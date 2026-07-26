Người đầu tiên tạo nên khái niệm "đùi mật ong" Kbiz: Chân đẹp như ma nơ canh, mặc đồ đơn giản cũng sang tuyệt đối

Trước khi những cái tên như Jennie, Karina hay Jang Wonyoung trở thành biểu tượng vóc dáng của Kpop, làng giải trí Hàn Quốc từng có một mỹ nhân khiến cả châu Á mê mẩn chỉ vì... đôi chân. Đó chính là Uee - thành viên nhóm nhạc After School, người được xem là "chủ nhân" của khái niệm "đùi mật ong" nổi tiếng một thời. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến danh xưng này, người hâm mộ Kpop vẫn nghĩ ngay đến Uee. Không chỉ sở hữu đôi chân dài săn chắc hiếm có, nữ idol còn góp phần thay đổi chuẩn mực vẻ đẹp của Kbiz, mở đường cho xu hướng tôn vinh hình thể khỏe khoắn thay vì quá gầy gò.

Khi mới ra mắt cùng After School, Uee chưa phải là thành viên nổi bật nhất về ngoại hình. Thời điểm đó, tiêu chuẩn nhan sắc Hàn Quốc vẫn ưu ái những cô gái có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng sứ và đường nét mong manh. Trong khi đó, Uee lại sở hữu nước da rám nắng khỏe khoắn, gương mặt phúc hậu cùng thân hình thể thao, khác biệt hoàn toàn so với số đông. Bước ngoặt đến sau khi cô thực hiện màn trình diễn với những động tác vũ đạo mang cảm hứng từ Beyoncé. Khả năng trình diễn tự tin, thần thái cuốn hút cùng thân hình săn chắc ngay lập tức giúp Uee trở thành tâm điểm của truyền thông. Hình ảnh của cô phủ sóng trên các chương trình truyền hình, quảng cáo và tạp chí, nhanh chóng đưa nữ idol trở thành một trong những ngôi sao được chú ý nhất Kpop lúc bấy giờ.

Điều khiến Uee tạo nên dấu ấn đặc biệt chính là đôi chân dài thẳng tắp và phần đùi săn chắc nhưng cân đối. Trong thời điểm nhiều nữ idol theo đuổi vóc dáng siêu mảnh, ngoại hình khỏe khoắn của cô lại tạo nên một làn gió mới. Truyền thông Hàn Quốc khi đó đã gọi đôi chân của Uee là "đùi mật ong", hàm ý vẻ đẹp đầy sức sống, săn chắc và quyến rũ. Chỉ trong thời gian ngắn, cụm từ này trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Không chỉ báo chí mà cả giới trẻ Hàn Quốc cũng liên tục sử dụng "đùi mật ong" để ca ngợi những cô gái sở hữu vóc dáng khỏe mạnh, cân đối.

Sở hữu lợi thế hình thể nổi bật, Uee cũng rất biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên đôi chân trứ danh. Thay vì những bộ đồ cầu kỳ, cô thường ưu tiên phong cách tối giản với áo thun ôm, sơ mi basic hoặc áo sweatshirt kết hợp cùng quần short ngắn. Công thức tưởng như đơn giản này lại phát huy tối đa ưu điểm vóc dáng, giúp tổng thể vừa trẻ trung, năng động vừa vô cùng cuốn hút. Quần short gần như trở thành món đồ "đinh" trong tủ đồ của Uee. Từ những màn trình diễn trên sân khấu, các buổi chụp hình quảng cáo cho đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp cô diện đủ kiểu quần short từ denim, kaki đến chất liệu thể thao. Mỗi lần xuất hiện, đôi chân dài miên man lại trở thành tâm điểm, giúp nữ idol ghi điểm ngay cả khi chỉ mặc những món đồ rất cơ bản.

Không chỉ vậy, Uee còn thường kết hợp quần short với sneaker trắng hoặc sandal tối giản để giữ vẻ ngoài khỏe khoắn, hiện đại. Cách phối đồ này đến nay vẫn được nhiều fashionista và idol trẻ áp dụng bởi tính ứng dụng cao, phù hợp từ dạo phố đến du lịch. Bên cạnh thời trang, hình thể của Uee cũng truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ. Cô không chạy theo hình ảnh gầy gò mà luôn duy trì vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện đều đặn. Chính sự cân đối giữa cơ bắp và đường cong tự nhiên đã giúp nữ diễn viên tạo nên vẻ đẹp rất riêng, khác biệt với nhiều biểu tượng nhan sắc cùng thời.

Đến nay, khi xu hướng "healthy body" ngày càng được yêu thích, nhiều người mới nhận ra Uee đã đi trước thời đại từ hơn 10 năm trước. Những gì từng bị xem là khác biệt giờ lại trở thành tiêu chuẩn được nhiều cô gái hướng tới: một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tự tin. Sau khi lấn sân sang diễn xuất, Uee tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Dù phong cách thời trang ngày càng thanh lịch và nữ tính hơn, hình ảnh "đùi mật ong" vẫn luôn là dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của cô. Mỗi lần xuất hiện với quần short, váy ngắn hay những thiết kế khoe chân, khán giả lại nhớ đến biệt danh đã làm nên tên tuổi của nữ nghệ sĩ.

Hơn 10 năm đã trôi qua, Kpop đã xuất hiện nhiều thế hệ thần tượng mới với ngoại hình nổi bật và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, khi nhắc đến biểu tượng của đôi chân đẹp trong làng giải trí Hàn Quốc, Uee vẫn là cái tên được đông đảo người hâm mộ nhắc tới đầu tiên. Không chỉ sở hữu đôi chân đẹp như ma nơ canh, cô còn là người góp phần thay đổi quan niệm về vẻ đẹp hình thể, chứng minh rằng sự khỏe khoắn và tự nhiên cũng có thể trở thành chuẩn mực thời trang đầy cuốn hút.