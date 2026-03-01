Gia đình Việt - Ấn của Võ Hạ Trâm: Mẹ khéo dạy con từ điều nhỏ nhất, ba bố con dùng chung một Face ID

Nhắc đến Võ Hạ Trâm, khán giả không chỉ nhớ tới một giọng ca nội lực của làng nhạc Việt mà còn vô cùng yêu mến hình ảnh một bà mẹ hai con khéo léo, tinh tế trong cách nuôi dạy con. Mỗi khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ này đều mang lại cảm giác ấm áp, tích cực và tràn đầy năng lượng.

Dạy con cực khéo từ chiếc lì xì trao tay

Tết vừa qua, hình ảnh bé Moon - con gái lớn của Võ Hạ Trâm, theo mẹ đi một vòng quanh khu chung cư để lì xì các cô chú nhân viên đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Ở tuổi lên 6, Moon tay cầm phong bao đỏ, lễ phép dùng hai tay gửi đến từng người với thái độ vô cùng ngoan ngoãn, chào hỏi rõ ràng, ánh mắt rụt rè nhưng chân thành.

Khoảnh khắc nhỏ ấy lại chứa đựng bài học lớn về cách làm người. Không phô trương, không cầu kỳ, Võ Hạ Trâm chọn cách dạy con bằng hành động thực tế: hướng dẫn con biết trân trọng những người xung quanh, biết ơn những lao động thầm lặng và học cách cho đi bằng sự chân thành.

Nhìn cách Moon lễ phép cúi chào, hai tay đưa lì xì, nhiều người không khỏi xuýt xoa: đúng là "con ngoan nhờ mẹ dạy khéo". Đây cũng là phong cách nuôi dạy con xuyên suốt của Võ Hạ Trâm: đề cao lễ nghĩa, nhân cách và sự tử tế hơn mọi giá trị vật chất.

Võ Hạ Trâm hướng dẫn con gái tặng lì xì tới các cô chú làm việc tại chung cư

Hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ và 2 em bé lai cực kỳ đáng yêu

Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã người Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary, vào năm 2019. Sau khi về chung một nhà, nữ ca sĩ nhanh chóng có tổ ấm viên mãn và đón con gái đầu lòng Moon vào năm 2021. Đến nay, vợ chồng cô đã có đủ "nếp tẻ" với hai nhóc tỳ đáng yêu là Moon và bé Milo.

Ông xã của Võ Hạ Trâm là một doanh nhân thành đạt, hiện giữ vị trí chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương tại Việt Nam. Dù bận rộn, anh vẫn luôn đồng hành, chia sẻ cùng vợ trong việc nuôi dạy con và xây dựng tổ ấm. Gia đình đa văn hóa Việt - Ấn của Võ Hạ Trâm vì thế luôn tràn đầy tiếng cười và sự thấu hiểu.

Mẹ đúng kiếp "đẻ thuê" và chuyện ba bố con dùng chung một Face ID

Điều thú vị trong gia đình Võ Hạ Trâm là cả hai con đều giống bố như "đúc khuôn". Từ làn da ngăm khỏe khoắn, đường nét gương mặt đến ánh mắt đều mang đậm nét Ấn Độ. Chính vì thế, nữ ca sĩ thường hài hước tự nhận mình "đúng kiếp đẻ thuê" hay đùa vui rằng "ba bố con dùng chung một Face ID".

Không chỉ giống bố về ngoại hình, cả Moon và Milo còn cực kỳ quấn bố. Những khoảnh khắc hai bé bám lấy ba, không rời nửa bước luôn khiến Võ Hạ Trâm vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Thay vì chạnh lòng, cô xem đó là minh chứng cho tình cảm gia đình gắn bó, nơi các con lớn lên trong vòng tay yêu thương trọn vẹn.

Trên mạng xã hội, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường: khi thì con gái tập dọn nhà, lúc lại học bài, đi du lịch hay cùng mẹ vào bếp. Những hình ảnh giản dị ấy không chỉ cho thấy sự chăm sóc khéo léo của nữ ca sĩ mà còn phản ánh lối sống tích cực, gần gũi, đề cao sự tự lập và kỷ luật cho con ngay từ nhỏ.

Không đặt nặng thành tích, không áp lực con phải giỏi hơn bạn bè, Võ Hạ Trâm chọn cách đồng hành, lắng nghe và làm bạn cùng con. Chính điều này tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình.



