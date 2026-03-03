Chỉ thấy sự xinh đẹp của Jisoo tại show Dior

Dior Women’s Fall–Winter 2026–27 là một trong những show được mong đợi nhất của Paris Fashion Week mùa này, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của thương hiệu dưới thời Jonathan Anderson - người lèo lái cả dòng thời trang menswear lẫn womenswear cho maison danh tiếng.

Bộ sưu tập FW 26–27 tiếp tục là sự đối thoại giữa di sản haute couture và tinh thần thời trang hiện đại, khi các phom dáng cổ điển của Dior được “thổi hồn” bởi cảm hứng đường phố đầy linh hoạt và hơi thở Paris. Đặc biệt, sự đổ bộ của dàn đại sứ đình đám cũng khiến show diễn trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Jisoo tất nhiên vẫn là "main event". Chị cả BLACKPINK khoe trọn visual xinh đẹp và trong trẻo khi khoác lên thiết kế váy đen xuyên thấu mang tinh thần thanh lịch pha chút gợi cảm đặc trưng của nhà mốt Dior. Bộ váy khá đơn giản, với chất liệu voan mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi, vừa kín đáo vừa khéo léo tôn lên đường nét cơ thể. Những nếp gấp trên phom dáng bay bổng giúp tổng thể váy giữ được vẻ sang trọng, trong khi lớp vải mỏng lại là điểm nhấn quyến rũ vừa đủ. Đại sứ toàn cầu hoàn thiện diện mạo bằng chiếc túi Lady Dior trắng cỡ nhỏ chuẩn vibe tiểu thư điệu đà. Mái tóc suôn thẳng cùng layout makeup tông hồng - mắt xanh càng làm nổi bật nét đẹp ngọt ngào, giúp Jisoo toát lên khí chất thanh tao nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Jisoo đơn giản nhưng xinh đẹp tại show diễn Dior. (Nguồn: Instagram)

Ngôi sao đình đám rạng rỡ bên Anna Wintour. (Nguồn: X)

Xuất hiện nổi bật tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích, Anya Taylor-Joy gây ấn tượng với thiết kế đầm lụa satin màu hồng phấn mang tinh thần cổ điển pha hiện đại. Phom váy ôm nhẹ cơ thể, phần vai trễ mềm mại tạo hiệu ứng bay bổng, tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng mảnh mai đặc trưng của nữ diễn viên. Chất liệu óng nhẹ bắt sáng giúp tổng thể thêm phần sang trọng nhưng vẫn rất nữ tính. Cô hoàn thiện diện mạo bằng giày cao gót trắng tối giản và kiểu tóc buộc gọn thanh lịch, tạo nên hình ảnh vừa mong manh vừa quyến rũ.

Ảnh: Getty Images

Hyunjin xuất hiện tại show diễn với diện mạo lịch lãm mang hơi hướng cổ điển với combo áo sơ mi trắng tối giản kết hợp quần tây đen chuẩn phom và áo khoác dáng dài tông nâu trầm. Tổng thể outfit theo đuổi tinh thần menswear tinh gọn, tôn lên vóc dáng cao ráo cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng của nam thần tượng. Điểm nhấn nằm ở mái tóc dài vuốt gọn ra sau, phối cùng kính râm để tăng vẻ phóng khoáng nhưng vẫn rất thời trang.

Ảnh: X

Bộ đôi girl love đình đám Thái Lan Lingling Kwong và Orm Kornnaphat mang đến hai sắc thái thời trang đối lập nhưng hài hòa. Lingling chọn outfit mang hơi hướng cá tính với áo khoác tua rua đa sắc tạo hiệu ứng chuyển động bắt mắt, phối cùng quần sáng màu và túi Lady Dior tông nâu sang trọng, toát lên vẻ phóng khoáng hiện đại. Trong khi đó, Orm ghi điểm bằng set đồ tối màu thanh lịch gồm blazer dáng đứng kết hợp áo cổ bèo nữ tính và quần jeans xanh, cân bằng giữa cổ điển và trẻ trung.

Ảnh: X

Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham dự vì bị kẹt tại Dubai, Vương Sở Nhiên là sao nữ Trung duy nhất nhận được nhiều sự chú ý tại show diễn. "Bản sao Lưu Diệc Phi" cũng vừa được Dior tuyên danh phận đại sứ trước thềm show diễn. Tuy nhiên, trang phục của minh tinh xứ Trung có phần hơn đứng tuổi, chưa đủ ấn tượng cho lần đầu chào sân tại show diễn lớn của nhà mốt Pháp.

Ảnh: Instagram

Ngôi sao Thái Lan Tu Tontawan ghi điểm với full set trắng đầy trang nhã, nhẹ nhàng. Nữ diễn viên diện áo len mỏng phối cùng mẫu quần cách điệu, túi Lady Dior ton sur ton và đôi cao gót hở mũi màu đen.

Ảnh: X

Nhiều ngôi sao khác như Pharrell Williams, Florence Hunt, Lý Quân Nhuệ, Imada Mio... đều góp mặt tại show diễn.

