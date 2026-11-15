Joyce Phạm hé lộ hình ảnh đầu tiên về cậu út thứ 5, hóa ra cậu bé đã chào đời từ hơn 1 tháng trước

Mới đây, Joyce Phạm - ái nữ của đại gia Minh Nhựa, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chính thức công khai việc đã hạ sinh em bé thứ 5. Sau loạt hình ảnh ghi lại hành trình vượt cạn đầy cảm xúc, gia đình nàng rich kid tiếp tục hé lộ thêm về thành viên nhỏ tuổi nhất, khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Theo thông tin được chia sẻ, cậu út nhà Joyce Phạm có tên là Jayven, chào đời vào ngày 1/10/2026. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thiên thần nhỏ đã hơn 1 tháng tuổi. Điều khiến nhiều người bất ngờ là vợ chồng Joyce Phạm đã giữ kín tin vui trong suốt thời gian qua, đợi đến khi con qua tháng mới chính thức chia sẻ với mọi người.

Đặc biệt, trong những hình ảnh và dòng trạng thái được đăng tải, Joyce Phạm không giấu được niềm hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu được ôm cậu con trai út vào lòng.

Hot mom xúc động chia sẻ: "Mới vài tiếng trước thôi mẹ vẫn còn ôm chiếc bụng bầu 39 tuần, vậy mà giờ em bé đã nằm ngay trước mắt ba mẹ rồi.

Một cảm giác thật sự rất khó diễn tả, vừa hạnh phúc, vừa biết ơn và cứ muốn ngắm con mãi thôi. Chào con, thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình mình".

Những lời tâm sự giản dị nhưng đầy tình cảm của Joyce Phạm khiến nhiều người đồng cảm. Dù đã có kinh nghiệm chăm sóc 4 em bé trước đó, cảm xúc khi đón thêm một thiên thần nhỏ dường như vẫn vẹn nguyên đối với cô.

Trước đó, vào ngày 14/11, Joyce Phạm đã đăng tải loạt hình ảnh trong bệnh viện, chính thức xác nhận việc sinh con thứ 5. Trong bài chia sẻ, cô tâm sự rằng bản thân từng nghĩ sau 4 lần sinh nở, mình sẽ bình tĩnh hơn khi bước vào lần vượt cạn tiếp theo. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Joyce kể cô trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, hồi hộp đến lo lắng, thậm chí bật khóc vì sợ hãi. Gia đình cũng không khỏi thấp thỏm khi đây đã là lần sinh thứ 5 của cô. Điều mà tất cả mong mỏi nhất chính là hai mẹ con đều khỏe mạnh, bình an.

Khoảnh khắc được nghe tiếng khóc đầu đời của Jayven và tận mắt nhìn thấy gương mặt bé xíu của con khiến Joyce Phạm xúc động như lần đầu làm mẹ. Đặc biệt, ông xã Tâm Nguyễn luôn có mặt bên cạnh, nắm tay và động viên vợ trong hành trình vượt cạn.

Giờ đây, khi cậu út Jayven đã hơn 1 tháng tuổi, những hình ảnh và lời chia sẻ của Joyce Phạm càng trở nên ý nghĩa. Sau quãng thời gian riêng tư dành cho gia đình, nàng hot mom mới chính thức giới thiệu thành viên thứ 5 với những người yêu mến mình.

Ở tuổi 27, Joyce Phạm đã trở thành mẹ của 5 em bé, trong đó có 4 con trai và 1 con gái. Trước khi Jayven chào đời, tổ ấm của vợ chồng cô đã có 4 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu.

Con trai đầu lòng của cặp đôi là Jayden, sinh năm 2020, còn được gọi với biệt danh Tít. Cậu bé chào đời không lâu sau đám cưới của bố mẹ và cũng là người giúp đại gia Minh Nhựa lần đầu lên chức ông ngoại.

Đến năm 2022, gia đình tiếp tục đón bé Jayla, cô công chúa duy nhất trong nhà tính đến hiện tại. Sự xuất hiện của Jayla giúp tổ ấm nhỏ của Joyce Phạm thêm đủ nếp đủ tẻ.

Công chúa duy nhất trong nhà có 5 bé của gia đình Joyce Phạm.

Năm 2024, nàng hot mom hạnh phúc đón con trai thứ 3 là Jayson, em bé tuổi Rồng. Chưa đầy một năm sau, vào tháng 6/2025, bé trai thứ 4 Jayric tiếp tục chào đời, khiến gia đình ngày càng đông vui.

Và đến ngày 1/10/2026, sự xuất hiện của Jayven đã giúp gia đình Joyce Phạm chính thức có 5 thiên thần nhỏ. Đáng chú ý, 3 em bé út nhà Joyce có khoảng cách tuổi khá gần nhau, hứa hẹn sẽ có một tuổi thơ lớn lên bên nhau với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Joyce Phạm tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999, là con gái lớn của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa). Cô kết hôn với thiếu gia Nguyễn Phước Thành Tâm vào tháng 9/2019. Sau hơn 7 năm về chung một nhà, cả hai đã xây dựng tổ ấm với 5 người con.

Từ một nàng rich kid nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, Joyce Phạm hiện được nhiều người quan tâm bởi hành trình làm mẹ và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Dù liên tục trải qua những lần mang thai, sinh nở và chăm sóc con nhỏ, cô vẫn thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến các con lớn lên từng ngày.