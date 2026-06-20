Mới đây, trong livestream của Mysthy, Ca nương Kiều Anh đã tiết lộ một tin vui của gia đình trước hàng nghìn người xem live. Theo chia sẻ của Ca nương Kiều Anh, con trai đầu lòng của cô - bé Soup, đang được xem là "ứng cử viên sáng giá" để tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình.

Dù mới 10 tuổi, bé Soup đã gây chú ý khi xuất sắc giành giải A bộ môn trống chầu tại cuộc thi Ca trù toàn quốc diễn ra vào cuối năm 2025. Thành tích này khiến nhiều người bất ngờ bởi trống chầu là một bộ môn đòi hỏi người biểu diễn phải có khả năng cảm thụ âm nhạc truyền thống, nắm chắc quy tắc thưởng phạt trong ca trù và có sự tinh tế trong từng tiếng trống.

Tiết mục trống chầu của bé Soup - con trai của Ca nương Kiều Anh.

Là thế hệ thứ 7 trong gia đình nhiều đời theo nghệ thuật ca trù, Kiều Anh không chỉ kế thừa di sản của các bậc tiền bối mà còn nỗ lực truyền tình yêu với loại hình nghệ thuật này cho con trai, mở ra thế hệ thứ 8 tiếp nối truyền thống gia đình. Với nữ ca nương, việc gìn giữ ca trù không chỉ nằm ở những sân khấu biểu diễn mà còn bắt đầu từ chính gia đình nhỏ của mình.

Tại hậu trường quay MV "Lá Ngọc Cành Vàng", NSND Thanh Hoài nhận xét về khả năng chơi trống của bé Suop :"Thằng bé nhà con lên gõ trồng, các bà lại nhớ lại cái thờ của con. Thằng bé thông minh quá, nó đánh tự nhiên, mà vừa xòng vừa xiết... đúng ơi là đúng. Bác Khuê bảo với bà, thằng bé là năng khiếu tự nhiên đấy, nó cảm được âm nhạc mới gõ được như thế".

Ca nương Kiều Anh cũng chia sẻ thêm: "Vâng, cháu nó cũng có năng thiếu thế nên bây giờ con cũng đang cho theo, mà nó cũng rất là nghiêm túc, nó chăm chỉ học. Bây giờ không phải là đứa trẻ con nào cũng thích, nó chăm chỉ học, nó ít thì con vẫn cho nó học".

NSND Thanh Hoài nói về tài năng đánh trống chầu của con trai Ca nương Kiều Anh.

Bé Soup sinh năm 2016, là con trai đầu lòng của Ca nương Kiều Anh và chồng là Văn Quỳnh - cháu ngoại của cố Phó Giáo sư Văn Như Cương. Ngay từ nhỏ, bé Soup đã được mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật truyền thống trong môi trường gia đình.

Thay vì bắt đầu bằng việc học hát ca trù, cậu bé được làm quen với trống chầu - bộ môn đóng vai trò quan trọng trong không gian biểu diễn ca trù, nơi người đánh trống phải hiểu cấu trúc bài hát và biết cách tương tác với ca nương bằng từng tiếng trống đúng nhịp, đúng thời điểm.

Việc Soup đạt giải A ở lứa tuổi còn rất nhỏ không chỉ mang ý nghĩa của một thành tích cá nhân mà còn cho thấy sự tiếp nối đáng quý của một gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với di sản văn hóa dân tộc.

Với sự dìu dắt của mẹ và gia đình nhiều thế hệ, nền tảng nghệ thuật được vun đắp từ sớm, cậu bé đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện kế thừa của gia đình nghệ nhân, góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù đến với thế hệ trẻ trong tương lai.