Tôn Thiên đang là một trong những mỹ nhân Cbiz nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay khi tên tuổi vụt sáng nhờ thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Nữ diễn viên sinh năm 1997 nhanh chóng ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, đường nét thanh tú cùng khả năng "cân" nhiều phong cách thời trang khác nhau. Đặc biệt, chiều cao 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô dễ dàng chinh phục cả những thiết kế nữ tính lẫn các bộ cánh có phom dáng cầu kỳ.

Tuy nhiên, mới đây, loạt hình ảnh zoom cận mặt chưa qua chỉnh sửa của Tôn Thiên bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Nhan sắc thật của Tôn Thiên gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tôn Thiên vẫn ghi điểm với những đường nét khá thanh tú và hài hòa. Gương mặt nhỏ, đường viền hàm mềm mại, sống mũi thẳng cùng đôi mắt đen tròn đặc trưng mang đến vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ của nữ diễn viên. Làn da của của người đẹp ở góc máy gần vẫn giữ đươc đọ mịn màng, sáng và gần như không lộ nhiều khuyết điểm.

Thế nhưng, góc máy chân thật này khiến nhan sắc của nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng bị đem ra "mổ xẻ". Nhiều người cho rằng gương mặt Tôn Thiên bị lệch, phần hàm không cân đối, đặc biệt là hàm răng vàng kém duyên. Khi nữ diễn viên nở nụ cười khá tự nhiên, phần răng hiện rõ với sắc ngả vàng và không đạt độ trắng đều thường thấy ở các ngôi sao Cbiz. Thậm chí, nhiều người còn "bán tín bán nghi" về độ chân thực của bức ảnh bởi chi tiết này đã khiến hình ảnh của mỹ nhân Cáp Nhĩ Tân mất điểm đi phần nào.

Hàm răng vàng khiến Tôn Thiên bị mất điểm khi cười.