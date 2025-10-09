“Hạt đậu mập ú” gây sốt MXH: Sản phụ sinh bé trai gần 6kg, phá kỷ lục bệnh viện

Một bà mẹ trẻ ở Nashville (Mỹ) vừa gây chú ý toàn mạng xã hội sau khi hạ sinh bé trai nặng gần 13 pound (tương đương gần 6kg) – phá kỷ lục “em bé lớn nhất” được sinh tại Bệnh viện TriStar Centennial Women’s Hospital trong vòng ba năm qua.

Bé trai mang tên Cassian, là con đầu lòng của Shelby Martin và đặc biệt hơn, cậu bé chào đời đúng ngày sinh nhật của mẹ.

Sau khi sinh, Shelby hài hước chia sẻ lên TikTok:

“Khi người ta nói về việc sinh con to, chắc họ không hiểu đâu. Nhưng tin tôi đi... tôi biết rất rõ!”

Bài đăng nhanh chóng gây “bão” với hơn 4,2 triệu lượt thích và hơn 700 nghìn lượt chia sẻ, khiến cư dân mạng vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

“Hạt đậu mập ú” phải nằm NICU ngay sau sinh

Bà Carolyn Hines, mẹ của Shelby, cũng chia sẻ thêm về cháu ngoại trên Instagram, trìu mến gọi bé là “hạt đậu mập ú”.

“Cassian đã được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) gần như ngay sau khi mổ lấy thai” - bà ngoại em bé viết. “Những em bé có cân nặng lớn thường dễ bị rối loạn đường huyết nên bác sĩ phải theo dõi rất sát.”

Cậu bé được truyền dịch, thở oxy và phải ở lại bệnh viện qua đêm. “Tôi vẫn chưa được bế cháu trong vòng tay hay hôn lên má nó” bà Hines tâm sự.

Tuy nhiên, tin vui là chỉ sau một ngày, chỉ số oxy của bé đã ổn định gần như hoàn hảo và gia đình hy vọng sẽ sớm được đưa bé về nhà.

Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận hài hước

Ngay sau khi câu chuyện lan truyền, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện:

“Em bé này chắc lái xe chở mẹ về được luôn quá!”

Shelby cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lại:

“Mọi người đang trêu cậu con trai mập ú tội nghiệp của tôi dữ quá rồi đó!”

Theo trang Medical News Today, trọng lượng trung bình của bé trai sơ sinh ở Mỹ là khoảng 3,2kg, nghĩa là Cassian nặng gần gấp đôi so với mức trung bình.

Em bé nặng nhất thế giới từng đạt gần 10kg. Theo Sách Kỷ lục Guinness, em bé nặng nhất trong lịch sử được sinh vào năm 1879 tại Canada, với cân nặng 22 pound (gần 10kg) và chiều dài 71cm. Không may mắn, bé chỉ sống được 11 giờ sau sinh.