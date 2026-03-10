Nữ chính phim ngôn tình cực hot hiện tại: Cao 1m62 nhưng mặc gì cũng siêu đẹp và tôn dáng

Sau khi lên sóng, bộ phim ngôn tình Boyfriend on Demand nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi cốt truyện lãng mạn và dàn nam diễn viên điển trai, bộ phim còn đánh dấu một vai diễn ấn tượng tiếp theo của Jisoo.

Trong phim, Jisoo đẹp long lanh tới từng khung hình nhờ tạo hình đa dạng, nhan sắc mỹ miều. Ngoài đời, Jisoo cũng gây ấn tượng không kém khi sở hữu phong cách thời trang ngọt ngào, trẻ trung và cực kỳ dễ ứng dụng.

Dù chỉ cao khoảng 1m62, một con số không quá nổi bật, Jisoo vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh thời thượng, cuốn hút và tỷ lệ vóc dáng đẹp. Bí quyết của cô nằm ở việc lựa chọn những item đơn giản nhưng tôn dáng, dễ phối đồ và phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn. Chỉ với 5 món đồ quen thuộc, nữ chính của Boyfriend on Demand đã chứng minh rằng phong cách đẹp không phụ thuộc hoàn toàn vào chiều cao.

Áo lửng

Một trong những item được Jisoo ưu ái nhất chính là áo lửng. Kiểu áo này giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn, điều rất quan trọng với những cô gái có chiều cao khiêm tốn.

Jisoo thường kết hợp áo lửng với quần cạp cao hoặc chân váy ngắn. Công thức này giúp tỉ lệ cơ thể trông cân đối và hiện đại hơn hẳn. Những chiếc áo lửng của cô cũng không quá cầu kỳ: từ áo thun ôm dáng, áo len mỏng cho đến áo sơ mi cắt ngắn đều mang lại vẻ trẻ trung, năng động.

Điểm thú vị là Jisoo thường chọn các gam màu trung tính như trắng, be, đen hoặc pastel nhẹ nhàng. Nhờ vậy, tổng thể trang phục luôn tinh tế, dễ nhìn và không bị rối mắt.

Áo cardigan

Cardigan là item gần như gắn liền với hình ảnh của Jisoo, cả trong phim lẫn ngoài đời. Kiểu áo này mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính, rất phù hợp với hình tượng "nữ chính ngôn tình".

Jisoo thường diện cardigan dáng ngắn hoặc vừa vặn cơ thể thay vì kiểu dáng quá dài. Điều này giúp vóc dáng trông gọn gàng và cao ráo hơn. Cô có thể mặc cardigan như một chiếc áo đơn, hoặc khoác ngoài áo thun trắng để tạo nên bộ trang phục layer phóng khoáng.

Một số outfit đáng chú ý của Jisoo là cardigan mỏng kết hợp chân váy ngắn, hoặc cardigan màu pastel đi cùng quần jeans. Những set đồ này mang đến cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính nhưng vẫn rất thời trang, hiện đại

Chân váy ngắn

Với chiều cao 1m62, Jisoo rất khéo léo khi tận dụng chân váy ngắn để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Đây cũng là item xuất hiện khá nhiều trong các outfit đời thường của cô.

Chân váy chữ A, chân váy xếp ly hay váy denim đều được Jisoo sử dụng linh hoạt. Khi kết hợp cùng áo ôm dáng hoặc cardigan, hay áo gile, tổng thể trang phục trở nên gọn gàng và trẻ trung hơn.

Một mẹo nhỏ của Jisoo là thường chọn chân váy có độ dài trên gối vừa phải. Nhờ vậy, đôi chân trông dài và thanh thoát hơn mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Quần jeans suông

Nếu phải chọn một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của Jisoo, chắc chắn đó là quần jeans suông. Đây là kiểu quần vừa thoải mái, vừa giúp tạo cảm giác đôi chân dài và thẳng hơn.

Jisoo thường chọn jeans cạp cao, dáng suông nhẹ thay vì bó sát. Khi kết hợp với áo lửng hoặc áo ôm gọn gàng, outfit lập tức trở nên cân đối và hiện đại.

Một số set đồ đời thường của cô chỉ đơn giản là áo thun trắng, quần jeans xanh và sneakers. Tuy nhiên, nhờ cách phối màu hài hòa và form dáng chuẩn, tổng thể vẫn trông cực kỳ thời trang.

Váy liền ngắn

Ngoài những set đồ năng động, Jisoo cũng rất yêu thích váy liền ngắn. Kiểu váy này giúp cô giữ được vẻ nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn dáng hiệu quả.

Những chiếc váy Jisoo lựa chọn thường có thiết kế đơn giản: dáng chữ A, họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng hoặc chiết eo tinh tế. Các gam màu như trắng hay xanh nhạt giúp cô trông dịu dàng và trẻ trung hơn.

Khi kết hợp cùng giày bệt, giày mule cao gót hay sneaker trắng, Jisoo tạo nên hình ảnh vừa ngọt ngào vừa hiện đại – rất giống với hình tượng nữ chính trong các bộ phim tình cảm. Nhờ vậy, dù chiều cao chỉ 1m62, cô vẫn luôn xuất hiện với diện mạo cân đối và cuốn hút trong mọi khung hình.

Ảnh: Instagram của nhân vật