5 tẩy da chết môi "made in Vietnam" vừa dưỡng mềm mịn vừa làm hồng môi tự nhiên

Môi khô, bong tróc hay xỉn màu là tình trạng nhiều người gặp phải, đặc biệt khi thường xuyên dùng son lì hoặc không chăm sóc môi đúng cách. Trong khi nhiều người tập trung vào son dưỡng, bước tẩy da chết môi lại thường bị bỏ quên dù đây là bước quan trọng giúp môi mềm hơn và hạn chế tình trạng son lên không đều màu. Một sản phẩm tẩy da chết môi phù hợp không chỉ giúp loại bỏ lớp da chết khô ráp mà còn hỗ trợ môi nhìn hồng hào và căng mịn hơn theo thời gian. Những năm gần đây, nhiều thương hiệu "made in Vietnam" cũng cho ra mắt các dòng tẩy da chết môi với thành phần dịu nhẹ, dễ dùng và phù hợp với nhu cầu chăm sóc môi hằng ngày. Dưới đây là 5 sản phẩm được nhiều người yêu thích nhờ khả năng làm mềm môi và hỗ trợ cải thiện tình trạng môi xỉn màu.

1. BareSoul Best Kisser Lip Scrub & Make Up Remover

BareSoul Best Kisser là sản phẩm khá nổi bật vì kết hợp cả chức năng tẩy da chết môi và hỗ trợ làm sạch son môi. Texture dạng sáp mềm với các hạt scrub mịn giúp lấy đi lớp da chết nhẹ nhàng mà không gây cảm giác rát môi. Đây là điểm được nhiều người yêu thích vì vùng môi vốn khá mỏng và dễ kích ứng nếu chà xát quá mạnh. Sau khi sử dụng, môi thường có cảm giác mềm và mịn hơn rõ rệt. Sản phẩm cũng chứa các thành phần dưỡng giúp môi không bị khô căng sau khi tẩy da chết. Với những người thường xuyên dùng son lì hoặc môi dễ bong tróc, đây là sản phẩm khá tiện lợi để dùng định kỳ mỗi tuần.

2. Tẩy da chết môi cà phê Đắk Lắk Cocoon

Cocoon là thương hiệu Việt được nhiều người yêu thích nhờ các sản phẩm thuần chay và thành phần thiên nhiên. Dòng tẩy da chết môi cà phê Đắk Lắk của hãng nổi bật với các hạt cà phê nhỏ giúp loại bỏ lớp da chết trên môi khá hiệu quả nhưng vẫn giữ được cảm giác dịu nhẹ. Ngoài khả năng làm mềm môi, sản phẩm còn giúp môi nhìn tươi hơn sau khi sử dụng nhờ loại bỏ phần da khô xỉn màu bên ngoài. Texture sản phẩm khá dễ massage trên môi và có mùi cà phê nhẹ dễ chịu. Đây là dòng tẩy da chết môi phù hợp với những người thích cảm giác làm sạch rõ nhưng không quá khô môi.

3. Tẩy da chết môi hồng Cỏ Mềm

Cỏ Mềm Môi Hồng là sản phẩm hướng đến khả năng vừa tẩy tế bào chết vừa hỗ trợ cải thiện tình trạng môi thâm xỉn. Texture mềm mịn cùng các hạt scrub nhỏ giúp sản phẩm dễ sử dụng ngay cả với môi nhạy cảm. Điểm được nhiều người yêu thích ở sản phẩm này là cảm giác dưỡng khá rõ sau khi dùng. Môi mềm hơn và ít bị khô căng so với nhiều loại scrub có hạt to. Ngoài ra, mùi hương nhẹ và thành phần thiên nhiên cũng khiến sản phẩm trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người thích chăm sóc môi theo hướng dịu nhẹ.

4. Tẩy da chết môi làm đều & hồng môi cho môi mềm mịn Bưởi Hồng ZEE ZEE

ZEE ZEE Bưởi Hồng Lip Scrub là sản phẩm được khá nhiều người yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ làm đều màu môi và giúp môi nhìn tươi tắn hơn. Sản phẩm có texture mềm, dễ tán cùng các hạt scrub không quá lớn nên không gây cảm giác đau rát khi massage. Ngoài công dụng tẩy da chết, sản phẩm còn mang lại cảm giác môi mềm hơn sau khi sử dụng nhờ chứa các thành phần dưỡng ẩm. Với những người có môi thường xuyên bong tróc hoặc son lên không mịn, việc dùng tẩy da chết định kỳ có thể giúp bề mặt môi cải thiện đáng kể.

5. Tẩy da chết môi đào mọng BEGON Lip Scrub

BEGON Lip Scrub Đào Mọng gây ấn tượng nhờ mùi hương đào ngọt nhẹ và texture khá mềm môi. Các hạt scrub nhỏ giúp loại bỏ lớp da chết nhẹ nhàng mà không làm môi bị rát sau khi sử dụng. Điểm cộng của sản phẩm là cảm giác môi vẫn giữ được độ ẩm sau khi tẩy da chết thay vì bị khô căng. Đây là kiểu sản phẩm phù hợp với những người muốn duy trì đôi môi mềm mịn và hạn chế tình trạng son môi bị lộ vân hoặc bong mảng.

Tóm lại, tẩy da chết môi là bước chăm sóc nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến độ mềm mịn và màu sắc của môi. Một đôi môi được loại bỏ da chết đều đặn sẽ giúp son lên đẹp hơn, hạn chế bong tróc và nhìn căng mịn hơn đáng kể. Tuy nhiên, chỉ nên tẩy da chết môi khoảng 1-2 lần mỗi tuần và luôn kết hợp thêm son dưỡng để giữ môi đủ ẩm. Với những sản phẩm "made in Vietnam" ngày càng đa dạng và dễ tiếp cận hiện nay, việc chăm sóc môi mềm mượt và hồng hào hơn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.