Nữ chính phim 'Thỏ ơi': Gương mặt như búp bê, nổi tiếng với vòng eo siêu thực

Đảm nhận vai nữ chính trong phim Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn, LyLy đang là cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Trong phim, LyLy vào vai Hải Linh – một MC nổi tiếng với talkshow "Chị Bờ Vai", có hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống giàu có. Bi kịch bắt đầu khi cô nghi ngờ chồng ngoại tình, kéo theo hành trình sụp đổ nội tâm phía sau vẻ ngoài hoàn hảo. Đây là lần đầu LyLy thử sức với diễn xuất sau nhiều năm hoạt động với vai trò ca – nhạc sĩ. Dù là "tay ngang", cô vẫn nhận được lời khen về sự cố gắng và khả năng thể hiện nội tâm nhân vật. Hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài nhưng dần suy sụp bên trong tạo được sự đồng cảm với khán giả. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình của LyLy là điểm khiến công chúng đặc biệt chú ý. Cô sở hữu làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa và phong cách trang điểm tự nhiên kiểu Hàn Quốc. Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là "ca sĩ đẹp như AI" vì vẻ ngoài trong trẻo, ít khuyết điểm. Điểm khiến công chúng chú ý hơn cả chính là vòng eo nhỏ được LyLy tiết lộ dao động khoảng 55–56 cm. Con số này khiến nhiều người bất ngờ và đặt cho cô biệt danh "ca sĩ có vòng eo siêu thực". Nữ ca sĩ thường diện croptop, trang phục ôm sát hoặc thiết kế cắt xẻ để khoe vòng hai thon gọn. Trên sân khấu, những bộ đồ hở eo giúp cô tôn trọn vóc dáng nhỏ nhắn nhưng săn chắc. Nhiều video trình diễn của LyLy thu hút hàng triệu lượt xem nhờ ngoại hình nổi bật Trên trang cá nhân, LyLy theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính nhưng luôn biết cách làm mới hình ảnh bằng những cách phối đồ thông minh. Áo croptop khoe eo trở thành "item ruột", song cô biến hóa đa dạng để không tạo cảm giác lặp lại. Thân hình đồng hồ cát với vòng eo siêu nhỏ đẹp hút mắt của LyLy. Những trang phục ôm sát càng tôn lên đường cong nuột nà LyLy. Phong cách thời trang đời thường biến hóa đa dạng của LyLy từ quyến rũ đến nữ tính, ngọt ngào. Hình thể ấn tượng của cô là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ mình duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ưu tiên rau củ quả, đồng thời kết hợp tập tạ nặng để siết cơ và tạo đường cong săn chắc.