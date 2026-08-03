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Hưởng ứng Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ (1-7/8), các chuyên gia y tế khuyến cáo nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp nuôi dưỡng tự nhiên, an toàn và tối ưu nhất đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Sữa mẹ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết như đạm, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và nước với tỷ lệ phù hợp theo từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, sữa non trong những ngày đầu sau sinh giàu kháng thể và các yếu tố miễn dịch, giúp trẻ tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy và dị ứng.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, sữa mẹ còn dễ tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu tốt, hạn chế táo bón và các rối loạn tiêu hóa. Việc bú mẹ cũng góp phần tạo sự gắn kết tình cảm, giúp trẻ cảm thấy an toàn và phát triển tốt về thể chất cũng như tinh thần.

Đối với người mẹ, cho con bú kích thích cơ thể tiết hormone oxytocin, giúp tử cung co hồi nhanh, giảm nguy cơ chảy máu sau sinh và hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Quá trình tạo sữa còn giúp tiêu hao năng lượng, hỗ trợ giảm cân tự nhiên sau sinh. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng, loãng xương và đái tháo đường.

Bên cạnh lợi ích về sức khỏe, sữa mẹ luôn sẵn có, vô trùng, đúng nhiệt độ và không tốn chi phí mua sữa hay dụng cụ pha chế, góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, trẻ cần được bú mẹ trong giờ đầu sau sinh để nhận nguồn sữa non quý giá, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, kết hợp chế độ ăn dặm hợp lý sau 6 tháng. Nuôi con bằng sữa mẹ từ những ngày đầu đời là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe của cả mẹ và bé.