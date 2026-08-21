Sau khi làm mẹ, cảm ngộ lớn nhất của tôi thực sự đã thay đổi.

Thời mới làm mẹ, tôi luôn mong sau này con sẽ đứng đầu về thành tích, nổi trội hơn người, làm nên sự nghiệp lớn. Tôi luôn nghĩ con cái xuất sắc, thành công mới là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ.

Nhưng sau khi thực sự trải qua những vụn vặt, những đêm thức trắng và sự lo toan chăm con ngày này qua ngày khác, tôi mới hoàn toàn hiểu thấu.

So với một đứa trẻ giỏi giang xuất sắc nhưng lạnh lùng, chỉ biết đến tương lai của bản thân, tôi thèm muốn một đứa trẻ ấm áp, ngoan ngoãn và biết quan tâm hơn.

Ông bà ta nói rất đúng: Con cái xuất sắc là nuôi cho xã hội, con cái ngoan ngoãn biết điều mới là đến để báo ân cho cha mẹ.

Tình thân có lẽ là tình cảm thuần khiết nhất trên thế gian này. Ngoài yêu thương và che chở, nó còn nên có cả sự biết ơn. Sự biết ơn này không phải đến khi trưởng thành mới có, mà ngay từ nhỏ đã có thể nhìn ra.

Vì sao con cái ngoan ngoãn, ấm áp mới là phước lành lớn nhất của gia đình?

Nuôi con nhiều năm như vậy, tôi thấm khía sâu sắc rằng điều bào mòn sức lực nhất trong việc nuôi dạy chưa bao giờ là việc bạn kiệt sức ra sao, mà là sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng lại không được thấu hiểu.

Có những đứa trẻ thành tích dù tốt đến mấy nhưng tính cách lạnh nhạt, nóng nảy, chuyện gì cũng tính toán với cha mẹ, khiến nhà cửa lúc nào cũng xáo trộn.

Dù con có xuất sắc đến đâu, trong lòng cha mẹ vẫn luôn thấy trống trải.

Còn những đứa trẻ vốn mang "thể chất báo ân" thì lại chẳng bao giờ khiến cha mẹ phải nhọc lòng quản dạy. Sự dịu dàng, hiểu chuyện và bao dung của chúng giấu trong từng chi tiết nhỏ nhặt hằng ngày, âm thầm chữa lành mọi vất vả của hành trình nuôi con.

Thành tích có thể nỗ lực sau, tài năng có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng phẩm chất lương thiện và biết ơn của đứa trẻ lại là món quà bẩm sinh quý giá nhất.

5 đặc điểm của đứa trẻ mang "thể chất báo ân"

Hãy đối chiếu xem em bé nhà bạn có những đặc điểm này không nhé:

1. Cảm xúc ổn định, không bao giờ tiêu tốn năng lượng của cha mẹ:

Đó là những đứa trẻ từ nhỏ đã rất dễ nuôi, không khóc quấy vô cớ, ăn no là ngoan, buồn ngủ là ngủ, dỗ dành một chút là nghe lời. Khi lớn lên càng hiểu chuyện, không vô lý nổi giận, lại càng không coi cha mẹ là "thùng rác cảm xúc". Mối quan hệ thân mật, thư thái này thực sự vô giá.

2. Cơ thể khỏe mạnh, ít phải đi bệnh viện:

Đứa trẻ mang duyên báo ân vốn có nền tảng thể lực tốt. Không kén ăn, ăn uống ngon miệng, ngủ yên giấc, lúc giao mùa không dễ cảm cúm. Chúng giúp cha mẹ tiết kiệm biết bao nhiêu tâm sức và tiền bạc. Bình an khỏe mạnh chính là sự báo ân giản dị nhất.

3. Tâm trí tinh tế, bẩm sinh đã biết thương người:

Sự hiểu chuyện của nhiều đứa trẻ thực sự là sự dịu dàng khắc vào trong máu thịt. Thấy mẹ ho sẽ nhắc uống nước; thấy mẹ bận rộn sẽ tự chơi không quấy rầy; thấy mẹ làm việc nhà sẽ lặng lẽ đến bên đỡ đần. Sự thấu hiểu thầm lặng này chữa lành mọi mệt mỏi.

4. Lòng dạ khoáng đạt, không bao giờ chi li tính toán:

Không so sánh, không đòi hỏi, không giận dỗi vì cha mẹ thiên vị, không bận lòng vì sự phân chia không đều. Có thì biết đủ, không có cũng chẳng than phiền. Sự độ lượng của đứa trẻ giữ cho bầu không khí gia đình luôn hòa thuận, êm ấm.

5. Cha mẹ và con cái hợp duyên, thấu hiểu không khoảng cách:

Không có khoảng cách thế hệ, không có chiến tranh lạnh đối đầu. Lời bạn nói con sẵn sàng nghe, khó khăn của bạn con có thể hiểu, ở bên nhau thoải mái tự nhiên. Giữa cha mẹ và con cái, điều đáng quý nhất chưa bao giờ là công thành danh toại, mà là tâm ý tương thông, ở cạnh nhau không thấy mệt mỏi.

Làm sao để nuôi dạy một đứa trẻ biết biết ơn?

Sự dịu dàng và hiểu chuyện của con trẻ thực ra do cha mẹ nuôi dưỡng mà thành. Hãy áp dụng 3 phương pháp thực tế hằng ngày sau:

Không làm thay tất cả, để con tham gia làm việc nhà: Đừng bao bọc quá mức khiến con coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Hãy để con phụ dọn bát đĩa, cất đồ chơi để con hiểu rằng công việc trong nhà cần mọi thành viên cùng đóng góp.

Dám tỏ ra yếu đuối, không làm "người mẹ siêu nhân": Thỉnh thoảng hãy bộc bạch với con: "Hôm nay mẹ mệt quá, mẹ cần con giúp một tay". Khi bạn trút bỏ vỏ bọc mạnh mẽ, con mới có cơ hội chăm sóc, thương xót bạn, từ đó đánh thức lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm.

Phản hồi hai chiều kịp thời, đón nhận sự tử tế của con: Khi con trao cho bạn sự ấm áp (đưa nước, ôm, ôm an ủi), đừng phớt đời hay hời hợt. Hãy đáp lại chân thành: "Cảm ơn con, có con mẹ hạnh phúc lắm". Sự tử tế được ghi nhận mới có thể tiếp tục đơm hoa kết trái.

Rốt cuộc, không có đứa trẻ nào bẩm sinh đã lạnh lùng, chỉ có cha mẹ chưa biết cách dẫn dắt. Đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu, được phép cống hiến và được phản hồi nghiêm túc sẽ luôn dùng chân tình để đáp lại cha mẹ.