Moon Ga Young quá nóng bỏng, chi tiết nhỏ trên bụng chứng tỏ độ “chiến” của mỹ nhân hàng đầu Kbiz

Milan Fashion Week đã đi về những chặng cuối cùng, tối 27/9 Dolce & Gabbana là nhà mốt tiếp theo trình làng BST Spring/Summer 2026. Show diễn của nhà mốt Ý phải nói gói gọn trong 1 từ: nóng bỏng, từ những cái tên hot xuất hiện trên băng ghế đầu đến tạo hình của họ như Moon Ga Young, Do Young (NCT), Sandara Park...

Loạt ngôi sao tham dự show diễn mới nhất của Dolce & Gabbana tại Milan Fashion Week (Nguồn @ellekorea).

Trong số những cái tên ấy, Moon Ga Young là nhân vật khiến mọi ống kính không thể rời. Nữ diễn viên toả sáng bằng hình tượng bí ẩn, siêu gợi cảm đúng tầm "nữ chính" Dolce & Gabbana. Xuất hiện với mái tóc dài đen mượt, thần thái lạnh lùng nhưng quyến rũ, Moon Ga Young khoác bên ngoài chiếc trench coat dáng dài họa tiết da báo, ẩn bên trong là bra ren mỏng manh tôn trọn vòng eo thon và đường cong gợi cảm. Người đẹp kết hợp cùng quần jeans 2 cạp rách bụi phủi, tạo nên sự đối lập đầy khiêu khích: vừa hoang dại, phóng khoáng lại quyến rũ đến không ngờ.

Thêm một tạo hình đáng nhớ của Moon Ga Young khi tham dự Milan Fashion Week dưới tư cách đại sứ Dolce & Gabbana (Nguồn @dailyfashion_news).

Ngay sau show diễn, Moon Ga Young đã không để fan phải chờ lâu khi tung loạt ảnh hậu trường nóng hổi trên trang cá nhân. Body mảnh mai, săn chắc, vòng eo "con kiến" cùng làn da mướt mịn của cô nàng lập tức chiếm spotlight. Đặc biệt, chiếc khuyên rốn mới toanh càng làm tăng thêm độ "chất chơi", biến visual của Moon Ga Young trong đêm nay trở thành một trong những khoảnh khắc sexy nhất kể từ khi cô bước vào hàng ngũ đại sứ toàn cầu.

Chiếc túi lông nhỏ nhắn trên tay nữ diễn viên như một điểm chấm phá tinh nghịch, cân bằng lại vẻ sexy cháy bỏng của toàn bộ outfit. Nhiều khán giả tại sự kiện đã ví von sự xuất hiện của Moon Ga Young là định nghĩa của sự gợi cảm thanh lịch, khi cô vẫn giữ được khí chất sang trọng giữa một diện mạo táo bạo đến nghẹt thở.

Tiếp nối không khí nóng bỏng ngoài thảm đỏ, hàng ghế đầu của Dolce & Gabbana cũng là tâm điểm chú ý. Trong một khung hình đặc biệt, từ phải qua trái lần lượt là Do Young (NCT), bên cạnh anh là Moon Ga Young - cặp đôi đại sứ toàn cầu người Hàn của nhà mốt Ý, tiếp nối là siêu mẫu huyền thoại "báo đen" Naomi Campbell và cuối cùng là sự xuất hiện gây chấn động của "bà tổng biên tập" Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada.

Meryl Streep thực sự khiến cả khán phòng đứng ngồi không yên khi "bê" nguyên tạo hình của nhân vật Miranda Priestly đến show diễn. Sự xuất hiện bất ngờ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng có thể sẽ có một cảnh quay thực tế cho phần tiếp theo của bộ phim đình đám ngay trong khuôn khổ Milan Fashion Week.

Chỉ vừa cách đây ít ngày, Moon Ga Young còn trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện tại sân bay với chiếc slip dress đen phối ren mỏng tang. Bộ cánh bị cho là quá gợi cảm trong bối cảnh đông người, khiến cô nhận không ít chỉ trích từ netizen Hàn Quốc về việc "thiếu tinh tế" trong lựa chọn trang phục. Thế nhưng, khi bước vào show Dolce & Gabbana, Moon Ga Young đã khéo léo biến sự gợi cảm thành thứ ngôn ngữ thời trang đầy tự tin của nhà mốt và bản thân mình trở thành điểm nhấn hút mắt nhất của hàng ghế đầu.