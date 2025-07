Mình phát hiện 4 local brand Việt bán váy áo điệu nức nở, giúp bạn mặc đẹp không trượt phát nào

Vài năm trở lại đây, các tín đồ shopping gần như không còn phụ thuộc vào những thương hiệu fast fashion quốc tế mỗi khi cần làm mới tủ đồ. Thay vào đó, hội chị em dần chuyển sang tìm kiếm những local brand vừa vì sự mới mẻ trong thiết kế, vừa vì mong muốn ủng hộ thời trang Việt.

Hãy cùng mình ghé thăm ngay 4 thương hiệu đang được lòng giới trẻ để kiểm chứng chất lượng sản phẩm, từ form dáng, chất liệu đến trải nghiệm khi mua sắm nhé!

Trong hành trình khám phá các local brand tại Hà Nội, Bynoir Studio là một điểm dừng chân mình rất yêu thích. Không gian cửa hàng rộng rãi, ánh sáng trắng dịu nhẹ khiến mọi bức ảnh thử đồ đều "ăn hình", lại còn thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Duy chỉ có một điểm trừ nho nhỏ là phòng thử đồ hơi ít, nên vào giờ cao điểm thường phải chờ khá lâu.

Về phong cách, Bynoir như được sinh ra dành cho những cô nàng "trà bánh", thích sự nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn có chút yêu kiều. Các thiết kế chủ yếu xoay quanh gam màu pastel – từ xanh, hồng phấn đến be sữa – rất dịu mắt và tôn da. Mình đặc biệt ấn tượng với form dáng ở đây: hầu hết đều ôm sát cơ thể, tôn dáng nhưng không hề gò bó. Dù theo style nàng thơ, Bynoir vẫn có sự đa dạng trong kiểu dáng từ jumpsuit, váy 2 dây, đến các mẫu blouse tay bồng nữ tính.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý một chút khi chọn size vì đồ ở đây khá nhỏ, mình thường phải lấy lên một size so với bình thường. Ngoài ra, một vài thiết kế có chất liệu sequin tuy nhìn rất lung linh nhưng mặc lâu lại hơi cấn và ngứa nhẹ, nhất là ở phần tay áo và vai. Dù vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một thương hiệu để diện đi brunch, picnic hoặc hẹn hò cuối tuần, thì Bynoir hoàn toàn xứng đáng để thử qua.

Rechic là một local brand khá nổi tiếng và rất dễ tìm nhờ cửa hàng to, nằm ở vị trí đắc địa. Ấn tượng đầu tiên của mình là lượng đồ cực kỳ phong phú – từ váy dự tiệc, đồ công sở đến outfit đi du lịch, gần như nhu cầu nào cũng có thể được đáp ứng trong một lần ghé. Tuy nhiên, chính vì quá nhiều style nên cách sắp xếp quần áo trong store có phần hơi lộn xộn, khiến mình khá mất thời gian để tìm được món phù hợp. Ánh sáng trong cửa hàng cũng chưa thật sự tối ưu – đánh từ trên xuống nên đôi khi mặc đồ lên nhìn không được flattering như ngoài nắng hoặc gương tự nhiên.

Về thiết kế, Rechic có thế mạnh ở phom dáng – đa phần đều rất tôn dáng, giúp tạo đường cong cơ thể mà vẫn giữ được sự thoải mái khi mặc. Mình còn khá ưng ý vì có nhiều mẫu size hơi rộng một chút, rất phù hợp với những hôm muốn mặc đồ "thở" mà vẫn đẹp. Dù vậy, giá thành ở đây nhỉnh hơn mặt bằng chung các local brand khác, nên sẽ phù hợp với những ai có ngân sách thoải mái hoặc đang tìm kiếm những thiết kế nổi bật cho những dịp đặc biệt.

Mình may mắn ghé Méli khi cửa hàng vừa lên kệ BST mới nhất. Store của Méli khá to, được bài trí nhẹ nhàng và sáng sủa. Ánh sáng trong store rất đẹp, đủ để bạn ngắm kỹ từng đường may, lại cực kỳ lý tưởng để thử đồ và chụp ảnh sống ảo. Nhân viên ở đây cũng thân thiện, tư vấn tận tình nên trải nghiệm mua sắm khá dễ chịu.

Phong cách chủ đạo của Méli là nữ tính, hiện đại với các set váy xếp li, áo yếm in họa tiết dễ thương. Thỉnh thoảng thương hiệu cũng có một vài set đồ công sở theo hướng thanh lịch nhưng vẫn giữ nét mềm mại. Dù số lượng mẫu mỗi BST không quá nhiều, nhưng bù lại form dáng mặc lên rất ổn, vừa vặn và dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Joie Des Roses là một local brand mà mình luôn cảm thấy thư giãn mỗi lần ghé qua. Không gian cửa hàng tuy hơi nhỏ nhưng được decor rất tinh tế, sáng sủa, gọn gàng và luôn thơm nhẹ nhàng như mùi nước hoa dịu. Đồ treo không nhiều, nên tổng thể không bị rối mắt, dễ chọn và tạo cảm giác như đang dạo chơi trong một tủ đồ riêng thật chỉn chu.

Phong cách của Joie Des Roses hướng đến sự điệu đà, tiểu thư, cực kỳ nữ tính. Các thiết kế thường sử dụng chất liệu vải tafta nên rất đứng phom, giúp lên dáng tốt mà không quá bó sát. Mình đặc biệt đánh giá cao điểm này vì mặc vào vừa giữ được vẻ dịu dàng, vừa thoải mái di chuyển. Tuy nhiên, một số mẫu có size hơi rộng, nếu không qua thử trực tiếp thì khá dễ bị "nuốt dáng", nhất là với những bạn vóc người nhỏ.

Màu sắc chủ đạo của thương hiệu thiên về các tông trung tính và pastel nhạt, tuy nhẹ nhàng nhưng hơi đơn điệu nếu bạn thích sự nổi bật. Bên cạnh đó, mẫu mã chưa thực sự quá đa dạng, nên nếu bạn là người shopping nhiều, có thể sẽ cảm thấy hơi "thiếu độ sâu". Dù vậy, Joie Des Roses vẫn là điểm đến lý tưởng cho những ai theo đuổi vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch mà không phô trương.

Hành trình dạo quanh các local brand tại Hà Nội lần này không chỉ giúp mình khám phá thêm nhiều thiết kế đẹp, mà còn khiến mình thật sự ấn tượng với sự sáng tạo và đầu tư nghiêm túc của thời trang nội địa. Mỗi thương hiệu đều mang một cá tính riêng, từ nàng thơ nhẹ nhàng đến công sở hiện đại hay tiểu thư điệu đà, cho thấy thời trang Việt đang ngày càng tiệm cận với xu hướng quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Nếu bạn đang tìm kiếm một diện mạo mới, cá tính hơn nhưng vẫn gần gũi với gu người Việt, thì đừng bỏ qua cơ hội khám phá các local brand – biết đâu, bạn sẽ tìm được "chân ái" cho phong cách của mình.