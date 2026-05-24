Style trẻ trung, ngập tràn hàng hiệu của mẹ Lisa ở tuổi U60

Không chỉ sở hữu cô con gái là siêu sao toàn cầu, mẹ của Lisa - bà Chitthip Bruschweiler - cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong cách thời trang sang trọng và trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần xuất hiện cùng con gái hoặc trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, bà đều khiến nhiều người bất ngờ vì khí chất quý phái cùng gu ăn mặc tinh tế. Không ít cư dân mạng còn nhận xét vui rằng: "Đúng là con nào mẹ nấy", bởi cả hai đều có phong cách rất nổi bật và thời thượng.

Dù hiện đã ở độ tuổi trung niên, bà Chitthip Bruschweiler vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, cân đối và thần thái trẻ trung đáng ghen tị. Đây cũng là lý do giúp bà dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những bộ váy hoa rực rỡ cho tới các set đồ tối giản mang gam màu trung tính. Điều đặc biệt là dù theo đuổi phong cách nào, tổng thể outfit của bà vẫn luôn toát lên sự chỉn chu, sang trọng nhưng không hề bị "gồng" hay quá phô trương.

Một trong những điểm nổi bật trong style của mẹ Lisa chính là khả năng phối đồ rất khéo léo. Với những trang phục họa tiết hoa lá hoặc màu sắc nổi bật, bà thường chọn phom dáng gọn gàng, có chi tiết chiết eo hoặc nhấn vào vòng hai để tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát hơn. Nhờ vậy, dù diện đồ nhiều màu sắc, tổng thể vẫn không bị rối mắt mà ngược lại còn mang cảm giác trẻ trung, đầy sức sống.

Trong khi đó, với những outfit tối giản, bà lại ưu tiên các thiết kế mang tông trắng, đen, be hoặc pastel nhẹ nhàng. Những set đồ này thường được kết hợp cùng quần ống suông, chân váy midi hoặc váy liền dáng dài để tăng vẻ thanh lịch. Cách lựa chọn trang phục của bà cũng cho thấy sự tinh tế trong việc cân bằng giữa xu hướng và tính ứng dụng thực tế, giúp hình ảnh luôn sang trọng mà vẫn phù hợp với độ tuổi.

Ngoài quần áo, phụ kiện cũng là yếu tố giúp phong cách của mẹ Lisa thêm phần đẳng cấp. Bà sở hữu bộ sưu tập túi hiệu khiến nhiều tín đồ thời trang phải trầm trồ. Từ những thiết kế kinh điển của Louis Vuitton, Chanel cho tới các mẫu túi tối giản của Celine, tất cả đều được bà phối hợp rất hài hòa với trang phục thường ngày.

Đặc biệt, bà còn từng xuất hiện với những mẫu túi hiếm tới từ Hermès, trong đó có cả phiên bản giới hạn khiến giới yêu thời trang không khỏi chú ý. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù sở hữu nhiều món đồ xa xỉ, cách sử dụng hàng hiệu của bà lại không mang cảm giác khoe khoang. Ngược lại, mọi thứ đều được tiết chế vừa đủ, tạo nên hình ảnh một quý cô sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Nhiều người cũng nhận ra rằng phong cách của mẹ Lisa có ảnh hưởng không nhỏ tới gu thời trang của nữ idol. Cả hai đều yêu thích những item giúp tôn dáng, chú trọng sự gọn gàng và đặc biệt rất biết cách dùng phụ kiện để nâng tầm outfit. Nếu Lisa nổi bật với hình ảnh "búp bê sống" thời thượng trên sân khấu, thì bà Chitthip Bruschweiler lại mang tới cảm giác thanh lịch, sang trọng kiểu phụ nữ trưởng thành.

Không chỉ riêng thời trang, thần thái tự tin và cách chăm sóc bản thân của mẹ Lisa cũng nhận được nhiều lời khen. Ở độ tuổi U60, việc giữ được vóc dáng cân đối, làn da khỏe khoắn và phong thái trẻ trung như vậy là điều không hề dễ dàng. Có lẽ chính năng lượng tích cực cùng sự chỉn chu trong cuộc sống đã giúp bà luôn xuất hiện với diện mạo đầy sức sống.

Trong thời đại mà thời trang không còn giới hạn bởi tuổi tác, phong cách của bà Chitthip Bruschweiler chính là minh chứng rõ ràng cho việc phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể mặc đẹp và tận hưởng thời trang theo cách riêng của mình. Không cần chạy theo xu hướng quá táo bạo, chỉ cần hiểu rõ cơ thể, chọn trang phục phù hợp và giữ được sự tự tin, ai cũng có thể xây dựng hình ảnh cuốn hút.