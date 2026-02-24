Mặc quần jeans mà muốn toát lên khí chất sang trọng, chị em chỉ cần 4 mẹo

Quần jeans từ lâu đã vượt qua ranh giới của một món đồ casual thuần túy. Không còn chỉ gắn với hình ảnh năng động, bụi bặm, jeans ngày nay xuất hiện dày đặc trong những outfit thanh lịch, thậm chí là sang chảnh ngút ngàn. Vấn đề không nằm ở chiếc quần jeans, mà nằm ở cách bạn phối đồ.

Chỉ cần tinh chỉnh một vài chi tiết, quần jeans hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho phong cách thời thượng, tinh tế và có khí chất. Nếu bạn vẫn thấy mình mặc jeans trông hơi "thường", hãy ghim ngay 4 cách phối dưới đây.

Quần jeans và áo nhấn eo

Muốn mặc jeans mà trông sang, điều đầu tiên cần nhớ là phải có phom dáng rõ ràng. Những chiếc áo có chi tiết nhấn eo chính là "trợ thủ đắc lực" giúp outfit jeans trông chỉn chu và đắt giá hơn hẳn. Đó có thể là áo blazer chiết eo nhẹ, áo blouse có dây mảnh thắt eo, áo peplum, hoặc đơn giản là áo thun nhưng được may ôm vừa vặn.

Khi phần eo được làm nổi bật, tổng thể vóc dáng sẽ trở nên cân đối hơn, tạo cảm giác gọn gàng và nữ tính. Kết hợp cùng quần jeans cạp cao, hiệu ứng kéo dài đôi chân càng rõ rệt, giúp bạn trông cao ráo và thanh thoát hơn. Đây cũng là công thức rất "chuẩn chỉnh" cho phong cách sang chảnh tinh tế: không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ cần phom dáng đẹp và vừa vặn.

Quần jeans và đồ màu nâu

Nếu có một gam màu có thể "nâng cấp" quần jeans trong tích tắc, thì đó chính là màu nâu. Nâu chocolate, nâu caramel, nâu mocha hay beige ngả nâu đều mang lại cảm giác ấm áp, trầm tĩnh và cực kỳ sang. Khi kết hợp với quần jeans xanh hoặc đen, bảng màu này tạo nên tổng thể hài hòa, trưởng thành và có chiều sâu hơn hẳn so với những gam màu quá tươi sáng.

Bạn có thể thử áo len mỏng màu nâu đi cùng jeans xanh nhạt, blazer nâu phối với jeans xanh đậm, hoặc áo sơ mi lụa nâu kết hợp jeans ống đứng. Những outfit này không hề phô trương nhưng lại toát lên khí chất sang trọng rất rõ ràng. Đặc biệt, màu nâu còn giúp set đồ trông đắt tiền hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Để tăng thêm độ sang, hãy chọn các sắc nâu trầm và tránh những tông quá vàng hoặc quá sáng. Khi cần layering, bạn có thể phối nhiều sắc độ nâu khác nhau trong cùng outfit, kết hợp với quần jeans làm nền, đảm bảo vừa tinh tế vừa thời thượng.

Quần jeans và giày mũi nhọn

Giày dép là yếu tố có khả năng "định hình" phong cách mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Khi đi cùng quần jeans, những đôi giày mũi nhọn, dù là cao gót, kitten heels hay giày bệt mũi nhọn thì đều mang lại cảm giác thanh lịch và sắc sảo hơn hẳn. Chỉ cần thay sneaker bằng một đôi giày mũi nhọn, outfit jeans lập tức chuyển từ casual sang chic.

Giày mũi nhọn giúp đôi chân trông thon dài hơn, đồng thời tạo nét chỉn chu cho tổng thể. Phối quần jeans ống đứng hoặc ống suông với giày mũi nhọn là công thức được rất nhiều fashionista áp dụng khi muốn mặc jeans đi làm, đi gặp đối tác hay tham dự sự kiện nhẹ nhàng.

Những gam màu như đen, be, nâu, hoặc đỏ rượu vang sẽ càng làm tăng độ sang cho outfit. Nếu thích tối giản, một đôi slingback mũi nhọn hoặc boots cũng đủ để quần jeans trông "đẳng cấp" hơn vài bậc.

Sơ vin và thêm thắt lưng

Đôi khi, sự sang chảnh lại đến từ những chi tiết nhỏ nhất. Sơ vin gọn gàng kết hợp cùng một chiếc thắt lưng phù hợp chính là bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để nâng tầm quần jeans. Khi phần cạp quần được làm nổi bật, outfit sẽ trông có cấu trúc, rõ ràng và chỉn chu hơn.

Thắt lưng không chỉ có chức năng giữ quần mà còn là điểm nhấn thời trang quan trọng. Một chiếc thắt lưng da bản vừa, màu đen hoặc nâu, với khóa kim loại tinh tế sẽ giúp set đồ jeans trông "xịn" hơn hẳn. Đặc biệt, khi bạn mặc áo sơ mi, áo thun trơn hay áo len mỏng và sơ vin toàn phần, thắt lưng sẽ trở thành chi tiết tạo nên khí chất thanh lịch rất rõ rệt.

