Các bác sĩ thực hiện đúng 3 bước skincare buổi sáng: Đơn giản vậy mà giữ được da ẩm mọng, chống lão hóa tối ưu

Nếu hỏi ai là người chăm da chuẩn khoa học nhất thì câu trả lời chỉ có thể là các bác sĩ da liễu. Bởi thế cho nên, khi tham khảo những quy trình skincare của các bác sĩ nổi tiếng, bạn sẽ học được vô vàn điều, thậm chí có thể copy y xì đúc cũng vẫn ổn.

Vào những buổi sáng, các bác sĩ không hề thực hiện tới tận chục bước như nhiều tín đồ làm đẹp, đặc biệt là hội mê skincare kiểu Hàn, họ chỉ tiến hành vài ba bước gọn nhẹ dưới đây, vậy là vừa duy trì được làn da khỏe khoắn, đủ ấm, vừa chống lão hóa nghiêm ngặt.

1. Rửa mặt

Không ít nàng nghĩ rằng bước rửa mặt buổi sáng chẳng quan trọng, vì mình có cần ra đường, trang điểm hay bôi kem chống nắng đâu! Tuy nhiên, nếu thêm bước làm sạch này, làn da của bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Lý do là bởi, vào ban đêm, làn da vẫn tiết mồ hôi, dầu thừa, tiếp xúc với bụi bẩn, vi khuẩn từ gối, ga giường, chăn…, đã vậy còn tồn đọng những tàn dư sản phẩm skincare chưa hấp thu hết. Thực tế này đòi hỏi bạn phải dọn dẹp những cặn bẩn để làn da được thông thoáng, không bị bít tắc lỗ chân lông bằng bước rửa mặt.

Các bác sĩ như Nada Elbuluk tại New York, Mona Gohara - giáo sư nghiên cứu lâm sàng tại đại học Yale, Mỹ đều nghiêm túc thực hiện bước rửa mặt vào buổi sáng mỗi ngày. Và để bảo toàn lớp màng bảo vệ làn da, họ luôn dùng sữa rửa mặt có công thức dịu nhẹ. Riêng bác sĩ Mona Gohara còn dùng hẳn sản phẩm không chứa xà phòng cho an toàn tối đa.

2. Dùng serum vitamin C

Một số chị em trong chúng ta có thể không mấy bận tâm đến bước thoa serum vitamin C nhưng với các bác sĩ da liễu, đây là bước skincare bắt buộc vào mỗi buổi sáng. Serum vitamin C có vai trò dưỡng trắng da, giảm thâm nám nhưng quan trọng không kém, chất chống oxy hóa có trong sản phẩm này sẽ vô hiệu các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa và là điều chỉ kem chống nắng không thì chẳng thể đảm đương nổi.

Các bác sĩ thoa serum vitamin C ngay sau bước rửa mặt để đảm bảo, làn da sẽ nhận được lượng dưỡng chất dồi dào nhất từ sản phẩm chống lão hóa tuyệt đỉnh này.

3. Thoa kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Rất nhiều bác sĩ da liễu không tách riêng bước thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Họ dùng luôn một sản phẩm tích hợp hai công dụng này, như vậy sẽ vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh bỏ sót 1 trong 2 nhiệm vụ skincare quan trọng hàng đầu.

Bác sĩ Mona Gohara và Nada Elbuluk dùng kem dưỡng ẩm tích hợp kem chống nắng sau bước thoa serum vitamin C để đảm bảo tất cả các sản phẩm sẽ có cơ hội thẩm thấu vào làn da. Bên cạnh đó, họ chỉ dùng những món dưỡng ẩm + chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, vậy mới đủ sức để chống chọi với những tia gây hại từ ánh nắng mặt trời.

