NỒM tới rồi! Đây là những điều mẹ cần chú ý khi cho em bé đi ngủ trong thời tiết nồm ẩm

Thời tiết nồm ẩm, mưa phùn kéo dài khiến không khí trở nên bí bách, ẩm thấp – đây là thời điểm mà cơ thể và làn da của trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng nhất. Đặc biệt là trong giấc ngủ, nếu mẹ không chú ý kỹ, con rất dễ bị lạnh, ho, viêm da hoặc rôm sảy. Vì vậy, việc chuẩn bị môi trường ngủ phù hợp cho bé trong những ngày nồm ẩm là vô cùng quan trọng.

1. Giữ phòng ngủ khô thoáng

Khi độ ẩm không khí cao, mẹ nên đóng kín cửa sổ vào buổi sáng, bật máy hút ẩm hoặc điều hòa chế độ Dry để cân bằng độ ẩm khoảng 50–60%. Nếu không có thiết bị hút ẩm, có thể đặt than hoạt tính hoặc gói hút ẩm tự nhiên trong phòng để giảm hơi ẩm. Tuyệt đối không để chăn, gối, nệm của con bị ẩm vì sẽ dễ sinh nấm mốc, mùi khó chịu.

2. Lựa chọn chăn gối và quần áo phù hợp

Vào những ngày nồm, mẹ không nên đắp chăn dày hay mặc quá nhiều lớp cho bé. Hãy chọn vải cotton hoặc sợi tre (bamboo) thoáng khí, thấm hút tốt. Nếu thời tiết se lạnh, chỉ cần một lớp mỏng bên trong và một lớp ngoài dài tay là đủ. Chăn và ga giường cần được phơi hoặc sấy khô thường xuyên, tránh mùi ẩm mốc gây kích ứng hô hấp.

3. Vệ sinh da và tóc cho bé trước khi ngủ

Thời tiết ẩm khiến mồ hôi dễ bị bí lại trên da, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, trước khi ngủ, mẹ nên lau người cho bé bằng khăn ấm, bôi một lớp kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, đặc biệt ở vùng cổ, nách, bẹn – những nơi dễ hăm. Việc này không chỉ giúp da bé mềm mịn mà còn giảm nguy cơ rôm sảy.

4. Giữ giấc ngủ của bé được yên tĩnh và dễ chịu

Không khí ẩm khiến bé dễ bứt rứt, ngủ không sâu. Mẹ có thể xông tinh dầu nhẹ nhàng như oải hương, cúc La Mã, hoặc bật máy lọc không khí để giúp không gian dễ chịu hơn. Hạn chế tiếng ồn, ánh sáng mạnh, và đảm bảo nhiệt độ phòng duy trì khoảng 26–27°C để bé ngủ ngon suốt đêm.

5. Đừng quên sức khỏe hô hấp của con

Nồm ẩm là “mùa cao điểm” của viêm mũi, ho và cảm lạnh ở trẻ nhỏ. Mẹ nên vệ sinh mũi cho con bằng nước muối sinh lý mỗi tối, tránh để con nằm dưới luồng gió lạnh hoặc hướng điều hòa. Khi thấy bé có dấu hiệu nghẹt mũi, ho khan, cần sớm xử lý để tránh bệnh chuyển nặng.

Giấc ngủ là “thời gian vàng” để em bé phát triển cả thể chất lẫn trí não. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, mẹ cũng nên dành chút thời gian để chăm chút môi trường ngủ khô thoáng, an toàn và ấm áp cho con. Một giấc ngủ ngon trong những ngày nồm ẩm không chỉ giúp bé khỏe mạnh hơn, mà còn giúp mẹ yên tâm và hạnh phúc hơn.