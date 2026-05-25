Nỗ lực thoát mác "vợ tỷ phú", Chương Trạch Thiên xuất hiện như minh tinh tại Cannes

Từng được công chúng biết tới với danh xưng "hot girl trà sữa" đình đám Trung Quốc, Chương Trạch Thiên nhiều năm qua luôn là cái tên thu hút truyền thông mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cùng tỷ phú Lưu Cường Đông, hình ảnh của cô phần lớn gắn liền với vai trò "phu nhân hào môn", đứng phía sau sự nghiệp và đế chế kinh doanh của chồng.

Chính vì vậy, mỗi bước đi mới của Chương Trạch Thiên trong vài năm trở lại đây đều được công chúng đặc biệt chú ý. Nhiều người cho rằng cô đang dần xây dựng hình ảnh độc lập hơn, thoát khỏi chiếc bóng "vợ tỷ phú" để trở thành một biểu tượng thời trang và doanh nhân theo cách riêng.

Mới đây, sự xuất hiện của cô tại Cannes Film Festival tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội châu Á. Không còn chỉ xuất hiện với tư cách khách mời đơn thuần, lần này Chương Trạch Thiên tham dự Cannes trong vai trò đại sứ mới của Chopard - thương hiệu trang sức và đồng hồ xa xỉ nổi tiếng của Thụy Sĩ.

Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô đã nhanh chóng thu hút hàng loạt ống kính truyền thông quốc tế. Nữ doanh nhân lựa chọn phong cách cổ điển nhưng đầy quyền lực với mẫu đầm quây tông đen trắng tối giản. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng khí chất sang trọng của cô.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở bộ trang sức cao cấp đến từ Chopard. Chương Trạch Thiên mang mẫu vòng cổ kim cương đính viên sapphire xanh khổng lồ nặng gần 70 carat. Viên đá xanh nổi bật giữa nền váy đen trắng tạo nên tổng thể vừa quý phái vừa có chiều sâu thị giác. Dưới ánh đèn flash của thảm đỏ Cannes Film Festival, bộ trang sức càng trở nên lộng lẫy và giúp cô trông không hề lép vế bên cạnh dàn minh tinh quốc tế đình đám. Nhiều khán giả bất ngờ khi nhận ra thần thái của "hot girl trà sữa" năm nào giờ đây đã khác hẳn. Không còn hình ảnh ngọt ngào, non trẻ thời mới nổi, Chương Trạch Thiên hiện tại mang tới cảm giác trưởng thành, điềm tĩnh và có phần quyền lực hơn rất nhiều.

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, cô còn là khách mời danh dự trong bữa tối riêng tư cùng chủ tịch kiêm Giám đốc Nghệ thuật của Chopard. Đây được xem là một trong những hoạt động mang tính biểu tượng của giới thượng lưu và thời trang tại Cannes, nơi quy tụ hàng loạt nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành xa xỉ. Trong sự kiện này, phu nhân Lưu Cường Đông tiếp tục ghi điểm với tạo hình hoàn toàn khác biệt.

Nếu trên thảm đỏ cô lựa chọn hình ảnh quyền lực, sắc sảo thì ở bữa tiệc tối, Chương Trạch Thiên lại xuất hiện mềm mại và nữ tính hơn với mẫu đầm dáng yếm màu hồng ngọt ngào. Thiết kế giúp tôn lên bờ vai mảnh mai cùng làn da trắng sáng đặc trưng của cô. Kết hợp cùng đó là bộ khuyên tai và nhẫn kim cương đắt đỏ, mang tinh thần thanh lịch đúng chất quý cô thượng lưu.

Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của Chương Trạch Thiên lần này được truyền thông săn đón không hề kém cạnh các minh tinh hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều bài đăng về cô nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, từ nhan sắc, khí chất cho tới trang phục và trang sức. Không ít cư dân mạng cho rằng cô ngày càng có phong thái của một fashion icon hoặc nữ doanh nhân quốc tế thực thụ, thay vì chỉ được nhắc tới như "vợ của tỷ phú JD".

Trên thực tế, vài năm gần đây Chương Trạch Thiên cũng liên tục mở rộng hình ảnh cá nhân. Cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, tham dự sự kiện của các thương hiệu xa xỉ và xây dựng mối quan hệ trong giới thời trang quốc tế. Ngoài lĩnh vực thời trang, cô còn tham gia đầu tư kinh doanh và hoạt động trong nhiều dự án giáo dục, nghệ thuật. Hình ảnh mà Chương Trạch Thiên hướng tới hiện nay dường như là mẫu phụ nữ hiện đại: vừa có nền tảng tài chính, vừa có gu thẩm mỹ và tiếng nói riêng.

Tất nhiên, cái bóng "phu nhân tỷ phú" có lẽ sẽ vẫn luôn gắn liền với cô. Nhưng rõ ràng, Chương Trạch Thiên đang từng bước chứng minh rằng bản thân không chỉ là người đứng phía sau hào quang của chồng. Và lần xuất hiện tại Cannes Film Festival năm nay có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Từ thần thái, thời trang cho tới sức hút truyền thông, cô thật sự đã xuất hiện như một minh tinh quốc tế đúng nghĩa.