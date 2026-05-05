Lisa dùng chính thân thể để làm đồ Met Gala 2026: Đúng đề bài, đúng tinh thần, đủ wow rồi!

Dù Lisa không xa lạ gì với những thiết kế couture kịch tính, lần xuất hiện tại Met Gala 2026 với vai trò Host Committee vẫn được “nâng cấp” hơn về mức độ đầu tư hình ảnh. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện ở cổng khách sạn, em út BLACKPINK đã khiến giới mộ điệu tò mò với trang phục đến từ Robert Wun. Phải đến khi bước lên thảm xanh, full tạo hình của Lisa thực sự mới được hé lộ, như một cú lật mở đúng tinh thần trình diễn thời trang. Thiết kế mỏng nhẹ như sương, xóa nhòa ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật khi gợi lên hình thể điêu khắc của cơ thể người kết hợp cùng phần tay bản 3D hoàn thiện tạo hình đầy ấn tượng, sáng tạo.

Lisa đã gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện ở cổng khách sạn dù chưa hé lộ full tạo hình. (Ảnh: Vogue)

Nữ idol thu hút mọi ống kính với tạo hình độc đáo. (Nguồn: whowhatwear)

Tại thảm xanh Met Gala, Lisa mang đến một tạo hình gần siêu thực như bước ra từ một tác phẩm điêu khắc sống. Chiếc đầm ôm sát cơ thể, phủ lớp vải đính pha lê li ti lấp lánh như sương, tôn trọn đường cong, trong khi phần đuôi váy loe nhẹ tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước chân. Lớp voan mỏng bao trùm toàn bộ phần đầu và vai, được nâng đỡ bởi những cánh tay giả, khiến tổng thể vừa huyền ảo vừa có chút gì đó siêu thực, đúng tinh thần “Costume Art”.

Tạo hình thành công tạo dấu ấn tại Met Gala 2026 cùng Robert Wun. (Ảnh: Instagram)

Robert Wun tiếp cận thiết kế lần này bằng cách bám sát chủ đề “Costume Art”, đồng thời khai thác trực tiếp chính hình thể của Lisa như một nguồn cảm hứng cốt lõi. Motif cánh tay - gợi nhắc đến bộ sưu tập couture Thu 2025 được phát triển thêm một bước khi đội ngũ tiến hành quét 3D cánh tay của Lisa, từ đó tạo nên cấu trúc phủ voan giàu tính sắp đặt, lấy cảm hứng từ những tư thế đặc trưng trong múa truyền thống Thái Lan.

Các motif cánh tay được quét 3D dựa trên chính tay của Lisa. (Ảnh: Instagram)

Makeup của Lisa đi theo hướng sắc lạnh và cá tính. Làn da được xử lý căng mịn, bắt sáng nhẹ, kết hợp cùng lớp nhũ ánh bạc phủ quanh bầu mắt và khóe mắt, tạo hiệu ứng long lanh như phủ sương. Đôi mắt được kéo dài bằng eyeliner mảnh, trong khi đôi môi giữ sắc nude hồng nhẹ cân bằng tổng thể. Mái tóc được rẽ ngôi giữa, ép sát và tạo hình với những lọn tóc uốn cong ôm trán mang hơi hướng futuristic phá cách. Trang sức của BVLGARI tô điểm cho tạo hình của Lisa thêm phần nổi bật, hút mắt.

Lisa chỉn chu từ mọi khâu cho tạo hình lần này. (Ảnh: Instagram)

Việc góp mặt trong ban Host Committee Met Gala năm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình của Lisa ở vai trò nghệ sĩ đa lĩnh vực. Trước đó, cô đã tham dự Met Gala 2025 ngay sau khi ghi dấu với mùa hai The White Lotus và màn trình diễn solo bùng nổ tại Coachella. Với chủ đề “Tailored for You”, nữ nghệ sĩ lựa chọn một thiết kế suit từ Louis Vuitton mang tinh thần tiệc tùng, hoàn thiện bằng quần tất xuyên thấu phủ họa tiết logo.

Tạo hình đậm chất pop star này nhanh chóng tạo hiệu ứng trong cộng đồng người hâm mộ của BLACKPINK. Ở lớp lang chi tiết, trang phục còn cài cắm những liên hệ tinh tế với chủ đề đêm tiệc: Henry Taylor - nghệ sĩ từng thực hiện chân dung Pharrell Williams cho bìa Vogue đã thêu trực tiếp các bức chân dung lên phần thân trang phục. Một lần nữa, Lisa cho thấy khả năng “chốt hạ” bằng chi tiết - yếu tố luôn khiến tổng thể phong cách của cô trở nên nổi bật và giàu điểm nhấn.