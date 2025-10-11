Nữ phản diện phim The Glory ở hiện tại: Cắt tóc ngắn cực trẻ xinh, style tuổi U40 tuyệt đẹp

Năm 2022, bộ phim The Glory không chỉ là màn tái xuất đỉnh cao của Song Hye Kyo mà còn là tác phẩm giúp nhiều diễn viên trong dàn cast tạo bước ngoặt sự nghiệp, trong đó có Lim Ji Yeon. Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất phản diện khiến khán giả "nổi da gà", Lim Ji Yeon còn nhận được vô vàn lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, độc đáo. Khi đó, Lim Ji Yeon kết thân với kiểu tóc dài sang chảnh, khi thì uốn sóng, lúc buộc đuôi ngựa thời thượng, quyến rũ.

Thời gian gần đây, Lim Ji Yeon đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình, tất cả là nhờ kiểu tóc ngắn trẻ trung, năng động. Cụ thể, Lim Ji Yeon đã tạm biệt mái tóc dài gắn bó với mình nhiều năm, chuyển sang kết thân với tóc ngắn layer ngang vai. Kiểu tóc không quá ngắn này giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật hơn, mang đến sự cá tính nhưng vẫn đảm bảo nét dịu dàng, trang nhã. Ngoài ra, bằng cách giữ nguyên màu tóc đen, đồng thời rẽ ngôi lệch cho mái tóc, Lim Ji Yeon còn dễ dàng có được vẻ ngoài sang trọng và tinh tế.

Việc chuyển từ tóc dài sang tóc ngắn không chỉ giúp vẻ ngoài của Lim Ji Yeon thêm ấn tượng, mà còn mang đến hiệu quả "hack" tuổi xuất sắc cho nữ diễn viên U40.

Lựa chọn được kiểu tóc ngắn đẹp và ấn tượng thôi chưa đủ, Lim Ji Yeon còn có phong cách thời trang rất sành điệu trong thời gian gần đây. Nhờ vậy, mỗi lần cô xuất hiện đều ghi điểm tuyệt đối về cả phong cách lẫn visual.

Set trang phục gile đồng bộ là lựa chọn rất lý tưởng cho mùa thu. Kiểu trang phục này có sự trẻ trung, phóng khoáng, nhưng vẫn đủ độ chỉn chu, sang trọng để mặc trong nhiều dịp như tới công sở hay dự sự kiện. Lim Ji Yeon ưu tiên những bộ trang phục gile mang tông màu trung tính như đen và trắng để dễ dàng ghi điểm sang trọng, tao nhã. Ngoài ra, bộ đồ gile màu trung tính còn đảm bảo nét hiện đại và trẻ trung cho người mặc. Bằng cách ưu tiên áo gile dáng lửng, tổng thể sẽ trở nên cao ráo, thanh thoát hơn.

Đầm hai dây hay váy cổ yếm luôn là biểu tượng cho sự nữ tính, quyến rũ. Kiểu trang phục nhẹ nhàng này vẫn rất phù hợp với style tóc ngắn vừa trẻ trung, vừa yêu kiều. Khi diện các thiết kế đầm hở vai, Lim Ji Yeon còn toát lên nét tươi trẻ, ngọt ngào và bí kíp của cô chính là chọn váy mang tông màu sáng như trắng hay hồng nhạt.

Phụ nữ U40 đừng bỏ qua những thiết kế váy đứng dáng. Mẫu váy sát nách, mang tông màu xanh navy của Lim Ji Yeon mang đậm nét sang trọng, nhưng vẫn trẻ trung và hiện đại, không hề cộng tuổi cho người mặc. Chi tiết đuôi cá của mẫu váy tạo vẻ mềm mại và còn tôn lên đường cong vóc dáng. Lim Ji Yeon gợi ý mẫu giày hoàn hảo để phối cùng chiếc đầm thanh lịch, đó là giày cao gót mũi nhọn. Không chỉ tạo điểm nhấn sang trọng, mẫu giày này còn kéo chân thon dài, tôn dáng cao ráo hơn.

Mùa lạnh sắp đến và quý cô tóc ngắn nói riêng, cùng mọi chị em nói chung nên tham khảo ngay bộ cánh của Lim Ji Yeon. Outfit trên bao gồm bộ suit màu xanh pastel và áo sơ mi trắng. Ưu điểm của bộ suit màu xanh pastel là sự tươi trẻ, ngọt ngào nhưng vẫn đảm bảo cho người mặc sự thanh lịch, tinh tế. Trong khi đó, sự xuất hiện của áo sơ mi trắng đã tăng thêm độ tươi sáng, giúp hack tuổi tối ưu hơn.

Thao tác sơ vin là không thể thiếu vì bí kíp đơn giản này giúp giữ nguyên nét chỉn chu, gọn gàng. Ngoài ra, việc sơ vin còn tôn dáng hiệu quả và phát huy vẻ đẹp của cả set trang phục. Mẫu giày hoàn hảo để kết lại bộ cánh trên chính là giày cao gót.

Ảnh: Sưu tầm