Muốn mặc váy đẹp và sang hơn, hãy bắt đầu từ việc chọn đúng giày

Chân váy xòe dài

Công thức quan trọng: Cân bằng độ bồng của váy bằng khoảng hở vừa đủ trên cơ thể

Những chiếc váy xòe dài vốn đã mang cảm giác thư thái, nữ tính nên rất hợp với giày mũi nhọn hở gót, giày Mary Jane gót vuông hoặc kitten heels quai mảnh. Phần mũi nhọn giúp kéo dài chân theo chiều dọc, cân bằng lại độ bồng của chân váy, vừa tạo cảm giác thanh thoát vừa không bị "nuốt dáng". Hiệu ứng dịu dàng sang chảnh tăng ngay lập tức!

Chân váy satin dáng midi

Công thức quan trọng: Đường nét liền mạch, không chia cắt tỷ lệ cơ thể

Chân váy midi là item dễ "dìm dáng" nhất nếu phối sai giày. Kiểu váy này hợp nhất với giày cao gót mũi nhọn, giày Mary Jane hoặc boots cao gót vào mùa thu đông. Khi phần cổ giày nối liền tự nhiên với chân váy, đôi chân sẽ trông dài hơn rõ rệt, đồng thời tôn luôn tỷ lệ eo – hông cực đẹp. Dù đi làm hay đi hẹn hò đều rất sang.

Chân váy bút chì

Công thức quan trọng: Đồng nhất phong cách để tăng khí chất

Những chiếc váy bút chì mang vibe quý cô trưởng thành sẽ cực hợp với ankle boots mũi nhọn, giày cao gót hở gót hoặc sandal quai mảnh. Với váy xẻ tà, các kiểu giày hở da càng giúp tổng thể bớt cứng và quyến rũ hơn. Đi làm thì sang chảnh quyền lực, đi chơi lại có chút sexy rất tinh tế.

Chân váy mini

Công thức quan trọng: Kéo dài tỷ lệ và tạo sự đồng điệu về phong cách

Chân váy ngắn xếp ly mang cảm giác trẻ trung, ngọt ngào nên rất hợp với giày Mary Jane đế vuông hoặc giày tweed kiểu tiểu thư. Những đôi giày này vừa giúp hack tuổi vừa kéo chân dài hơn rõ rệt. Nếu muốn chuyển sang phong cách cá tính hơn, chỉ cần thay bằng boots cao gối là lập tức có vibe "hot girl" cực hút mắt. Các cô gái nhỏ người cũng dễ dàng mặc đẹp với tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn hẳn.

Chỉ cần chọn đúng giày, tổng thể outfit sẽ trông sang và có gu hơn rất nhiều. Lưu ngay những công thức này để mặc đẹp theo style fashion blogger Instagram mà không cần suy nghĩ quá nhiều nhé.