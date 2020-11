6 loại mỹ phẩm Hàn luôn cháy hàng trong năm 2020: Từ làm sạch cho đến chống lão hóa đều được đánh giá cao

Là một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp - thẩm mỹ, dễ hiểu vì sao mỹ phẩm Hàn luôn được phái đẹp khắp năm châu tin tưởng. Tất tần tật các bước chăm sóc da của phái đẹp đều có sự đồng hành của các sản phẩm skin care xứ Hàn không kể bình dân hay cao cấp. Trong kho tàng mỹ phẩm với vô vàn những thương hiệu quen thuộc của Hàn, có 6 sản phẩm luôn cháy hàng trên các web online danh tiếng như Sephora, Amazon... chứng tỏ không chỉ phái đẹp châu Á mà cả châu Âu - Mỹ và rất nhiều quốc gia khác đều đang rất chuộng mỹ phẩm skin care của Hàn.

Sáp tẩy trang: Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Original: Giá khoảng 430.000 VNĐ

Bước quan trọng trong công đoạn làm sạch da mỗi ngày là tẩy trang và với sáp tẩy trang nổi tiếng Zero chưa có một ai phàn nàn về làn da sau khi dùng. Công thức làm trôi lớp trang điểm mà không làm khô da của bạn, vitamin C giúp tăng cường làn da sáng, trong khi gốc vitamin E an toàn cho da nhạy cảm.

Nơi mua: Watsons

Sữa rửa mặt trà xanh Neogen Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser: Giá khoảng 430.000 VNĐ

Đây là dòng sữa rửa mặt tốt cho cả da nhạy cảm và da bị mụn, sữa rửa mặt này làm sáng và loại bỏ tạp chất. Chiết xuất trà xanh lên men làm dịu và dưỡng ẩm làn da của bạn khi nó được làm sạch. Ngay cả với làn da có mụn hay đang hư tổn, dòng sữa rửa mặt này cũng có thể làm dịu mọi kích ứng trên da.

Nơi mua: Sokoglam

Nước hoa hồng Klairs Supple Preparation Facial Toner: Giá 500.000 VNĐ

Ngoài việc loại bỏ hoàn toàn những bụi bẩn còn dư lại sau bước làm sạch, lọ toner này cũng bổ sung độ ẩm dạng sương với axit hyaluronic (HA) - một trong những thành phần siêu dưỡng ẩm cho da. Chiết xuất thực vật lành tính tuyệt đối nên càng những làn da nhạy cảm càng nên dùng.

Nơi mua: Sammishop

Essence: Mizon Water Volume Ex First Essence: Giá khoảng 500.000 VNĐ

Essence là bí mật làm nên cho một làn da căng mịn mượt mà của phái đẹp Hàn. Với nhiều người thì bước này có vẻ dư thừa nhưng ở Hàn không một ai là không dùng essence. Loại nước thần này giúp làn da luôn ngậm nước với chiết xuất tảo tuyết và làm sáng các vết thâm nám nhờ axit lactic.

Nơi mua: Lixibox

Chống lão hóa chuyên sâu: Benton Snail Bee Ultimate Serum: Giá khoảng 350.000 VNĐ

Làn da của bạn đã sẵn sàng một vẻ đẹp hoàn hảo đến từ các sản phẩm Hàn Quốc, lọ serum đặc biệt này giúp trẻ hóa, tái sinh làn da bằng chất nhờn ốc sên. Thành phần này chứa đựng công năng vi diệu đối với mọi loại sẹo mụn, thâm nám, tàn nhang và kiêm luôn cả dưỡng ẩm chuyên sâu giúp bạn có được một làn da căng mịn phát sáng.

Nơi mua: Hasaki

Miếng dán mụn Acropass Trouble Cure: Giá khoảng 400.000 VNĐ

Sản phẩm có thể trị mụn cấp tốc chính là miếng dán mịn Acropass Trouble Cure. Giá có thể hơi cao so với mặt bằng chung nhưng bạn sẽ ngạc nhiên với công dụng trị mụn thần tốc của miếng dán tí hon này. Miếng dán với các đầu kim siêu nhỏ (không gây đau đớn) để cung cấp thuốc giúp loại bỏ nhân và các vết thâm mụn, thậm chí còn giúp trị mụn nang cứng đầu nhanh gọn lẹ.

Nơi mua: Lazada

Nguồn: totalbeauty