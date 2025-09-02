Nghiên cứu Harvard: Trẻ thích làm 3 việc này thông minh hơn hẳn chúng bạn, cha mẹ chớ dại mà ngăn cản con

Bố mẹ nào cũng mong con thông minh vượt trội, nhưng trên thực tế mức độ thông minh ở mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ ghi nhớ nhanh, tiếp thu kiến thức dễ dàng, trong khi một số trẻ lại cần nhiều thời gian hơn để học hỏi. Nguyên nhân quan trọng nằm ở tốc độ phát triển não bộ.

Nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy sự phát triển não bộ liên quan mật thiết đến môi trường và hành vi của trẻ. Não bộ trẻ nhỏ có tính dẻo cao, mỗi ngày có thể tạo thêm tới 70 tỷ kết nối synap, gấp đôi người trưởng thành. Nếu được tiếp xúc với môi trường phong phú, hiệu quả kết nối nơ-ron có thể tăng tới 40%, giúp trẻ tư duy nhanh nhạy hơn.

Dưới đây là 3 hành vi được xem là “chìa khóa vàng” thúc đẩy não bộ trẻ phát triển vượt trội:

1. Thích khám phá và kích thích giác quan

Trẻ tò mò, thích nghe kể chuyện, nhận biết màu sắc hay chơi xếp hình thường thông minh hơn. Tuy nhiên, bố mẹ nên tránh để trẻ tiếp xúc quá nhiều với màn hình điện tử, kích thích đột ngột hay ánh sáng, âm thanh quá mạnh vì có thể gây hại đến thị lực và tâm lý.

2. Thích đọc sách và trò chuyện

Ngôn ngữ và việc đọc sách kích thích các vùng não quan trọng như Broca, hồi hải mã và thùy thái dương, giúp trẻ có trí nhớ tốt, tư duy linh hoạt và vốn kiến thức phong phú. Bố mẹ cần chọn sách phù hợp lứa tuổi, chú ý tư thế và ánh sáng khi đọc.

3. Thích vận động

Hoạt động thể chất giúp sản sinh hormone thúc đẩy sự phát triển hồi hải mã và vỏ não trước trán, từ đó cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Trẻ nên tham gia các môn thể thao nhẹ như chạy, nhảy dây, bóng đá, nhưng tránh vận động quá sức hoặc những môn mạo hiểm.

Kết luận

Não bộ trẻ có thể phát triển vượt bậc nếu được nuôi dưỡng bằng môi trường giàu trải nghiệm. Khám phá, đọc sách và vận động chính là ba hành vi then chốt giúp trẻ thông minh hơn. Vậy, con bạn đã có những thói quen này chưa?