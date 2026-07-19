Tại khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang điều trị nội trú cho 40 ca mắc sốt xuất huyết. Trong số này, khoảng 10% là các ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo hoặc sốt xuất huyết nặng.

Trường hợp một bệnh nhi 7 tuổi (ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng, thoát huyết tương , máu cô đặc rõ.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi đến viện, em sốt cao liên tục 3 ngày. Đến ngày thứ tư, dù cơn sốt bắt đầu giảm nhưng trẻ lại mệt nhiều hơn, đau bụng và nôn ói nên được gia đình đưa đi khám. Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi nhận một số trường hợp sốt xuất huyết nặng có biểu hiện thần kinh bất thường. Trẻ có thể la hét, bứt rứt, kích động dù không rơi vào tình trạng sốc, nên cần được theo dõi rất chặt chẽ.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “ Các triệu chứng thần kinh có thể liên quan đến tình trạng sốt cao, tổn thương gan, rối loạn điện giải như hạ natri máu hoặc rối loạn chuyển hóa. Trong một số ít trường hợp, virus Dengue có thể tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, tuy nhiên đa số được cho là liên quan đến cơ chế miễn dịch hoặc rối loạn chuyển hóa nhiều hơn”.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cũng tiếp nhận số trẻ mắc sốt xuất huyết tăng đột biến. Hiện số ca bệnh nhi đến khám ngoại trú và điều trị nội trú đều tăng khoảng 50% so với 2 tuần trước.

Trong đợt cao điểm sốt xuất huyết năm nay, những trường hợp diễn tiến nặng chủ yếu gặp ở trẻ dư cân, béo phì, thường kèm theo tổn thương gan.

Các bệnh nhi này thường sốt rất cao, sau đó nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu nặng. Một số trường hợp còn xảy ra phản ứng viêm rất mạnh, dẫn đến hội chứng thực bào máu liên quan đến sốt xuất huyết, khiến bệnh diễn tiến phức tạp hơn.

Theo BS Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2: “ Cho đến nay, chủng virus type Dengue 2 vẫn chiếm ưu thế làm cho bệnh nặng hơn. Nhiều phụ huynh khi thấy trẻ sốt, nghĩ là cảm cúm thông thường nên tự cho uống thuốc tại nhà dẫn đến việc nhập viện trễ. Khi không được điều trị kịp thời trẻ có thể sốc xuất huyết, thoát huyết tương, tổn thương các cơ quan dẫn đến diễn tiến nặng”.

Phụ huynh cần lưu ý gì trong cao điểm sốt xuất huyết?

Đánh giá về tình hình dịch trong thời gian tới, bác sĩ nhận định mùa mưa vẫn còn kéo dài, vì vậy số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khả năng còn ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh.

Bác sĩ cảnh báo nhiều trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nặng.

Trước nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong mùa mưa, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng bệnh.

Sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh từ thể nhẹ sang thể nặng, đặc biệt ở trẻ em. Vì vậy, khi có biểu hiện sốt từ 2 ngày trở lên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và theo dõi, tránh tự ý điều trị tại nhà.

Theo các bác sĩ, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao không hạ, mệt nhiều, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn nhiều, nổi ban, chảy máu cam, chảy máu chân răng, tay chân lạnh, li bì, vật vã hoặc đi ngoài phân đen.

Đây đều là những biểu hiện bệnh có thể đang chuyển sang giai đoạn nặng, cần được theo dõi và điều trị kịp thời để hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cũng lưu ý, nhiều trường hợp sốt xuất huyết trở nặng đúng vào thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt. Do đó, người dân không nên chủ quan khi thấy hết sốt mà cần tiếp tục theo dõi sát sức khỏe và tái khám theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Để phòng bệnh, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước như chai, lọ, thau, chậu, lốp xe cũ… Đồng thời, nên ngủ màn kể cả ban ngày, sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt và chủ động tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đối với những đối tượng đủ điều kiện theo khuyến cáo của ngành y tế và bác sĩ.