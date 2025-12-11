Cuối cùng mẹ bỉm Ngô Thanh Vân cũng chịu hé lộ "góc nghiêng trộm vía" của ái nữ

Sau thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bé Gạo, mẹ bỉm Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần vừa có chuyến bay ra Hà Nội cùng bé Gạo. Loạt khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Một trong những khoảnh khắc gây sốt khắp MXH chính là bức ảnh hiếm hoi mẹ bỉm hé lộ một phần gương mặt của ái nữ, khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương.

"Hôm nay 2 vợ chồng vừa hoàn thành một cột mốc quan trọng cho bé Gạo, tiện thể tranh thủ tận hưởng cái mùa giáng sinh lạnh dễ chịu của Hà Nội. Giờ bay về nhà mà thấy yên tâm và vui hẳn" - mẹ bỉm chia sẻ.

Đây là chuyến bay đầu tiên của gia đình bé Gạo kể từ khi Ngô Thanh Vân chính thức gia nhập hội mẹ bỉm. Nếu như trước đây mỗi lần di chuyển, hành lý của cặp đôi khá gọn gàng thì nay mọi thứ đã hoàn toàn khác.

Ngô Thanh Vân hài hước cho biết hành lý lần này "lỉnh kỉnh" hơn hẳn, bởi phần lớn đều là đồ dùng dành cho bé Gạo – từ sữa, bỉm, quần áo cho đến các vật dụng cá nhân cần thiết cho con. Dù có phần vất vả hơn, nhưng nữ diễn viên vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu trải nghiệm cảm giác đưa con đi xa cùng gia đình trọn vẹn.

Đáng chú ý hơn cả chính là khoảnh khắc Ngô Thanh Vân hiếm hoi để lộ một phần khuôn mặt của bé Gạo. Dù chỉ là góc nghiêng nhẹ hay hình ảnh che nửa gương mặt, nhưng cũng đủ khiến cộng đồng mạng "tan chảy". Nhiều người nhận xét bé Gạo thừa hưởng nhiều nét đáng yêu từ cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là làn da hồng hào và vẻ ngoài vô cùng kháu khỉnh.

Một chi tiết khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn nữa chính là hình ảnh ông xã Ngô Thanh Vân luôn đồng hành và hỗ trợ vợ trong việc chăm sóc con. Từ chuẩn bị đồ đạc, bế bé đến san sẻ những công việc nhỏ nhặt nhất, anh luôn xuất hiện bên cạnh vợ con.

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng từng tâm sự rằng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có chồng là chỗ dựa vững chắc. Nhờ sự hỗ trợ hết mình của ông xã, nữ diễn viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái và không bị quá tải sau sinh.

Cô từng chia sẻ: "Vân cảm thấy mình thậy sự may mắn khi có chồng mình - Huy Trần cùng đồng hành trong hành trình này. Hai vợ chồng hiểu rõ rằng nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình nhiều thử thách. Vân cần sự kiên nhẫn và chăm chút từng chút một; còn Huy luôn cố gắng san sẻ: từ chăm con, làm việc nhà đến tìm giải pháp giúp Vân có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Với vợ chồng mình, sự đồng hành không phải là trách nhiệm, mà là tình thương, và chính điều đó khiến hành trình làm ba mẹ của bé Gạo trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày".

Nhìn lại hành trình để có được bé Gạo, Ngô Thanh Vân và chồng đã trải qua không ít cung bậc cảm xúc. Cặp đôi từng kín tiếng trong suốt quá trình chuẩn bị cho vai trò làm cha mẹ, chỉ chia sẻ khi mọi thứ đã ổn định. Sự xuất hiện của bé Gạo được xem là "trái ngọt" cho tình yêu chín muồi và cuộc hôn nhân viên mãn của cả hai. Từ một "đả nữ" mạnh mẽ trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân giờ đây tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mẹ bỉm giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.

Có thể thấy, dù không thường xuyên khoe con hay chia sẻ quá nhiều về đời tư, nhưng mỗi lần Ngô Thanh Vân xuất hiện cùng gia đình nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn. Bé Gạo không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của cặp đôi mà còn khiến nhiều người thêm tin vào hình ảnh một gia đình hiện đại, nơi bố mẹ luôn đồng hành, chia sẻ và yêu thương nhau trọn vẹn.