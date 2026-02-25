Đường đua áo bà ba sau mùa Tết tưng bừng của mỹ nhân Việt: Số 1 sắp thành dâu miền Tây luôn rồi!

Nếu như nhiều năm trước, áo dài gần như "độc chiếm" những khung hình Tết của sao Việt thì Tết Bính Ngọ năm nay lại chứng kiến một cuộc đổ bộ cực mạnh của áo bà ba. Không còn chỉ là trang phục truyền thống gắn với miền Tây, áo bà ba đã chính thức trở thành một trong những từ khóa thời trang nổi bật nhất mùa xuân 2026. Từ các bộ ảnh chụp dân dã cho đến những concept hiện đại, biến tấu trẻ trung, chiếc áo mang đậm tinh thần Nam Bộ này bất ngờ lên ngôi và phủ sóng khắp mạng xã hội.

Ở Vbiz, đường đua này cũng sôi động hơn bao giờ hết, mỗi người đẹp chọn diện đồ bà ba Tết này lại mang đến một phiên bản rất riêng: có người giữ trọn nét mộc mạc, dịu dàng, có người nâng tầm áo bà ba với styling thời thượng, makeup sắc sảo. Sau một mùa Tết rực rỡ sắc xuân, đường đua áo bà ba của dàn mỹ nhân Việt đã tạo nên những màn so kè đầy thú vị. Thậm chí có những cái tên gây bất ngờ lớn vì thần thái quá thuyết phục, hợp vibe đến lạ dù không hề "trúng tủ".

1. Phương Ly

Phương Ly nhập cuộc từ rất sớm và không ngại "chơi lớn" khi bưng trọn set vòng vàng ximen đúng chất miền Tây vào outfit. Sự đầu tư chỉn chu, chịu khó nhập vai đến từng chi tiết giúp nữ ca sĩ xứng đáng chiếm hạng 1 nhờ tinh thần bắt trend cực nghiêm túc.

Ảnh FBNV

2. Phương Anh Đào, Pháo

Một trong những nữ chính hot nhất màn ảnh rộng mùa Tết, Phương Anh Đào ngoài đời vẫn khiến dân tình xuýt xoa khi diện bà ba trong chuyến cinetour ngày đầu năm. Tông màu pastel nền nã kết hợp điểm nhấn tay áo sang trọng cùng kiểu tóc phù hợp giúp tổng thể dịu dàng mà không hề đơn giản.

Ảnh FBNV

Một nữ chính khác cũng được gọi tên nhiều nhất mùa xuân này chắc chắn là Pháo. Không chỉ gây chú ý trên phim, nữ rapper còn ghi điểm khi hòa nhập cực nhanh với không khí miền Tây và xu hướng áo bà ba, giữ được cá tính riêng mà vẫn rất trendy.

Ảnh @edwardnhieuchuyen

3. Salim & Pam

Cặp hot mom - hot kid Hà Thành: Salim và Pam mang đến hình ảnh đáng yêu, dễ chịu. Bên cạnh áo dài, hai mẹ con lựa chọn bà ba tông hồng. Hình ảnh bộ trang phục Nam Bộ khi đứng cạnh cành đào Bắc, tạo nên khung hình đáng yêu và dễ chịu.

Ảnh FBNV

4. An Phương

An Phương mang đến lựa chọn mới mẻ với quần dáng ngắn, áo phom rộng lấy cảm hứng từ bà ba - một thiết kế khá ăn khách của H2B à La Mode mùa Tết này. Styling hiện đại giúp outfit này trở thành một trong những màn bắt trend thời trang và sáng tạo nhất.

Ảnh IGNV

5. Đặng Thu Thảo, Midu

Đồng hạng 5 là 2 cô dâu hào môn: Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Midu. Đặng Thu Thảo chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến bà ba trở nên sang trọng. Thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch giúp trang phục mang đậm chất kể chuyện, đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ".

Ảnh FBNV

Midu cũng không cần quá cầu kỳ vẫn khiến bà ba toát lên vẻ tinh tế. Nét đẹp ngọt ngào và khí chất tiểu thư giúp tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại.

Ảnh FBNV

6. Minh Hằng

Không thể thiếu Minh Hằng - một trong những mỹ nhân dành nhiều ưu ái nhất cho đồ bà ba mùa Tết này. Với hình ảnh tươi vui của mình, cách cô biến tấu trang phục trở nên hiện đại, năng động và trẻ trung giúp xu hướng này thêm phần sôi động.

Ảnh IGNV

8. Tăng Thanh Hà

Mỗi mùa Tết, dân tình đều chờ ảnh đôi của Tăng Thanh Hà và ông xã. Năm nay, điều đó vẫn không thay đổi, chỉ có điều nữ diễn viên cũng đã âm thầm gia nhập đường đua đồ bà ba, giữ trọn vẻ đơn giản, thanh lịch, đúng chất Hà Tăng.

Ảnh IGNV

8. Tóc Tiên

Linh hoạt đan xen giữa áo dài và áo bà ba, trong đó Tóc Tiên cũng nhanh chóng hoà vào đường đua ba ba từ ngày mùng 1. Thiết kế từ BONJOUR có đôi chút điểm nhấn mới lạ như cổ đứng và chất liệu xuyên thấu nhẹ làm mới mẻ và phá cách, đúng với tinh thần thời trang của chính chủ.

Ảnh IGNV

9. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lương Thuỳ Linh, Thanh Thuỷ

Bộ ba nàng hậu Gen Z: Đoàn Thiên Ân, Lương Thuỳ Linh và Huỳnh Thanh Thủy mang đến năng lượng trẻ trung, nhan sắc rạng rỡ cùng sự dí dỏm, giúp trend bà ba thêm tươi mới.

Ảnh IGNV

10. Phương Mỹ Chi

Với Phương Mỹ Chi, bà ba là đề bài "trúng tủ". Năm nay, cô nâng cấp hình ảnh bằng phụ kiện nổi bật, pose dáng cá tính và vui nhộn, tạo nên phiên bản hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.