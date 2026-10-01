Nữ idol là visual mới của Kbiz: Mặc đẹp từ bé, style nào cũng hợp

Vừa ra mắt cùng nhóm A20 Lite, OA nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý nhờ diện mạo nổi bật và phong cách thời trang cuốn hút. Mang hai dòng máu Nhật Bản và Mỹ, cô bé sinh năm 2013 sở hữu những đường nét ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng thần thái tự nhiên trước ống kính. Nhưng điều thú vị là sức hút ấy dường như đã được bộc lộ từ khi OA còn rất nhỏ. Nhìn lại những hình ảnh thời thơ ấu, nhiều người mới hiểu vì sao cô bé sớm có duyên với máy quay và được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đáng chú ý của thế hệ thần tượng mới.

Ngay từ khi mới 2-3 tuổi, OA đã xuất hiện trong những bộ ảnh với diện mạo đáng yêu. Được bố mẹ chăm chút về trang phục, cô nhóc thường diện những bộ cánh điệu đà, xinh xắn nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi. Váy áo mềm mại, những gam màu nhẹ nhàng cùng các phụ kiện nhỏ xinh giúp hình ảnh thời thơ ấu của cô bé mang đậm nét ngọt ngào. Điều khiến người xem chú ý không chỉ là vẻ ngoài đáng yêu mà còn là sự tự nhiên trước máy quay. Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và biểu cảm linh hoạt giúp OA dễ dàng tạo nên những khung hình sinh động.

Dù còn rất nhỏ, cô bé đã có thể thể hiện nhiều nét biểu cảm khác nhau, từ tinh nghịch, vui tươi đến dịu dàng, mơ màng. Tất nhiên, ở độ tuổi ấy, điều quan trọng nhất vẫn là sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Những bộ ảnh đáng nhớ không nhất thiết phải có cách tạo dáng cầu kỳ; đôi khi chỉ cần một ánh nhìn tò mò hay nụ cười tự nhiên cũng đủ khiến người xem cảm thấy yêu mến. Với OA, chính vẻ trong trẻo ấy đã tạo nên sức hút từ những ngày đầu.

Khi lớn hơn, OA bắt đầu được một số thương hiệu thời trang chú ý và mời tham gia các bộ ảnh dành cho người mẫu nhí. Đây cũng là giai đoạn hình ảnh của cô bé có nhiều thay đổi. Những đường nét trên gương mặt dần rõ ràng hơn, trong khi đôi mắt sáng và biểu cảm linh hoạt vẫn là điểm nhận diện nổi bật. Nếu những bức ảnh thời thơ ấu thiên về sự đáng yêu, các bộ hình sau này cho thấy OA có thể thích nghi với nhiều concept khác nhau. Khi diện váy áo nhẹ nhàng, cô bé mang đến cảm giác mong manh, ngọt ngào. Trong những bộ trang phục trẻ trung hơn, cách tạo dáng và biểu cảm lại giúp hình ảnh trở nên năng động, cá tính.

Điểm thú vị nằm ở việc trang phục có thể thay đổi hoàn toàn tinh thần của một bộ ảnh. Cùng một gương mặt, chỉ cần thay đổi kiểu tóc, màu sắc trang phục hay cách phối phụ kiện, tổng thể đã có thể chuyển từ hình ảnh nàng thơ nhỏ tuổi sang vẻ hiện đại, tinh nghịch. OA vì thế không bị đóng khung trong một phong cách duy nhất mà có cơ hội thử nghiệm nhiều cách thể hiện bản thân. Dẫu vậy, điều làm nên một bộ ảnh đẹp không chỉ nằm ở nhan sắc. Khả năng biểu cảm, sự thoải mái trước ống kính và cách phối hợp với ê-kíp cũng góp phần tạo nên kết quả cuối cùng. Những trải nghiệm từ khi còn nhỏ có thể giúp OA làm quen với môi trường chụp hình, đồng thời tích lũy kinh nghiệm khi đứng trước máy quay.

Nhìn lại hành trình từ những bức ảnh thời thơ ấu đến khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc, có thể thấy hình ảnh của OA đã trải qua nhiều giai đoạn. Từ cô bé má phúng phính trong những bộ váy xinh xắn, cô dần xuất hiện với phong cách chỉn chu và đa dạng hơn. Những trải nghiệm thời trang từ sớm cũng giúp cô làm quen với việc thể hiện tinh thần khác nhau qua trang phục.

Ở tuổi 13, OA vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, vì vậy sức hút của cô bé không nên chỉ được nhìn qua những danh xưng như "visual mới" hay lời khen về ngoại hình. Việc tìm thấy phong cách phù hợp, phát triển khả năng biểu diễn và có thêm trải nghiệm trên sân khấu sẽ là những yếu tố quan trọng hơn trong hành trình dài phía trước. Dù vậy, những hình ảnh được ghi lại từ khi còn nhỏ vẫn cho thấy OA có một lợi thế đáng chú ý: sự tự nhiên trước ống kính và khả năng thích nghi với nhiều phong cách hình ảnh. Từ váy áo điệu đà của tuổi thơ đến diện mạo chỉn chu khi ra mắt cùng AY Twenty Lite, cô bé đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng.

Có lẽ, điều khiến khán giả tò mò nhất không chỉ là việc OA đã mặc đẹp từ bé, mà còn là cách phong cách của cô sẽ thay đổi theo thời gian. Với nền tảng làm quen với máy quay từ sớm và cơ hội trải nghiệm trong lĩnh vực giải trí, cô bé có nhiều điều để khám phá. Còn hiện tại, những hình ảnh đáng yêu ngày nhỏ vẫn là lời nhắc rằng phía sau danh xưng thần tượng mới là một cô bé đang lớn lên, từng bước tìm ra dấu ấn của chính mình.