Những chi tiết nhỏ này giúp phong thái luôn toát lên vẻ lịch thiệp, duyên dáng.

Ăn mặc thông minh

Sai lầm: Quần áo hoa hòe, sặc sỡ, chất liệu rẻ Nhiều người nghĩ mặc màu mè sẽ “ăn gian” tuổi, nhưng thật ra lại phản tác dụng. Đặc biệt, khi kết hợp cùng chất vải thô, hoa văn rối rắm, toàn bộ set đồ sẽ mang cảm giác rẻ tiền, quê mùa.

Giải pháp: Chọn đồ cơ bản, tối giản Những món như áo sơ mi, chân váy jeans, váy đơn sắc… luôn hợp với mọi lứa tuổi. Không cố gắng “trẻ hóa”, nhưng lại làm người mặc trẻ hơn một cách tự nhiên, thanh lịch.

Màu sắc: Hạn chế tông tối, ưu tiên màu sáng nhẹ Đen, nâu, xám sẫm có thể khiến da mặt xỉn và già hơn. Thay vào đó, nên chọn tông be, hồng nhạt, xanh pastel. Chúng vừa tươi sáng, vừa không quá “cưa sừng làm nghé”.

Công thức: Quần áo càng giản đơn càng đẹp, nhưng cần nhấn nhá bằng phụ kiện. Một chiếc mũ, đôi bông tai hay vòng cổ nhỏ xinh sẽ khiến tổng thể thanh lịch, tinh tế hơn nhiều.

45 tuổi không phải điểm bắt đầu của sự già nua, mà chính là khởi đầu mới của sự duyên dáng. Một mái tóc gọn gàng, lớp trang điểm nhẹ, dáng đi thẳng lưng, cùng những bộ quần áo phù hợp, tất cả sẽ khiến phụ nữ trở nên rạng rỡ và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Tuổi tác không phải kẻ thù, nó chỉ là “gia vị” giúp ta đẹp theo cách trưởng thành và đầy khí chất. Hãy nắm lấy ba bí quyết trên để bước qua tuổi 50 mà vẫn tự tin, quyến rũ, và trở thành người phụ nữ không sợ thời gian!