Những nguyên nhân dễ làm tóc bạc nhanh là gì?

Tóc bạc do áp lực tâm lý (Ảnh: Weibo)

Tóc bạc là một hiện tượng sinh lý bình thường trong quá trình lão hóa, nguyên nhân thường là do các tế bào sản xuất melanin trong cơ thể con người bị suy giảm ở một mức độ nhất định theo tuổi tác, dẫn đến tóc bạc.

Một số người có mái tóc bạc một phần khi còn trẻ. Tình trạng này chủ yếu liên quan đến sự bài tiết melanin trong cơ thể con người. Một số người sẽ có hiện tượng tóc bạc sớm do yếu tố di truyền.

Các yếu tố dẫn đến sự xuất hiện của tóc trắng có thể được chia thành yếu tố bẩm sinh và yếu tố mắc phải. Nếu là yếu tố bẩm sinh thì do rối loạn di truyền, trong đó khiếm khuyết cơ thể thiếu melanin hoặc giảm sắc tố bẩm sinh, thiếu máu, bệnh bạch biến... Những yếu tố mắc phải có thể là do bệnh lao, tiểu đường, vấn đề của cơ quan bài tiết hoặc tác dụng sinh học của hormone tuyến giáp không đủ hoặc thiếu. Ngoài ra tóc bạc còn do thiếu dinh dưỡng, giảm sắc tố tóc do suy dinh dưỡng toàn thân; thiếu chất đạm theo yêu cầu của cơ thể...



Nếu cơ thể con người thiếu một số nguyên tố vi lượng như kali và đồng thì tóc bạc sớm cũng có thể xuất hiện. Tóc đen chuyển sang trắng khi bạn gặp những vấn đề phiền não trong cuộc sống là điều dễ gặp phải. Tủy và vỏ tóc của chúng ta chứa một số lượng lớn các hạt melanin. Khi chất này bị giảm đi hoặc tóc chứa đầy không khí, toàn bộ hoặc một phần tóc sẽ chuyển sang màu xám.

Cụ thể hơn, nang tóc của tóc bình thường rất giàu mạch máu nuôi dưỡng tóc, có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nang tóc và thúc đẩy quá trình tổng hợp trơn tru của các hạt melanin. Khi sự hình thành các hạt melanin trong nang lông bị cản trở hoặc do các yếu tố không thuận lợi khác nhau, chúng không thể được vận chuyển đến tóc thành công, dẫn đến thiếu đủ các hạt melanin trong tủy tóc, vỏ não... khiến cho tóc bạc. Áp lực quá mức thực sự sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của tóc bạc. Khi căng thẳng được giải tỏa, tóc bạc có thể trở lại trạng thái ban đầu.