Nữ thần nhan sắc làm trò khó đỡ: Lấy váy 70 năm của Dior đi 7-Eleven, fan tìm đỏ mắt trên thảm đỏ không thấy

Lễ trao giải Grammy 2026 vừa qua đã chứng kiến một màn biến mất bất ngờ từ nữ ca sĩ Lana Del Rey. Dù trước đó đã xuất hiện rạng rỡ tại tiệc Pre-Grammys hôm 31/1 cùng chồng là Jeremy Dufrene, nhưng đến đêm trao giải chính thức ngày 1/2, chủ nhân bản hit Young & Beautiful lại hoàn toàn mất hút khỏi thảm đỏ, khiến fan hâm mộ tìm kiếm "đỏ cả mắt".

Sau đó, các fan cuối cùng đã tìm được manh mối duy nhất về Lana qua Instagram của stylist Molly Dickson. Theo tiết lộ từ nữ stylist này, outfit của Lana Del Rey cho Grammy năm nay là một chiếc little black dress nằm trong bộ sưu tập Dior Couture năm 1956 - tức một chiếc váy archive đã 70 tuổi.

Nhưng điều lạ đời là dù đã mở hẳn kho lưu trữ của Dior, nữ ca sĩ lại không xuất hiện trên thảm đỏ Grammy hay bất kỳ after-party chính thức nào. Thay vào đó, cô chỉ check-in ở bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi 7-Eleven gần địa điểm tổ chức sự kiện.

Lana Del Rey check-in bãi xe 7-Eleven cùng chiếc váy Dior Couture 1956 thay vì thảm đỏ Grammy (Ảnh @mollyddickson).

Mẫu váy có thiết kế strapless cổ điển với phần thân corset xuyên thấu được cấu trúc mềm mại, ôm nhẹ vào eo. Đường viền cổ tạo thành hình tim nhẹ nhàng, tăng thêm nét nữ tính. Phần váy xòe bồng bềnh, dài đến ngay dưới đầu gối. Lana kết hợp với giày cao gót đen đơn giản và kiểu tóc búi lãng mạn với vài lọn tóc rơi tự nhiên.

Stylist đăng tải kèm khung hình trên để chứng minh đẳng cấp chiếc váy lần này của "sầu nữ" làng nhạc (Ảnh @mollyddickson).

Màn "tấu hề" này nhanh chóng được cộng đồng fan quốc tế của cô trêu chọc không ngớt. Một fan đã tạo meme với hình ảnh chiếc thảm đỏ trống trơn cùng dòng caption đầy "chua xót": "Lana Del Rey is barely noticeable as she arrives on the 2026" (tạm dịch: Lana Del Rey hầu như không đáng chú ý khi xuất hiện tại sự kiện 2026). Ngoài ra, các bình luận dí dỏm cũng tràn về:

- Tôi thích cách cô ấy hóa trang thành những người nghèo như chúng ta.

- Đây là điều đậm chất Lana nhất mà tôi từng thấy.

- Cô ấy mặc Dior 1956 đi 7-Eleven trong khi tôi mặc đồ ngủ đi Whole Foods. Chúng ta như nhau.

Ảnh chế của fan quốc tế về sự biến mất của Lana Del Ray (Ảnh: X)

Lana Del Rey là một trong số các trường hợp nhan sắc lên hương hậu giảm cân của làng nhạc US-UK. Từ giai đoạn 2020-2021, nữ ca sĩ đã có màn lột xác ngoạn mục khi giảm được khoảng 50 pounds (khoảng 23kg), từ mốc 91kg xuống còn 68kg.

Về chế độ ăn, cô áp dụng chế độ ăn clean với thực phẩm nguyên chất như thịt nạc, cá, trứng, rau xanh, và protein thực vật. Nữ ca sĩ tăng lượng protein nạp vào, ăn nhiều rau củ như rau lá xanh, rau họ cải và bơ, và vẫn ăn carbs như ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, quinoa để cung cấp năng lượng cho tập luyện.

Outfit lọt top mặc đẹp của nữ ca sĩ ở một mùa Grammy trước đó (Ảnh Getty Images).



Dù có những đồn đoán về việc sử dụng Ozempic - loại thuốc giảm cân phổ biến, nữ ca sĩ đã kiên quyết phủ nhận và khẳng định rằng sự thay đổi của cô là kết quả của làm việc chăm chỉ, chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn, không phải thuốc giảm cân.