Khai xuân đi làm luôn là khoảnh khắc khiến nhiều chị em đau đầu không biết mặc gì để vừa thoải mái, che được chút "bé mỡ" sau những ngày ăn bánh chưng thả ga, lại vừa rạng rỡ đón lộc đầu năm. Thay vì tốn tiền sắm sửa cả tủ đồ mới, bí quyết đôi khi chỉ nằm ở cách chúng ta chơi đùa cùng màu sắc.

Một bản phối màu thông minh không chỉ nâng tầm khí chất mà còn như một lời tuyên ngôn đầy tự tin của phái đẹp chốn công sở. Dưới đây là 5 cặp bài trùng màu sắc đang "làm mưa làm gió", hứa hẹn giúp chị em tỏa sáng rực rỡ mà chẳng cần cố gắng quá nhiều.

1. Đen và xám (black + gray): Quyền lực ngầm nhưng không hề dừ

Xám và đen vốn là chân ái của mùa lạnh, nhưng khi bước sang những ngày đầu xuân, sự kết hợp này lại mang đến một vẻ đẹp thanh lịch đến lạ thường. Bí quyết để không bị già đi chục tuổi là hãy chọn những sắc xám sáng, xám lông chuột phối cùng màu đen tuyền. Chẳng hạn, một chiếc áo len mỏng màu xám tro đi cùng quần âu đen ống suông vừa giúp vóc dáng thon gọn hơn hẳn, vừa tạo nên một tổng thể "quiet luxury".

Sự kết hợp này mang lại cảm giác chuyên nghiệp, trưởng thành nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại của một quý cô công sở biết mình muốn gì. Đừng quên nhấn nhá thêm một sợi dây chuyền mảnh hoặc đôi khuyên tai kim loại để set đồ bừng sáng hơn nhé.

2. Xanh dương nhạt và xám (light blue + gray): Bản giao hưởng trong trẻo của mùa xuân

Nếu xám đen mang lại sự cá tính thì khi xám kết hợp cùng xanh dương nhạt, bạn sẽ ngay lập tức hóa thân thành một nàng thơ chốn văn phòng. Gam màu xanh dương nhạt dịu mắt như bầu trời ngày nắng lên, hòa quyện cùng sự nhã nhặn của màu xám tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng dễ chịu.

Một chiếc áo sơ mi xanh nhạt sơ vin gọn gàng trong chân váy midi màu xám, hoặc khoác nhẹ chiếc blazer xám bên ngoài chiếc váy lụa xanh mướt mát, tất cả sẽ thổi một làn gió tươi mới, xua tan đi sự căng thẳng của những ngày đầu năm bận rộn. Đây là công thức hack tuổi cực đỉnh mà chị em nào cũng nên thử ít nhất một lần để thấy mình tươi trẻ và ngập tràn năng lượng.

3. Kaki và trắng (khaki + white): Sự thanh tao từ những điều giản dị nhất

Nói đến sự nhã nhặn, mộc mạc nhưng cực kỳ nịnh mắt thì khó có đối thủ nào vượt qua được cặp đôi kaki và trắng. Hai tông màu trung tính này khi đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một bản phối hoàn hảo, mang đậm phong cách tối giản (minimalism) vô cùng tinh tế. Màu trắng đại diện cho sự tinh khôi, sạch sẽ, làm bừng sáng khuôn mặt, trong khi màu kaki lại mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi và rất Tây.

Chỉ cần một chiếc quần ống rộng màu kaki phối cùng áo thun hoặc sơ mi trắng phom rộng thoải mái, xắn nhẹ nếp tay áo và thêm chiếc thắt lưng da là bạn đã có ngay một set đồ chuẩn chỉnh. Cặp màu này đặc biệt tôn da, dù bạn có làn da trắng sáng hay ngăm đen bánh mật thì diện lên đều toát ra khí chất ngút ngàn.

4. Be và tím (beige + purple): Ngọt ngào, lãng mạn mà chẳng hề sến súa

Chắc hẳn nhiều người sẽ e ngại màu tím vì sợ mặc lên bị già hoặc quê kiểng. Thế nhưng, khi bạn biết cách "kìm cương" sắc tím bằng gam màu be nền nã, kết quả nhận được sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Màu be trung tính sẽ làm dịu đi sự rực rỡ của màu tím, tạo nên một tổng thể ngọt ngào, nữ tính và cực kỳ thơ mộng.

Hãy ưu tiên những sắc tím pastel, tím khoai môn nhẹ nhàng phối cùng áo khoác hoặc chân váy màu be. Bản phối này không chỉ giúp người mặc trông trẻ trung, mềm mại hơn mà còn gửi gắm thông điệp về một năm mới đầy lãng mạn, suôn sẻ và ngập tràn những điều tích cực. Nó giống như một nụ hoa mùa xuân đang e ấp nở giữa văn phòng khô khan vậy.

5. Hồng và xanh navy (pink + navy): Sự tương phản đầy thú vị và bứt phá

Nếu bạn là một cô nàng cá tính, yêu thích sự phá cách nhưng vẫn phải giữ đúng chuẩn mực công sở, thì hồng và xanh navy chính là chân ái. Xanh navy mang vẻ đẹp sâu thẳm, chững chạc và chuyên nghiệp, trong khi màu hồng lại đại diện cho sự tươi trẻ, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Sự kết hợp giữa một gam màu lạnh và một gam màu nóng tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ bắt mắt.

Bạn có thể diện một chiếc áo blouse màu hồng phấn dịu dàng kết hợp với quần âu hoặc chân váy xanh navy thanh lịch. Bộ đôi này vừa vặn cân bằng được sự nghiêm túc cần có nơi làm việc, lại vừa khéo léo khoe được gu thời trang tinh tế, sành điệu của người mặc. Diện set đồ này đi làm sau Tết, đảm bảo ai cũng phải ngoái nhìn và thầm khen ngợi sự tinh ý của bạn.

