Nữ chính hot nhất Trung Quốc bị soi ảnh chưa chỉnh sửa, lộ răng vàng?
Loạt ảnh này của Tôn Thiên khiến nhiều người còn lầm tưởng rằng photoshop.
Tôn Thiên đang là một trong những mỹ nhân Cbiz nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay khi tên tuổi vụt sáng nhờ thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Nữ diễn viên sinh năm 1997 nhanh chóng ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, đường nét thanh tú cùng khả năng "cân" nhiều phong cách thời trang khác nhau. Đặc biệt, chiều cao 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô dễ dàng chinh phục cả những thiết kế nữ tính lẫn các bộ cánh có phom dáng cầu kỳ.
Tuy nhiên, mới đây, loạt hình ảnh zoom cận mặt chưa qua chỉnh sửa của Tôn Thiên bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
Tôn Thiên vẫn ghi điểm với những đường nét khá thanh tú và hài hòa. Gương mặt nhỏ, đường viền hàm mềm mại, sống mũi thẳng cùng đôi mắt đen tròn đặc trưng mang đến vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ của nữ diễn viên. Làn da của của người đẹp ở góc máy gần vẫn giữ đươc đọ mịn màng, sáng và gần như không lộ nhiều khuyết điểm.
Thế nhưng, góc máy chân thật này khiến nhan sắc của nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng bị đem ra "mổ xẻ". Nhiều người cho rằng gương mặt Tôn Thiên bị lệch, phần hàm không cân đối, đặc biệt là hàm răng vàng kém duyên. Khi nữ diễn viên nở nụ cười khá tự nhiên, phần răng hiện rõ với sắc ngả vàng và không đạt độ trắng đều thường thấy ở các ngôi sao Cbiz. Thậm chí, nhiều người còn "bán tín bán nghi" về độ chân thực của bức ảnh bởi chi tiết này đã khiến hình ảnh của mỹ nhân Cáp Nhĩ Tân mất điểm đi phần nào.
Thực chất, loạt ảnh đang được chia sẻ rầm rộ này không phải khoảnh khắc mới của Tôn Thiên mà đã được chụp từ năm 2023, khi nữ diễn viên tham dự một sự kiện. Ở thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1997 đang sử dụng khay niềng răng trong suốt, vì vậy việc hàm răng không đạt độ trắng sáng hoàn hảo như những hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng cũng hoàn toàn có thể lý giải.
Trong quá trình chỉnh nha, việc tẩy trắng răng thường không được ưu tiên bởi có thể khiến màu răng không đồng đều, nhất là khi răng đang chịu tác động của khay niềng. Một phần do niềng răng cũng khiến cho phần hàm của nữ diễn viên trông bị bè và thiếu cân đối trước ống kính.
Một trong những điểm sáng visual của Tôn Thiên không thể không nhắc đến nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Trong loạt hình ảnh gần đây, người đẹp sinh năm 1997 cũng không ngần ngại khoe trọn lợi thế này với cách trang điểm nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật làn da căng mịn và nụ cười tươi tắn. Đáng chú ý, quá trình niềng răng dường như cũng mang đến những thay đổi tích cực cho diện mạo của Tôn Thiên. Phần hàm trông cân đối và gọn gàng hơn, từ đó giúp đường nét gương mặt nữ diễn viên thêm hài hòa, thanh thoát. Khi nở nụ cười, hàm răng hiện tại của nữ diễn viên đã giữ được độ đều và trắng hơn, tăng vẻ "tỏa nắng" cho nụ cười ngọt ngào thương hiệu.