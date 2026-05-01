Nữ vận động viên mang thai 22 tuần vẫn hoàn thành phần thi Boston Marathon!

Sau khi hoàn thành Boston Marathon, những ngày gần đây, Calli Hauger-Thackery liên tục xuất hiện trên trang nhất các chuyên mục thể thao.

Mỗi mùa marathon luôn có vô số câu chuyện đáng chú ý. Giải Boston Marathon vừa kết thúc cũng không ngoại lệ: từ những vận động viên phá kỷ lục đến các khoảnh khắc thú vị của người chạy phong trào. Trong số đó, Calli Hauger Thackery - vận động viên người Anh - trở thành nhân vật gây tranh luận nhiều nhất.

Một năm trước, tại Boston Marathon, cô đạt thành tích 2 giờ 22 phút 38 giây, xếp hạng 6 nữ. Một năm sau quay lại, cô hoàn thành cuộc đua với thời gian 2 giờ 43 phút 58 giây, xếp thứ 65 trong nhóm nữ.

Nếu chỉ nhìn thành tích, đây không phải kết quả nổi bật, thậm chí có thể coi là “tụt phong độ”. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh cô đang mang thai 22 tuần (hơn 5 tháng), màn thể hiện này gần như “phi thường”. Trên mạng xã hội, nhiều người còn gọi cô là “bà bầu chạy nhanh nhất”.

“Hoàn thành 42,195 km vốn đã không dễ, huống chi trong tình trạng mang thai như vậy.” - Calli chia sẻ sau khi về đích. Trước cuộc đua, cô đã dự đoán mình sẽ trở thành tâm điểm tranh cãi, nhưng vẫn rất tự hào khi cùng đứa con trong bụng hoàn thành thử thách này: “Đây là cuộc đua khó khăn nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất.”

Khi Calli cán đích với thời gian 2:43:58, chồng cô - Nick Hauger cũng là huấn luyện viên đã chờ sẵn ở vạch đích gần nửa tiếng. Khi ôm nhau ăn mừng, Calli còn làm một biểu cảm nhăn mặt hướng về phía người thân trên khán đài. Khoảnh khắc đó phản ánh đúng những gì cô đã trải qua suốt cuộc đua.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Runner’s World , Calli mô tả đây là một cuộc đua “cực kỳ gian nan”: khoảng km thứ 8, cơ mông bên phải của cô bất ngờ co cứng, buộc phải ghé trạm y tế; đến gần km 18, cô lại phải vào lều y tế vì dây thần kinh bị chèn ép, lúc đó chân phải gần như không nhấc lên được, chỉ có thể lê đi. Ngoài ra, do mang thai, cô phải dừng lại nhiều lần để đi vệ sinh, riêng nửa đầu cuộc đua đã dừng hai lần.

“Trước nửa chặng, tôi đã nhiều lần nghĩ mình không thể hoàn thành, nhưng cuối cùng cơ thể và tôi đã ‘hòa hợp’ lại.” Sau khi tình trạng cải thiện, cô quyết định tiếp tục, và càng về sau càng chạy tốt hơn, cuối cùng cán đích thành công.

Calli cho biết, đây không phải lần đầu cô “vừa mang thai vừa thi đấu”. Trước đó, cô từng giành chức vô địch marathon Honolulu vào tháng 12 trong khi chưa biết mình đã mang thai. Khi đó, cô bị nôn trên đường chạy và tưởng do thời tiết nóng, mãi đến đêm Giáng sinh mới biết mình có thai.

Thậm chí trước đó, khi mang thai 8 tuần, cô cũng giành chức vô địch Houston Marathon với thành tích 2:24:17. Chính trải nghiệm đó khiến cô tự tin tiếp tục thử thách bản thân.

Lần này, cô nâng mức độ thử thách lên cao hơn: hoàn thành Boston Marathon khi đã mang thai 22 tuần. Với cô, mọi khó khăn trên quãng đường 42 km đều khiến cuộc đua này trở nên “ý nghĩa nhất”.

Chồng và gia đình Calli hoàn toàn ủng hộ cô theo đuổi đam mê. Việc mang thai và thi đấu đều nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Sau khi bỏ dở Chicago Marathon năm ngoái, họ quyết định có con. Theo Calli, năm nay không có nhiều giải lớn nên là thời điểm phù hợp để mang thai.

Theo kế hoạch, khi cô sinh con xong, đến kỳ Olympic tiếp theo, con cô khoảng 2 tuổi - không ảnh hưởng đến mục tiêu trở lại thi đấu.

“Đây là một trải nghiệm đặc biệt. Tôi cảm thấy mình rất may mắn trong suốt thai kỳ. Việc hoàn thành cuộc đua lúc này thật khó tin.” Cô cho rằng trải nghiệm này còn ý nghĩa hơn cả việc giành huy chương châu Âu.

Tuy nhiên, câu chuyện của cô cũng gây nhiều tranh cãi. Calli chia sẻ: “Tôi hiểu rõ cơ thể mình và đã tham khảo ý kiến bác sĩ. Họ đều ủng hộ. Hiện nay có nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể vận động trong thai kỳ, đặc biệt với những người đã có nền tảng thể thao.”

Cô hy vọng việc mình hoàn thành cuộc đua sẽ chứng minh rằng phụ nữ có thể làm chủ cuộc sống của mình: “Phụ nữ có thể vừa làm mẹ, vừa là vận động viên đỉnh cao.”

Mang thai có nên vận động?

Thực tế, trước đây đã có nhiều phụ nữ mang thai tham gia các môn thể thao như marathon, lướt sóng… và gây tranh cãi lớn. Tại Trung Quốc cũng từng có nhiều trường hợp tương tự.

Theo bác sĩ Chu Vân Hiểu (Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang), khi mang thai, điều quan trọng nhất là theo dõi áp lực ổ bụng. Khi tử cung lớn dần, kết hợp với rung động khi vận động có thể tăng áp lực lên dây chằng và sàn chậu. Cần tránh các bài tập như ngồi xổm sâu, nâng tạ nặng.

Tuy nhiên, quan niệm “mang thai phải hạn chế vận động” là chưa chính xác. Trong giai đoạn giữa thai kỳ (3–8 tháng), phụ nữ được khuyến khích vận động vừa phải. Các môn như bơi lội, yoga là lựa chọn tốt.

Nhiều nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng vận động hợp lý giúp thai nhi phát triển tốt, cải thiện tuần hoàn máu, giảm stress, ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, với người chạy bộ, cần giảm dần cường độ và thời gian, lắng nghe cơ thể và chú ý dấu hiệu bất thường. Không phải tất cả phụ nữ mang thai đều phù hợp với chạy bộ, đặc biệt là những trường hợp nguy cơ cao.

Kết luận

Câu chuyện của Calli là một ví dụ truyền cảm hứng, nhưng cũng là lời nhắc: Vận động khi mang thai cần dựa trên thể trạng cá nhân và hướng dẫn y khoa.

Dù gây tranh cãi, hành trình của cô vẫn mở ra một góc nhìn mới: Thai kỳ không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn đam mê, miễn là bạn hiểu rõ cơ thể và biết giới hạn của mình.

Nguồn: Sohu