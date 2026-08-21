Tuấn Dương có 2 cô con gái “mát lòng mát dạ”: Lo lắng khi biết ba đi "Sao Nhập Ngũ", còn gửi đồ chơi làm hành trang cho ba lên đường

Trong hành trình tham gia "Sao Nhập Ngũ", có lẽ một trong những khoảnh khắc khiến người xem xúc động nhất chính là giây phút chia tay của ba Dương với ba mẹ con Lucie Nguyễn, Nami và Suli. Không có những lời tạm biệt quá dài dòng, nhưng từng ánh mắt, cái ôm và những món đồ chơi nhỏ bé mà hai cô công chúa gửi cho ba lại khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trong chương trình, Tuấn Dương có lẽ là người "mát lòng mát dạ" nhất khi có hai cô công chúa nhỏ vừa tình cảm, vừa biết quan tâm đến ba. Hai chị em Nami và Suli còn bé nhưng dường như đã cảm nhận được rằng lần này ba sẽ đi xa, không thể ở bên 3 mẹ con trong một khoảng thời gian. Và chính sự ngây thơ ấy lại tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, khiến người lớn cũng phải mềm lòng.

Đặc biệt, cô bé Nami mới 3 tuổi đã bắt đầu biết lo lắng cho ba Dương khi nghe ba chuẩn bị nhập ngũ. Với một em bé ở độ tuổi này, "đi bộ đội" vẫn là một khái niệm rất xa lạ. Nami chưa thể hiểu đầy đủ vì sao ba phải đi, ba sẽ làm gì và tại sao lại phải xa gia đình. Thế nhưng, điều cô bé hiểu được rất rõ chính là: ba sắp phải đi xa và mình sẽ nhớ ba.

Khi Nami chưa hiểu "đi bộ đội" là gì, ba Dương đã nhẹ nhàng giải thích cho con gái: "Đi bộ đội để bảo vệ Tổ quốc". Một câu nói giản dị nhưng có lẽ cũng là cách ba giúp cô con gái nhỏ hiểu hơn về chuyến đi đặc biệt của mình.

Với Nami, có thể "bảo vệ Tổ quốc" vẫn còn là một điều gì đó rất lớn lao; nhưng trong thế giới bé nhỏ của cô công chúa 3 tuổi, điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là mong ba được bình an và sớm trở về.

Đáng yêu hơn cả là cách hai chị em Nami và Suli thể hiện tình cảm dành cho ba. Không chỉ đứng bên cạnh tiễn ba lên đường, hai cô công chúa còn lần lượt mang những món đồ chơi thân thiết của mình đưa cho ba Dương, như muốn gửi theo một phần tuổi thơ, một chút yêu thương của hai con trong hành trang nhập ngũ của ba.

Thế là chiếc vali của ba Dương vốn dành để chuẩn bị cho những ngày tháng trong môi trường quân ngũ lại trở nên đặc biệt theo một cách rất riêng. Bên trong không chỉ có những vật dụng cần thiết cho một người lính, mà còn có cả một "kho báu" nhỏ xinh được hai cô con gái gửi gắm. Đó là những món đồ chơi mà bình thường các bé vô cùng yêu quý, nhưng trong khoảnh khắc ba chuẩn bị đi xa, hai chị em lại sẵn sàng đưa cho ba mang theo.

Có lẽ với Nami và Suli, những món đồ chơi ấy chẳng đơn thuần là đồ chơi. Đó giống như một lời nhắn nhủ rất trẻ con nhưng vô cùng tình cảm: "Ba mang theo nhé, để ba nhớ đến hai con".

Cuối cùng, giữa rất nhiều món đồ chơi được hai cô công chúa nhỏ gửi gắm, ba Dương đã mang theo một con gấu và một món đồ chơi bông - hai món đồ thân thiết của các bé. Hình ảnh người ba chuẩn bị lên đường nhập ngũ nhưng trong hành lý lại có những món quà nhỏ từ hai cô con gái khiến hành trình "Sao Nhập Ngũ" bỗng trở nên gần gũi và nhiều cảm xúc hơn.

Bởi phía sau một người ba khoác lên mình màu áo quân nhân là một gia đình luôn ngóng chờ. Phía sau những ngày huấn luyện chắc chắn sẽ có những lúc ba nhớ tiếng cười của các con, nhớ những cái ôm nhỏ xíu và cả những món đồ chơi mà hai cô công chúa đã cẩn thận gửi theo.

Với ba Dương, có lẽ đây chính là "hành trang" đặc biệt nhất trong chuyến nhập ngũ lần này. Còn với Tuấn Dương, nhìn hai cô con gái bé bỏng biết yêu thương và lo lắng cho ba, chắc hẳn cũng là một niềm hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào.

Hai cô công chúa còn nhỏ nhưng đã biết dành cho ba những điều chân thành nhất - để rồi trước giờ lên đường, ba Dương không chỉ mang theo quân trang, mà còn mang theo cả một vali đầy ắp tình yêu của Nami và Suli.

Tuy nhiên vì môi trường quân đội không được phép có những vật dụng như vậy, nên ba Dương đành phải lưu giữ những món đồ của con gái ở trong tim, và không được mang theo trong quá trình tham gia "Sao Nhập Ngũ"

(Nguồn: Sao Nhập Ngũ)