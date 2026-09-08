Đầu Xuân Tươi Sáng đang là bộ phim ngôn tình Hoa ngữ hot nhất hiện tại, không chỉ nhờ chuyện tình của Thượng Chi Đào và Loan Niệm mà còn bởi loạt tạo hình đẹp mắt của dàn nhân vật. Trong đó, tủ đồ của nữ chính Thượng Chi Đào đặc biệt được hội chị em quan tâm bởi khá sát với hình ảnh một cô gái trẻ đi làm: có gu nhưng tài chính chưa quá dư dả.

Bên cạnh những outfit công sở đang được bàn luận, loạt túi xách của Thượng Chi Đào cũng là kho tham khảo đáng để nàng lưu lại. Thay vì toàn hàng hiệu đắt đỏ, nhân vật do Tôn Thiên đảm nhận sử dụng nhiều mẫu túi có mức giá dễ tiếp cận, từ vài chục đến vài trăm NDT, nhưng nhờ chọn đúng phom và phối đúng outfit nên lên hình vẫn trông cực kỳ "sang xịn". Từ túi đen basic, shoulder bag đến tote vải hay túi nâu vintage, gần như kiểu nào cũng có một công thức đáng để hội công sở học lỏm.

Một trong những lựa chọn thực dụng nhất là chiếc túi da đen của Squareline. Thiết kế dáng ngang, kích thước khá rộng và phần quai xách dài vừa phải mang đúng tinh thần một chiếc túi dùng hàng ngày. Trong phim, Thượng Chi Đào diện mẫu túi này cùng áo khoác đen và jeans xanh, tạo nên outfit đơn giản nhưng không xuề xòa. Hội công sở có thể học ngay công thức phối một chiếc túi đen phom rộng đặc biệt hợp với blazer, áo khoác và jeans, vừa dễ kết hợp lại đủ "đô" để cân những outfit mùa lạnh.

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Vẫn là túi đen nhưng thiết kế dưới đây lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Phom túi mềm, phần thân nhún nhẹ kết hợp quai xích khiến thiết kế có nét nữ tính và thời trang hơn kiểu túi công sở truyền thống. Thượng Chi Đào phối túi với blazer tối màu, tạo nên một tổng thể trưởng thành nhưng không quá nghiêm túc. Đây cũng là mẹo đáng tham khảo cho những cô nàng thường xuyên mặc suit, đó là thay chiếc túi phom hộp bằng một mẫu túi mềm hoặc có quai xích là đủ khiến blazer trông trẻ và bớt cứng nhắc hơn.

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Chiếc shoulder bag đen Thượng Chi Đào mang khi ra sân bay lại ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng và đường cong mềm mại. Khi đi cùng cây đen tối giản của nhân vật, chiếc túi gần như hòa vào trang phục nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ chi tiết kim loại nhỏ ở mặt trước. Kiểu túi này sẽ đặc biệt hợp với những ngày không phải mang theo quá nhiều đồ. Nếu outfit công sở vốn đã có nhiều chi tiết, một chiếc shoulder bag đen tối giản chính là lựa chọn an toàn để tổng thể trông gọn và "đắt" hơn đó!

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Không phải ngày nào đi làm cũng cần một chiếc túi da nghiêm túc. Thượng Chi Đào còn sử dụng chiếc tote vải màu vàng siêu bình dân. Đi cùng áo không tay và jeans, thiết kế này lập tức kéo outfit về đúng tinh thần trẻ trung, thoải mái của một cô gái mới đi làm. Tote vải vì thế vẫn rất đáng có trong tủ đồ công sở, nhất là những ngày cần mang nhiều vật dụng. Thay vì chỉ mua đen, trắng hay beige, chị em có thể chọn một chiếc tote màu pastel hoặc màu sáng để biến nó thành điểm nhấn cho những set đồ basic.

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Một lựa chọn khác đáng chú ý là chiếc túi Songmont - brand Trung Quốc có màu nâu. Phom túi vuông vức, chất liệu mang cảm giác mềm và gam nâu ấm rất ăn ý với chiếc áo khoác trắng của Thượng Chi Đào. Đây cũng là màu túi chị em có thể cân nhắc nếu đã có quá nhiều túi đen. Nâu cognac hoặc nâu da bò vẫn đủ trung tính để đi cùng trắng, kem, xám, denim nhưng tạo cảm giác ấm áp và vintage hơn, đặc biệt đẹp với outfit mùa thu đông.

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Ở một outfit khác, Thượng Chi Đào chọn chiếc túi có thiết kế phối trắng - nâu với phom chữ nhật khá chỉn chu được kết hợp cùng set đồ kẻ sọc và thắt lưng nâu, tạo sự liên kết màu sắc rất tự nhiên giữa trang phục và phụ kiện. Đây cũng là cách chọn túi dễ khiến outfit trông có chủ đích hơn, đó là không nhất thiết túi phải cùng màu quần áo, chỉ cần lấy một gam nhỏ trên túi để lặp lại ở thắt lưng, giày hoặc trang phục là tổng thể đã hài hòa hơn nhiều.