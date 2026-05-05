Tại Met Gala 2026, cái tên được chờ đợi nhất trên thảm đỏ vẫn là Rihanna – người mà mỗi lần xuất hiện đều đủ sức “reset” tiêu chuẩn high fashion. Và năm nay, cô quay trở lại đúng với tinh thần khiến giới mộ điệu mê mẩn: một thiết kế Maison Margiela được custom riêng mang đậm dấu ấn avant-garde.

Rihanna rời khách sạn để đến dự Met Gala

Vẫn theo “truyền thống” quen thuộc, Rihanna xuất hiện khá muộn, gần như khi thảm đỏ đã vãn người. Nhưng chỉ cần vài bước chân, Rihanna lập tức biến phần kết của sự kiện thành màn trình diễn của riêng mình. Bộ trang phục lần này là sự pha trộn giữa cấu trúc couture và tinh thần giải cấu trúc đặc trưng của Margiela: phom dáng phóng đại, các lớp layering chồng chéo và chi tiết xử lý thủ công cực kỳ công phu.

GĐSR Glenn Martens là người đứng sau outfit đỉnh cao này của Rihanna.

Các chi tiết trên váy của cô được đính kết cầu kì.

Nhìn tổng thể, bộ trang phục gần như xoay quanh một ý niệm duy nhất: biến cơ thể thành cấu trúc điêu khắc. Phần thân trên được xử lý như một lớp giáp couture, phủ kín bằng kết cấu đính kết dày đặc – gợi cảm giác như bề mặt kim loại bị rỉ sét. Từng chi tiết lấp lánh nhưng không theo kiểu hào nhoáng, old Hollywood quen thuộc, mà thiên về hướng thô ráp, nặng nề, có chiều sâu.

Điểm nhấn hay nhất của outfit nằm ở phần cấu trúc bao quanh hông. Đó là một khối vải khổng lồ được cuộn, gấp và dựng form như một vòng xoáy. Nó không chỉ là chi tiết trang trí, mà gần như đóng vai trò tái định hình phom dáng của Rihanna, xóa bỏ hoàn toàn đường cong cơ thể tự nhiên, thay vào đó là một hình khối phi thực tế, gần với nghệ thuật sắp đặt hơn là thời trang ứng dụng. Đây chính là DNA của Margiela, nơi quần áo không còn phục vụ cơ thể, mà cơ thể phải “phục vụ” ý tưởng.

Layout makeup của nữ nghệ sĩ cũng không nằm ngoài concept. Tóc được xử lý theo kiểu wet look, đính chi tiết như những mảnh trang sức nhỏ, kết hợp với lớp makeup ánh kim, khiến tổng thể càng giống một sinh vật bước ra từ thế giới giả tưởng hơn là một ngôi sao trên thảm đỏ.

Rihanna và A$AP Rocky tại Met Gala 2026.

Không xuất hiện một mình, Rihanna còn chiếm trọn spotlight khi tay trong tay cùng A$AP Rocky, tạo nên một trong những khoảnh khắc couple đáng nhớ nhất tại Met Gala 2026. Nếu Rihanna là một khối điêu khắc di động, thì A$AP Rocky lại chọn cách tiếp cận tinh tế hơn nhưng không kém phần thời trang. Anh diện một bộ suit của Chanel với thiết kế được biến tấu với phom dáng oversized, layering nhiều lớp. Áo khoác dài mang vibe tailoring cổ điển nhưng được xử lý hiện đại, kết hợp cùng phụ kiện như trang sức bản to và giày tạo điểm nhấn, giúp tổng thể vừa lịch lãm vừa có chất “street couture” đặc trưng của anh.

Đứng cạnh Rihanna, outfit của Rocky không hề bị lép vế mà đóng vai trò như một “đối trọng” hoàn hảo – một bên maximalist đầy kịch tính, một bên tiết chế nhưng sắc sảo. Chính sự cân bằng này khiến cả hai trông như bước ra từ cùng một concept, chứ không phải hai cá thể riêng lẻ, và càng củng cố vị thế của họ như một trong những cặp đôi mặc đẹp đáng gờm nhất thảm đỏ.