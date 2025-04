4 mẫu giày bệt hoàn hảo để phối cùng chân váy

Nhiều chị em thường nghĩ rằng chỉ khi đi giày cao gót, vóc dáng mới được tôn lên hiệu quả. Tuy nhiên, giày bệt cũng khả năng "ăn gian" chiều cao nếu chị em lựa chọn khéo léo. Giày bệt còn có sự trẻ trung, năng động và kết hợp ăn ý với hầu hết các món thời trang, trong đó có chân váy.

Nếu yêu thích sự thoải mái, chị em hãy thường xuyên đi 4 mẫu giày bệt sau đây khi diện chân váy:

Giày búp bê

Giày búp bê đang là xu hướng rất phổ biến trong mùa hè năm nay. Mẫu giày này khá đơn giản nhưng vẫn giúp bộ trang phục trở nên nổi bật nhờ nét trẻ trung, ngọt ngào. Giày búp bê mang đậm chất nữ tính, do đó kết hợp rất ăn ý cùng chân váy dịu dàng.

Chị em sẽ thấy nhiều kiểu giày búp bê khi đi mua sắm, trong đó, các thiết kế tối giản là hợp xu hướng nhất như giày búp bê gắn nơ mảnh, giày trơn màu trung tính, giày hai tông màu…

Sandal

Sandal là mẫu giày đúng chất hè. Chị em có thể kết hợp mẫu giày đa-zi-năng này với quần jeans, quần short hoặc quần ống rộng. Bên cạnh đó, sandal còn rất hợp với chân váy. Sự xuất hiện của mẫu giày này sẽ giúp cả bộ trang phục thêm trẻ trung, phóng khoáng. Ngoài ra, sandal vẫn giữ nguyên nét nữ tính, dịu dàng của các set chân váy.

Chị em nên ưu tiên sandal quai mảnh để phát huy tối đa hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng cao ráo.

Dép lê to bản

Dép lê to bản là món đồ đặc trưng của mùa hè. Item này mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đi. Khác với dép xỏ ngón, dép lê to bản có nét thanh lịch, sang xịn mịn hơn. Do đó, chị em có thể kết hợp dép lê to bản với set chân váy mà không lo bị giảm điểm phong cách.

Dép lê to bản tạo hiệu ứng thoáng chân, không gây "dìm" dáng. Tuy nhiên, chị em chỉ nên chọn chân váy dài tới bắp chân để tổng thể có độ cao ráo, thanh thoát.

Giày mary jane

Giày mary jane "hot" từ mùa xuân sang hè. Mẫu giày này có nét sang chảnh, tiểu thư, giúp set chân váy của chị em thêm long lanh. Bên cạnh những đôi giày mary jane màu trung tính, các nàng có thể tạo điểm nhấn nổi bật, tươi tắn cho phong cách bằng phiên bản phủ họa tiết, hoặc mang màu sắc rực rỡ như đỏ, xanh…

Giày mary jane siêu hợp để phối cùng những xu hướng chân váy thịnh hành nhất mùa hè năm nay như chân váy trắng, chân váy xẻ tà, chân váy suông…

Ảnh: Sưu tầm