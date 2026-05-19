Người phụ nữ 2 lần kết hôn rồi lại ly hôn với tỷ phú Elon Musk có thói quen chăm sóc da đơn giản, yêu thích 1 thương hiệu có tuổi đời gần 70 năm

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô không theo đuổi quy trình skincare cầu kỳ hay các liệu trình đắt đỏ. Thay vào đó, Talulah Riley trung thành với một lối chăm sóc da tối giản, ít bước nhưng duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Trong nhiều chia sẻ trước đây, Talulah cho biết cô không ép bản thân phải theo một quy trình cố định mỗi ngày. Nữ diễn viên thường chăm sóc da dựa trên cảm giác của cơ thể và tình trạng làn da ở từng thời điểm. Tuy nhiên, có một nguyên tắc cô gần như luôn giữ: làm sạch da nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Thay vì sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh, Talulah ưu tiên các sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu, lành tính và có khả năng dưỡng ẩm tốt. Cô đặc biệt yêu thích những dòng skincare có thành phần tự nhiên và hương thơm thư giãn, giúp việc chăm sóc da trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng thay vì áp lực phải “chống lão hóa” bằng mọi cách.

Khi có nhiều thời gian hơn, nữ diễn viên sẽ bổ sung thêm serum chuyên sâu và kem mắt giàu dưỡng chất để tăng độ ẩm cho da. Nhưng nhìn chung, cô tin rằng sự đều đặn và tối giản mới là điều quan trọng nhất.

Một trong những thương hiệu được Talulah Riley nhắc đến nhiều là Eminence Organic Skin Care, đây là hãng mỹ phẩm thiên nhiên ra đời từ năm 1958, tức đã có gần 70 năm tuổi đời. Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm sử dụng nguyên liệu hữu cơ, công thức dịu nhẹ và mùi hương thiên nhiên đặc trưng.

Không chạy theo những xu hướng skincare phức tạp trên mạng xã hội, Talulah Riley chọn cách chăm sóc da tối giản nhưng bền vững. Với cô, một làn da đẹp không đến từ việc dùng thật nhiều sản phẩm, mà nằm ở cảm giác khỏe khoắn, đủ ẩm và thoải mái với chính mình.

Talulah Riley và chồng Thomas Brodie-Sangster

Sau khi ly hôn, Talulah Riley trở về Anh sinh sống. Cô bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Thomas Brodie-Sangster - bạn diễn của cô trong phim Pistol. Hai người kết hôn vào tháng 6/2024 sau 3 năm hẹn hò.

Thomas Brodie-Sangster là diễn viên người Anh, nổi tiếng từ khi mới 13 tuổi với bộ phim Love Actually. Năm 2020, anh gây chú ý khi vào vai kỳ thủ Benny Watts trong bộ phim The Queen’s Gambit trên Netflix. Chia sẻ với The Times, Riley cho biết mối quan hệ của họ phát triển tự nhiên sau nhiều tháng làm việc chung và trở thành bạn bè.

Hiện tại, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống giản dị tại vùng quê nước Anh. Cô cùng chồng sống trong một trang trại nhỏ, nuôi lợn, gà, vịt, ngỗng và cừu. “Với tôi, hạnh phúc đến một cách chậm rãi và dường như tỷ lệ thuận với số lần vào bếp mỗi sáng”, Riley nói.