Xu hướng tóc ngắn mùa thu 2025 là 5 kiểu tuyệt đẹp, cắt xong gặp ai cũng được khen xinh

Mùa thu 2025 đã đến, và một trong những điều không thể thiếu để làm mới bản thân chính là việc thay đổi kiểu tóc. Tóc ngắn không chỉ dễ chăm sóc mà còn mang đến vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung và năng động. Nếu chị em đang tìm kiếm những kiểu tóc ngắn mới mẻ để thay đổi diện mạo, dưới đây là 5 xu hướng tóc ngắn thịnh hành nhất trong mùa thu này.

Tóc bob cơ bản

Tóc bob cơ bản chưa bao giờ lỗi mốt và luôn giữ được vẻ thanh lịch, chỉn chu. Kiểu tóc này phù hợp với mọi độ tuổi và là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự đơn giản nhưng tinh tế. Tóc bob có thể được cắt ngang cằm hoặc ngắn hơn một chút để tạo vẻ gọn gàng, dễ dàng tạo kiểu và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Đặc biệt, tóc bob rất dễ dàng phối hợp với các bộ trang phục công sở, hoặc ngay cả những dịp cần sự sang trọng, lịch sự. Không chỉ vậy, đây còn là kiểu tóc giúp khuôn mặt trở nên sắc nét và sáng hơn.

Tóc layer đuôi cụp

Nếu bạn yêu thích những kiểu tóc có phần nữ tính, ngọt ngào nhưng không quá cầu kỳ, tóc layer đuôi cụp chính là sự lựa chọn lý tưởng. Với những lớp tóc nhẹ nhàng và đuôi tóc ôm gọn, kiểu tóc này không chỉ mang lại vẻ trẻ trung mà còn giúp khuôn mặt trở nên mềm mại, nhỏ nhắn hơn.

Đây là kiểu tóc hoàn hảo cho những ai muốn có một diện mạo nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Dù bạn có mái tóc mỏng hay dày, tóc layer đuôi cụp đều có thể tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của bạn mà không lo bị "dừ".

Tóc bob dài

Nếu bạn không muốn cắt tóc quá ngắn nhưng vẫn muốn tạo sự mới mẻ, tóc bob dài sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Kiểu tóc này mang đến sự dịu dàng, thanh lịch mà vẫn giữ được vẻ hiện đại. Tóc bob dài thường có độ dài ngang vai hoặc thấp hơn một chút, giúp bạn dễ dàng tạo kiểu và thay đổi phong cách linh hoạt.

Đây là kiểu tóc rất phù hợp cho những ai muốn có một vẻ ngoài vừa trẻ trung lại vừa lịch sự, phù hợp cả với môi trường công sở hay các buổi tiệc.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là một trong những xu hướng tóc ngắn nổi bật trong mùa thu 2025. Kiểu tóc này mang đến vẻ ngọt ngào, tươi mới và hiện đại, giúp bạn luôn nổi bật trong đám đông mà không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc.

Tóc ngắn layer được cắt theo nhiều lớp chồng lên nhau, tạo sự bồng bềnh tự nhiên nhưng cũng rất gọn gàng. Kiểu tóc này có thể kết hợp với nhiều kiểu tóc mái khác nhau và đặc biệt phù hợp với những ai có khuôn mặt tròn, mặt vuông hay mặt dài. Tóc ngắn layer là sự lựa chọn không thể bỏ qua nếu bạn yêu thích vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn đầy thanh thoát.

Tóc pixie

Một trong những kiểu tóc ngắn "hot" trong mùa thu này chính là tóc pixie. Đây là kiểu tóc mang đến vẻ cá tính, nổi bật, nhưng không kém phần mềm mại và ngọt ngào. Tóc pixie được cắt tỉa gọn gàng, độ dài thường đến cằm hoặc ngắn hơn, giúp làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt.

Kiểu tóc này đặc biệt thích hợp cho những ai yêu thích sự phóng khoáng nhưng vẫn muốn giữ lại nét nữ tính. Với tóc pixie, bạn sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Đây là kiểu tóc không chỉ phù hợp với những quý cô cá tính mà còn giúp khuôn mặt bạn trở nên sáng và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Ảnh: Sưu tầm