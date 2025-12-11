Những điều mẹ hãy làm cho bé yêu trước khi đi ngủ để tăng cường miễn dịch trong thời tiết ẩm ương

Thời tiết ẩm ương, giao mùa là “thời điểm vàng” khiến trẻ dễ mắc các bệnh cảm lạnh, ho, sốt hay viêm đường hô hấp. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của trẻ là chăm sóc đúng cách trước khi đi ngủ. Giấc ngủ không chỉ giúp bé nghỉ ngơi, mà còn đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hệ miễn dịch.

1. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ

Trước khi đi ngủ, mẹ nên giúp bé tắm rửa hoặc lau người bằng nước ấm. Vệ sinh cơ thể giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, mồ hôi... đặc biệt trong thời tiết ẩm ướt dễ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Sau đó, lau khô người, mặc quần áo và tất chân ấm áp để cơ thể bé không bị nhiễm lạnh.

2. Dinh dưỡng trước khi đi ngủ

Một bữa tối nhẹ nhưng đủ chất sẽ giúp bé ngủ ngon và hấp thu dưỡng chất tốt hơn:

Sữa hoặc các chế phẩm từ sữa: giàu đạm, canxi và vitamin D giúp xương chắc khỏe, bổ sung năng lượng và hỗ trợ phát triển não bộ.

Thức ăn giàu vitamin và khoáng chất: rau củ, trái cây, các thực phẩm giàu kẽm, sắt và vitamin C tăng cường sức đề kháng.

Mẹ nên tránh cho bé ăn đồ ngọt hoặc uống nước lạnh ngay trước khi ngủ vì có thể ảnh hưởng tới tiêu hóa.

3. Uống đủ nước

Thời tiết ẩm ương khiến trẻ dễ quên uống nước, dẫn đến mất nước nhẹ, làm giảm khả năng miễn dịch. Trước khi đi ngủ, mẹ hãy cho bé uống một cốc nước ấm hoặc sữa ấm để duy trì độ ẩm cơ thể và giúp đường hô hấp hoạt động tốt hơn.

4. Duy trì giấc ngủ chất lượng

Giấc ngủ sâu và đủ thời gian là yếu tố then chốt giúp hệ miễn dịch sản xuất kháng thể và tế bào bảo vệ cơ thể:

Giữ phòng ngủ ấm áp, thoáng khí, không quá nóng hoặc quá lạnh.

Tạo thói quen ngủ đều đặn, đi ngủ cùng một giờ mỗi tối.

Tránh cho bé tiếp xúc màn hình điện tử trước khi ngủ để não bộ thư giãn.

5. Tạo môi trường thư giãn

Một môi trường yên tĩnh, ánh sáng dịu và một vài thói quen thư giãn trước khi đi ngủ như kể chuyện, hát ru, massage nhẹ nhàng giúp bé:

Giảm căng thẳng.

Ngủ sâu hơn.

Hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

6. Một số lưu ý khác

Kiểm tra xem quần áo, chăn màn sạch sẽ, tránh ẩm mốc.

Hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh để phòng lây nhiễm.

Rửa tay sạch sẽ trước khi ngủ, đặc biệt nếu bé vừa chơi ngoài trời.

Kết luận

Những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng đều góp phần quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho bé yêu trong thời tiết ẩm ương. Giữ cơ thể bé sạch sẽ, cung cấp đủ dưỡng chất, uống nước đầy đủ, duy trì giấc ngủ sâu và tạo môi trường thư giãn không chỉ giúp trẻ ngủ ngon, mà còn giúp phòng bệnh hiệu quả, giúp bé lớn lên khỏe mạnh, năng động và đầy sức đề kháng.