Dịp nghỉ lễ này chơi gì cùng con? 40 hoạt động đơn giản, ít tốn kém nhưng vừa “chữa lành” vừa giúp trẻ mở mang hiểu biết

Gió ấm, ngày dài, cuối xuân chuyển sang đầu hạ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến.

Với mỗi bậc cha mẹ, 4 ngày nghỉ là khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, đồng thời cũng là “khung giờ vàng” dành riêng cho việc đồng hành cùng con.

Không muốn chen chúc du lịch xa, không muốn ở nhà lướt điện thoại, không muốn con chìm trong thiết bị điện tử, nhưng vẫn muốn vừa chơi cùng con chất lượng, vừa tiết kiệm chi phí, lại giúp con phát triển toàn diện?

Thực ra, thời gian đẹp nhất bên con chưa bao giờ cần đến chi tiêu đắt đỏ hay lịch trình phức tạp.

Dưới đây tổng hợp 40 hoạt động nhỏ dễ thực hiện, thú vị, mang tính giáo dục cao , bao gồm 5 nhóm: sinh hoạt tại nhà – vận động ngoài trời – trải nghiệm thực tế – học mà chơi – kỹ năng xã hội. Phù hợp với nhiều gia đình và nhiều độ tuổi khác nhau, cha mẹ có thể lưu lại và áp dụng ngay để có một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nhóm 1: Thời gian chậm tại nhà - Gắn kết gia đình, nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc

Giáo dục tốt nhất nằm trong những điều bình dị hằng ngày. Không cần đi xa, ở nhà cũng có thể giúp con cảm nhận sự gắn kết và trách nhiệm.

1. Cùng làm album ảnh gia đình

2. Cùng con lên kế hoạch cho chuyến đi tương lai

3. Tự làm lịch theo mùa (DIY)

4. Tạo “bức tường ước mơ” của gia đình

5. Cả nhà cùng dọn dẹp tổng thể

6. Làm vườn mini ngoài ban công

7. Cùng nhau chuẩn bị bữa tối gia đình

8. Duy trì “giờ đọc sách gia đình” mỗi ngày

Nhóm 2: Ra ngoài chơi - Hòa mình vào thiên nhiên, giải phóng năng lượng

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rất dễ chịu, hãy rời khỏi không gian kín, để con vận động và khám phá.

9. Du lịch ngắn ngày gần thành phố

10. Vận động ngoài trời (đạp xe, đá bóng, cầu lông…)

11. Trải nghiệm hái trái cây tại vườn

12. Tham quan bảo tàng, nhà triển lãm, trung tâm khoa học

13. Đi bộ khám phá thiên nhiên

14. “Săn tìm thực vật” tại các nhà vườn

15. Tổ chức BBQ ngoài trời (đúng quy định)

16. Làm và thả diều

Nhóm 3: Trải nghiệm thực tế - Học đi đôi với hành

Trải nghiệm thực tế luôn là lớp học tốt nhất giúp trẻ trưởng thành.

17. Làm thí nghiệm khoa học đơn giản tại nhà

18. Tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng

19. Làm việc thiện (thăm người già, dọn vệ sinh môi trường…)

20. Trồng cây, chăm sóc cây xanh

21. Trải nghiệm thủ công truyền thống (nặn đất, đan tre, cắt giấy…)

22. Tìm hiểu các nghề nghiệp trong xã hội

23. Trải nghiệm kiếm tiền từ lao động nhỏ

24. Trò chuyện với những người lao động xung quanh

Nhóm 4: Học mà chơi - Nghỉ lễ nhưng vẫn phát triển

Không cần học nhồi nhét, hãy để trẻ học một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

25. Viết nhật ký kỳ nghỉ (tự do sáng tạo)

26. Xem phim tài liệu chất lượng

27. Xem phim gia đình và cùng trao đổi cảm nhận

28. Chơi trò thơ ca, đọc thơ

29. Đọc sách và ghi chép cảm nhận

30. Học địa lý qua bản đồ, quả địa cầu

31. Đọc sách tại thư viện

32. Sáng tạo nghệ thuật tự do (vẽ, nặn, DIY…)

Nhóm 5: Kỹ năng xã hội - Giúp trẻ tự tin và giao tiếp tốt

Kỹ năng xã hội là hành trang quan trọng cho cả cuộc đời.

33. Tổ chức trò chơi cùng bạn bè hàng xóm

34. Chơi nhập vai (kể chuyện, đóng vai nghề nghiệp…)

35. Cho trẻ trải nghiệm ngủ lại nhà bạn

36. Gặp gỡ nhiều gia đình, tổ chức picnic

37. Tổ chức buổi kể chuyện cho trẻ

38. Tổ chức tiệc thủ công nhỏ

39. Tập tranh luận nhẹ nhàng theo chủ đề

40. Học cách chào hỏi, giao tiếp lịch sự

Kết

Ý nghĩa của kỳ nghỉ không nằm ở việc đi thật nhiều nơi hay tiêu tiền không kiểm soát. Với trẻ, một khoảng thời gian được cha mẹ đồng hành, một trải nghiệm tự do, một ký ức ấm áp còn quý giá hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào.

40 hoạt động này chi phí thấp nhưng mang lại giá trị lớn, phù hợp với mọi độ tuổi. Kỳ nghỉ này, hãy tạm gác công việc, bớt dùng điện thoại, chậm lại để ở bên con, tận hưởng sự dịu dàng của mùa xuân. Biến một kỳ nghỉ bình thường trở thành ký ức tuổi thơ đáng nhớ và ấm áp của con.