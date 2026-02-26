Cả cõi mạng muốn hỏi nữ chính Thỏ Ơi!! 1 câu

Đảm nhận vai nữ chính Hải Lan trong phim Thỏ Ơi!!, LyLy đã có màn chạm ngõ điện ảnh khá trọn vẹn khi mang đến lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, giúp nhân vật Hải Lan để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả. Không chỉ ghi điểm về diễn xuất, cô còn gây thương nhớ nhờ tạo hình xinh xắn cùng gu thời trang tinh tế, sành điệu.

Trong một phân cảnh của phim, LyLy đặc biệt thu hút khi xuất hiện với đôi khuyên tai nhỏ xinh nhưng rất có gu, tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể trang phục. Bên cạnh tạo hình được các chị em nhiệt tình khen ngợi, món phụ kiện mà LyLy sử dụng cũng nhanh chóng được nhiều người ráo riết tìm info, đủ thấy sức hút của một chi tiết nhỏ mà đủ sức nâng tầm cả set đồ.

Trong một phân cảnh của Thỏ Ơi!!, LyLy gây ấn tượng khi xuất hiện với đôi khuyên tai tuyệt xinh

Chỉ một món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức nâng tầm cả set đồ, giúp gương mặt nhỏ nhắn của LyLy trở nên thanh thoát, bừng sáng ở mọi góc nhìn

Nhiều chị em sau khi xem phim ngoài rạp đều không khỏi ấn tượng với đôi bông tai của LyLy

Các tín đồ thời trang đã nhanh chóng tìm ra info đôi khuyên tai gây thương nhớ. Được biết, đây là thiết kế Tiffany Knot Earrings in White Gold with Diamonds của Tiffany&Co., có giá €4.700 (khoảng 145 triệu đồng).

Thiết kế khuyên tai dáng thắt nút, thoạt nhìn như một chiếc nơ mềm mại, khi đeo lên giúp gương mặt trông thanh thoát và lấp lánh hơn. Bản thân dáng khuyên tai đã rất cuốn hút, lại kết hợp cùng chi tiết đính kim cương tinh xảo của Tiffany&Co. càng khiến tổng thể thêm nổi bật, góp phần giúp tạo hình của LyLy vốn đã xinh lại càng ấn tượng.

Gợi ý mua sắm những mẫu khuyên tai xinh xắn

Bên cạnh thiết kế đắt đỏ từ Tiffany&Co., nếu yêu thích kiểu khuyên tai dáng thắt nút, hơi dài để khi đeo lên tạo hiệu ứng như một chiếc nơ mềm mại trên tai, chị em hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều phiên bản tương tự với mức giá "mềm" hơn. Hiện nay, các thương hiệu phụ kiện và shop thời trang đều có khá nhiều mẫu khuyên đính đá nhỏ hoặc kim loại trơn tối giản, rất dễ đeo hằng ngày.



