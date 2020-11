Những người phụ nữ trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật đã dùng 8 sản phẩm chống lão hóa "đỉnh của chóp" này

Có rất nhiều cách để nhan sắc của chị em được "cải lão hoàn đồng", và một trong những giải pháp an toàn, dễ thực hiện nhất chính là chăm sóc làn da bằng các sản phẩm skincare. Tuy nhiên, giữa muôn vàn những sản phẩm làm đẹp, không dễ để chị em tìm thấy món thực sự chất lượng, giúp trẻ hóa làn da hữu hiệu và chặn đứng những dấu hiệu tuổi tác xuất hiện thêm trong tương lai. Vậy thì hãy tham khảo 8 sản phẩm dưới đây bởi theo chuyên trang uy tín Who What Wear, những người phụ nữ trông trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật đều nhờ cậy đến những món chăm da này.

1. SkinCeuticals Glycolic 10 Renew Overnight (Khoảng 1.950.000 VNĐ)

Kem dưỡng ban đêm của SkinCeuticals có chứa 10% glycolic acid và 2% phytic acid sẽ làm nhiệm vụ loại bỏ tế bào chết, trả lại cho bạn một làn da tươi sáng, mịn màng và tươi trẻ hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa 1% thành phần làm dịu để đảm bảo làn da không bị kích ứng, đồng thời dưỡng ẩm cho da rất hữu hiệu. Bạn chỉ cần dùng lọ kem dưỡng tẩy da chết này khoảng 2 – 3 lần/tuần là đủ để da đẹp lên theo thời gian.

2. RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream (Khoảng 395.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng ban đêm của RoC thường xuất hiện trong danh sách những sản phẩm chống lão hóa đỉnh hàng đầu. Và lý do không gì khác chính là hiệu quả trẻ hóa làn da có thực của sản phẩm. "Em nó" chứa thành phần retinol quyền lực, các chất chống oxy hóa mà nổi bật là vitamin E giúp làm đầy các nếp nhăn từ nông đến sâu, nhưng không hề gây ra tình trạng kích ứng. Một điểm chói sáng nữa của sản phẩm chính là giá bán vô cùng phải chăng, gần như ai cũng mua được.

3. Murad Vitamin C Glycolic Brightening Serum (Khoảng 2.998.000 VNĐ)

Người phụ nữ tên Renata Jazdzyk (50 tuổi) đã trao đổi với chuyên trang Who What Wear rằng: "Tôi nhận thấy vitamin C giúp làn da của tôi trở nên trẻ khỏe hơn, những nếp nhăn như mờ hẳn và làn da ngày càng trở nên tươi sáng lấp lánh". Vì sao người phụ nữ này lại nhận ra sức mạnh của vitamin C? Đó là bởi quý bà 50 tuổi đã dùng lọ serum vitamin C của nhà Murad mỗi ngày, vào 2 buổi sáng – tối.

4. La Roche-Posay Toleriane Sensitive Fluid (Khoảng 495.000 VNĐ)

Có thể bạn không để ý nhưng việc dưỡng ẩm mỗi ngày cũng giúp trẻ hóa làn da đáng kể chứ chưa cần nhờ cậy đến những phương pháp chống lão hóa đắt đỏ, cầu kỳ khác. Lọ sữa dưỡng của La Roche-Posay được coi là một trong những vũ khí chống già hữu hiệu. "Em nó" làm dịu tình trạng kích ứng (điều nếu xảy ra thường xuyên sẽ khiến da lão hóa), cấp ẩm tốt cho da thêm căng mọng, nếp nhăn bị lu mờ nhưng có kết cấu cực mỏng nhẹ, dễ chịu.

5. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Moisturizer (Khoảng 450.000 VNĐ)

Đại mỹ nhân Hollywood Nicole Kidman vẫn luôn khiến công chúng phải ngỡ ngàng hết lần này tới lần khác bởi nhan sắc trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bí kíp của cô chính là kết thân với lọ kem dưỡng ẩm đặc trị nếp nhăn của Neutrogena. Lọ kem dưỡng chứa retinol giúp xóa sổ nếp nhăn cùng nhiều dấu hiệu tuổi tác khác nhưng không khiến làn da của Nicole Kidman bị khô hay kích ứng.

6. Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream (Khoảng 500.000 VNĐ)

Khi lớn tuổi hơn thì ngoài nếp nhăn, tình trạng da chảy xệ cũng khiến gương mặt của bạn già xọm hẳn đi. Thế nhưng, bạn có thể giải quyết tình trạng này bằng cách thêm lọ kem dưỡng của Olay vào quy trình, biệt tài của "em nó" chính là làm săn chắc, cải thiện độ đàn hồi và dưỡng ẩm dồi dào cho làn da nhờ những thành phần như: Vitamin B3, Amino-Peptides, Hyaluronic Acid cùng các chất chống oxy hóa.

7. Obagi Clinical Retinol 0.5 Retexturizing Cream (Khoảng 1.320.000 VNĐ)

Với retinol đính kèm với các thành phần chống oxy hóa (trong đó có chiết xuất lá trà), lọ kem dưỡng của Obagi không chỉ giải quyết tốt các dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, tình trạng da không đều màu, xóa mờ thâm nám… mà còn có tác dụng xoa dịu làn da. Chính vì lẽ đó, dù kết thân với retinol hẳn hoi nhưng da bạn sẽ ít gặp phải tình trạng kích ứng khó chịu. Sản phẩm này thích hợp để dùng 1 lần/ngày vào buổi tối.

8. SkinCeuticals C E Ferulic (Khoảng 3.990.000 VNĐ)

Rất nhiều làn da xấu tệ đã được lột xác ngoạn mục nhờ dùng lọ serum trứ danh của SkinCeuticals. Sản phẩm chứa những thành phần quyền lực như vitamin C, vitamin E và chất chống oxy hóa Ferulic Acid. Tất cả sẽ cùng hợp sức để đẩy lùi thâm nám, là phẳng nếp nhăn và cho bạn làn da mịn màng, trẻ trung hơn ít nhất 5 tuổi, thậm chí là "hack" được chục tuổi cũng chưa biết chừng.

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet