Dọn nhà thì dễ, dọn kệ mỹ phẩm mới khó: 5 món cần vứt gấp

Dọn dẹp nhà cửa đón Tết không chỉ là lau chùi bàn ghế, sắp xếp tủ quần áo mà góc mỹ phẩm cũng là nơi bạn nên "tổng vệ sinh" càng sớm càng tốt. Rất nhiều người chăm skincare đều đặn nhưng da vẫn xấu đi, nổi mụn, kích ứng kéo dài mà không hiểu lý do. Thực tế, thủ phạm đôi khi không nằm ở việc bạn thiếu bước dưỡng da, mà ở chính những món mỹ phẩm đã đến lúc phải vứt bỏ nhưng vẫn đang được sử dụng hàng ngày. Tết là thời điểm da cần ổn định, khỏe mạnh để makeup đẹp, chụp ảnh xinh, vì vậy hãy mạnh tay loại bỏ ngay 5 món mỹ phẩm "hại da" dưới đây.

1. Mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng hoặc quá hạn mở nắp

Rất nhiều người chỉ chú ý đến hạn sử dụng in trên bao bì mà quên mất khái niệm "hạn sau khi mở nắp". Trên mỗi sản phẩm đều có ký hiệu chiếc lọ mở nắp kèm số tháng (6M, 12M, 24M…), cho biết thời gian an toàn để dùng sau khi mở. Dù chưa đến hạn in trên vỏ, nhưng nếu đã mở quá lâu, sản phẩm vẫn có thể bị nhiễm khuẩn, oxy hóa và gây hại cho da. Đặc biệt là các sản phẩm dạng kem, serum, mascara, eyeliner - những món tiếp xúc trực tiếp với da và vùng mắt. Trước Tết, hãy kiểm tra lại toàn bộ mỹ phẩm đang dùng, món nào đã mở quá lâu, dùng dở dang cả năm trời thì tốt nhất nên bỏ đi để tránh kích ứng không đáng có.

2. Mỹ phẩm đã bị biến chất, đổi màu hoặc đổi mùi

Mỹ phẩm khi bị hỏng thường có những dấu hiệu rất rõ: màu sắc sẫm hơn, tách lớp, có mùi lạ, mùi chua hoặc hắc. Tuy nhiên, vì tiếc tiền, nhiều người vẫn cố dùng tiếp với suy nghĩ "chắc vẫn ổn". Đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với da nhạy cảm. Mỹ phẩm biến chất không chỉ mất tác dụng mà còn có thể gây viêm da, nổi mụn li ti, thậm chí kích ứng kéo dài rất khó phục hồi. Nếu trong quá trình dọn dẹp, bạn phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường, đừng do dự, hãy cho chúng "ra đi" ngay lập tức.

3. Mặt nạ lột mụn, miếng dán lột mụn

Đây là nhóm sản phẩm tưởng như "cứu tinh" cho da mụn đầu đen nhưng thực tế lại nằm trong danh sách mỹ phẩm dễ gây tổn thương da nhất. Việc lột mụn bằng lực kéo mạnh có thể làm giãn lỗ chân lông, tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da yếu và dễ nổi mụn hơn về lâu dài. Trước Tết, nếu muốn da mịn màng, bạn nên ưu tiên các phương pháp làm sạch dịu nhẹ như tẩy tế bào chết hóa học nồng độ thấp, mặt nạ đất sét hoặc toner pad làm sạch. Những miếng dán lột mụn nếu còn nằm trong ngăn kéo thì đây chính là lúc nên mạnh tay loại bỏ.





4. Cọ trang điểm cũ, quá bẩn hoặc đã rụng lông

Cọ makeup là "ổ vi khuẩn" nếu không được vệ sinh và thay mới đúng thời điểm. Những cây cọ đã dùng lâu năm, lông xơ cứng, rụng nhiều hoặc khó làm sạch hoàn toàn sẽ dễ tích tụ bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn. Khi sử dụng lên da, đặc biệt là trong thời gian Tết makeup nhiều, nguy cơ nổi mụn, viêm da càng cao. Nếu bạn không nhớ lần cuối cùng giặt cọ là khi nào, hoặc cọ đã quá cũ, hãy cân nhắc thay mới. Một bộ cọ sạch sẽ không chỉ giúp lớp nền mịn đẹp hơn mà còn bảo vệ làn da rất nhiều.

5. Mỹ phẩm không phù hợp với loại da hiện tại

Làn da thay đổi theo thời tiết, độ tuổi và lối sống. Sản phẩm từng hợp với bạn cách đây vài năm chưa chắc còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Da dầu nhưng vẫn dùng kem dưỡng quá đặc, da nhạy cảm nhưng cố bôi sản phẩm có cồn mạnh hay hương liệu nồng - tất cả đều có thể khiến da "xuống cấp" ngay trước Tết. Dịp dọn dẹp này là cơ hội tốt để bạn nhìn lại làn da của mình và loại bỏ những món mỹ phẩm không còn phù hợp. Thay vì giữ lại cho "đỡ phí", hãy ưu tiên sự an toàn và ổn định của da.

Dưới đây là 1 số món mỹ phẩm bạn có thể tham khảo ngay:

MEIDOO Kệ để đồ nhà tắm, Giá đựng mỹ phẩm treo tường, bền sẽ không bị rỉ sét

Nơi mua: MEIDOO

Nước Hoa Hồng Hỗ Trợ Dưỡng Da Sáng Mịn Chiết Xuất Từ Gạo I'm From Rice Toner

Sữa rửa mặt tro núi lửa sạch sâu se khít lỗ chân lông INNISFREE Volcanic Pore BHA Cleansing Foam

Nơi mua: INNISFREE

Kem dưỡng ban ngày giảm nếp nhăn và săn chắc da Yves Rocher Lift Pro-Collagen

Nơi mua: Yves Rocher

d'Alba Serum dạng xịt khoáng căng bóng da First Spray Serum

Dọn nhà đón Tết không chỉ là làm mới không gian sống mà còn là cách bạn làm mới làn da và thói quen làm đẹp của chính mình. Một kệ mỹ phẩm gọn gàng, chỉ giữ lại những sản phẩm cần thiết, phù hợp và còn hạn sử dụng sẽ giúp da khỏe hơn, ít rủi ro kích ứng hơn trong những ngày Tết bận rộn. Đôi khi, chăm da tốt nhất không phải là mua thêm thật nhiều mỹ phẩm mới, mà là biết vứt bỏ đúng lúc những món mỹ phẩm "hại da".