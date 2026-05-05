Rất khen Jisoo, debut Met Gala 2026 xuất sắc không có điểm gì phải chê!

Met Gala 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm của làng thời trang toàn cầu khi quy tụ dàn khách mời hạng A từ âm nhạc, điện ảnh đến giới mộ điệu. Với chủ đề "Costume Art" mang tính sáng tạo và tôn vinh cá tính, thảm đỏ trở thành sàn diễn nơi các ngôi sao phô diễn những tạo hình ấn tượng, độc đáo. Đặc biệt, mùa Met năm nay còn gây chú ý khi lần đầu tiên có sự góp mặt đầy đủ của cả 4 thành viên BLACKPINK. Trong đó, Jisoo dù là tân binh tại sự kiện vẫn tạo được nhiều dấu ấn với tạo hình nổi bật, thần thái tự tin không hề lép vế so với các chị em. Tạo hình ngọt ngào, nữ tính nhưng không hề sến của đại sứ Dior khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ.

Jisoo "chào sân" Met Gala với tạo hình đầy ấn tượng. (Nguồn: Instagram)

Không cần 1 bộ váy quá cồng kềnh, Jisoo cùng với Dior đã thành công gây ấn tượng với tạo hình mang đậm tinh thần thanh lịch pha chút cổ điển. Nữ idol diện một mẫu đầm ôm dáng, phủ kín sequin lấp lánh với tông màu hồng ánh bạc, tạo hiệu ứng bắt sáng cực tốt trên thảm đỏ, điểm xuyết hoa và lông vũ tạo điểm nhấn. Phần thân trên được xử lý tinh tế với chi tiết đính kết và chuyển màu nhẹ nhàng, giúp tôn lên vòng eo gọn và đường cong mềm mại. Phom váy ôm sát từ eo xuống hông, kéo dài theo dáng cột càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể thanh thoát. Thiết kế cut-out khoe trọn tấm lưng mềm mại, kết hợp cùng phụ kiện choker đính hoa tạo nên tổng thể hút mắt, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa sang trọng.

Chiếc váy tôn dáng và tạo được ấn tượng thị giác của Jisoo. (Ảnh:X)

Trong tạo hình lần này, phần tóc của Jisoo được xử lý rất chỉn chu và mang đậm cảm hứng cổ điển, tôn lên phần cổ và vai thanh mảnh cùng gương mặt thanh tú. Cô chọn kiểu tóc búi cao, đánh rối nhẹ để tạo độ phồng tự nhiên, giúp tổng thể không bị quá cứng mà vẫn giữ được nét sang trọng. Phần tóc được vuốt gọn, ôm sát da đầu, làm nổi bật đường chân tóc gọn gàng và khuôn mặt thanh tú. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở búi tóc phía sau với cách cuộn layer khéo léo, tạo hiệu ứng nhiều lớp mềm mại, vừa có độ bóng vừa có chiều sâu.

Ngoài ra, chi tiết phụ kiện cài tóc dạng hoa rủ nhẹ phía sau càng làm tăng cảm giác nữ tính, bay bổng, đồng thời tạo sự liên kết tinh tế với tông màu váy. Một vài lọn tóc mảnh được buông nhẹ hai bên tai giúp cân bằng tổng thể, tránh cảm giác quá “kín” khi kết hợp cùng phần cổ choker.

Tạo hình tóc đầy cầu kỳ và match với trang phục của Jisoo.

Lối makeup được tiết chế với lớp nền mịn, tông hồng nhẹ ở mắt và môi, tạo tổng thể hài hòa với trang phục. Qua ống kính cam thường, khí chất kiêu sa cùng visual trong trẻo, kiều diễm của đại sứ Dior khiến người xem khó rời mắt.

Jisoo xinh như nữ thần tại Met Gala 2026. (Ảnh: X)