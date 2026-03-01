Nhờ AI trông con, liệu có khả thi?

“Con muốn nghe kể chuyện.”

“Mẹ đang bận, để mẹ bật AI kể cho con nghe nhé.”

“Bố ơi, bài này làm thế nào ạ?”

“Con hỏi chatGPT đi.”

Kỳ nghỉ đông vừa qua, những đoạn hội thoại như vậy đã xuất hiện trong không ít gia đình. Các sản phẩm như “bảo mẫu AI”, “trợ lý giáo dục thông minh” đang thâm nhập vào thế giới của trẻ vị thành niên với tốc độ và mức độ chưa từng có.

Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng “gia sư kỹ thuật số” – luôn sẵn sàng, biết tuốt mọi thứ – đã trở thành cánh tay đắc lực giúp họ giảm bớt gánh nặng.

Nhưng “AI nuôi con”, “AI trợ giảng” liệu có thực sự đáng tin? Cha mẹ có thật sự được “giải phóng”?

Khi trẻ bắt đầu lệ thuộc vào AI

Theo khảo sát năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc thực hiện với hơn 8.500 trẻ em và thanh thiếu niên tại 7 tỉnh, thành:

Hơn 20% trẻ có xu hướng “muốn dựa vào AI, không muốn tự suy nghĩ”. Hơn 20% thích “chỉ trò chuyện với AI, không muốn giao tiếp với người thật”. Hơn 20% cảm thấy lo âu vì sử dụng AI quá mức.

Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng, việc hình thành mối gắn bó an toàn trong những năm đầu đời có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và sự hình thành nhân cách suốt cuộc đời.

Trẻ em chưa trưởng thành về nhận thức thường:

Học hành động qua quan sát,

Học diễn đạt qua lắng nghe,

Học khám phá qua đặt câu hỏi,

Và học yêu thương qua việc được yêu thương.

Nếu quen với việc AI luôn trả lời vô điều kiện và luôn đồng tình, trẻ có thể dần hình thành xu hướng lấy bản thân làm trung tâm, khó chấp nhận ý kiến khác biệt, giảm động lực suy nghĩ chủ động và đọc sâu, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp ngoài đời thực.

Hãy thử hình dung:

Nếu trẻ đã quen nói chuyện với một “người” luôn đáp ứng mọi yêu cầu, luôn chiều theo mình, thì khi ra ngoài đời, làm sao học cách kết bạn? Làm sao hòa nhập tập thể?

Nếu trẻ quen hỏi AI và luôn có sẵn đáp án, thì trong tương lai, làm sao tự mình tư duy độc lập? Làm sao đứng vững giữa xã hội?

Công nghệ chưa hoàn thiện, trẻ em thì đang lớn từng ngày

Hiện nay, mô hình “AI giáo dục” vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Hệ thống hỏi đáp chưa có nền tảng tri thức toàn diện, chính xác tuyệt đối; cũng chưa đủ dữ liệu để đưa ra phản hồi sáng tạo ở mọi tình huống.

Giao phó những đứa trẻ còn non nớt cho một hệ thống công nghệ chưa hoàn thiện – nhìn bề ngoài là “giải phóng cha mẹ”, nhưng thực chất có thể là một phần thiếu vắng trong giáo dục; nhìn như được công nghệ trao quyền, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành.

Việc quá phụ thuộc vào “AI nuôi con”, “AI trợ giảng” cũng phản ánh tâm lý “muốn nhẹ việc” của một bộ phận phụ huynh:

Một mặt, quá chú trọng truyền đạt kiến thức, kỳ vọng AI có thể giải quyết nhanh gọn những vấn đề giáo dục phức tạp, nhưng lại bỏ quên yếu tố tương tác cảm xúc. Mặt khác, có người xem việc đồng hành cùng con là gánh nặng, muốn “thuê ngoài” cả việc hướng dẫn và giám sát vốn thuộc trách nhiệm của cha mẹ.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt thông tin

Giáo dục giống như “một cái cây lay động một cái cây, một đám mây thúc đẩy một đám mây, một tâm hồn đánh thức một tâm hồn”. Đó không chỉ là việc truyền thông tin hay giám sát một chiều.

Sự trưởng thành của trẻ không chỉ cần kiến thức, mà còn cần:

Sự gắn kết tình cảm,

Định hướng giá trị sống,

Và tấm gương sống động từ cha mẹ.

Những cái ôm, những cuộc trò chuyện, những giờ phút đồng hành – đó là sức mạnh giáo dục mà AI hiện nay chưa thể mô phỏng, cũng không thể thay thế.

Không phủ nhận AI, nhưng đừng lạm dụng

Thảo luận về “AI nuôi con” không có nghĩa là phủ nhận giá trị của AI trong giáo dục. Điều cần cảnh giác là việc đảo lộn thứ tự ưu tiên, lạm dụng công nghệ và lấy “tính hiệu quả công cụ” làm cái cớ để né tránh trách nhiệm làm cha mẹ.

Cấm trẻ tiếp xúc với AI là không cần thiết và cũng không thực tế. Thực tế, những mô hình như “AI thuyết minh bảo tàng” hay “AI luyện nói ngoại ngữ” có thể mở rộng tầm nhìn cho trẻ và hỗ trợ phụ huynh trở thành người dẫn đường tốt hơn.

Chỉ khi toàn xã hội đặt việc ứng dụng AI trong khuôn khổ nhân văn – để AI hỗ trợ chứ không thay thế giáo dục gia đình – chúng ta mới có thể nuôi dưỡng thế hệ trẻ vừa có năng lực khoa học, vừa giàu tinh thần nhân bản.

Bởi lẽ, thuật toán của tình yêu luôn chính xác hơn thuật toán của AI.

Và sự đồng hành của cha mẹ luôn quý giá hơn bất kỳ sự đồng hành kỹ thuật số nào.

Nguồn: Sohu