Trong khi nhiều phụ huynh đau đầu tìm cách để con chịu ăn rau, bé Gạo - con của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, lại khiến mọi người thích thú vì niềm yêu thích dành cho rau xanh, trái cây.

Bé Gạo ăn được cả khổ qua xào trứng từ khi mới 9 tháng tuổi

Ngay cả món khổ qua xào vốn có vị đắng đặc trưng, nhóc tỳ cũng có thể ăn ngon lành. Với Ngô Thanh Vân, đây không đơn thuần là chuyện con dễ ăn, mà là kết quả của hành trình kiên nhẫn giúp bé làm quen với thực phẩm tự nhiên từ những ngày đầu ăn dặm.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Có một điều mà mình rất kiên trì từ những ngày đầu Gạo ăn dặm đó là tập cho con yêu thích rau xanh và những thực phẩm tự nhiên". Đằng sau thói quen tưởng chừng đơn giản ấy là cách nuôi con mà cô và ông xã cùng theo đuổi: cho bé cơ hội khám phá nhiều hương vị, không vội vàng và đặc biệt không biến bữa ăn thành áp lực.

Theo Ngô Thanh Vân, có một sự thật thú vị trong khoa học dinh dưỡng: trẻ nhỏ thường có xu hướng thích vị ngọt và dè chừng vị đắng. Đây là phản ứng sinh học tự nhiên, chứ không hẳn do trẻ kén ăn hay cố tình từ chối món ăn. Trong khi đó, không ít loại rau xanh lại có vị hơi đắng, khiến các bé cần thêm thời gian để làm quen.

Bởi vậy, khi Gạo chưa hào hứng với một loại rau, mẹ Vân không lập tức gạch tên món đó khỏi thực đơn. Cô chọn cách giới thiệu lại vào những dịp khác, thử thay đổi cách chế biến để món ăn trở nên gần gũi hơn với khẩu vị của con. Điều quan trọng nhất, theo cô, là để bé được tự mình trải nghiệm thay vì bị ép phải ăn cho bằng được.

Cách làm này cũng có cơ sở từ những nghiên cứu về hành vi ăn uống ở trẻ nhỏ. Việc tiếp xúc lặp lại với một loại rau, đôi khi từ 8 - 10 lần hoặc nhiều hơn, có thể giúp trẻ dần chấp nhận hương vị ban đầu còn xa lạ. Tất nhiên, mỗi em bé có nhịp độ riêng, nên sự kiên trì của cha mẹ cần đi cùng thái độ tôn trọng cảm giác và nhu cầu của con.

Đến các món ăn vặt như snack của bé Gạo cũng làm từ rau củ tự nhiên

Với gia đình Ngô Thanh Vân, rèn thói quen ăn uống lành mạnh không có nghĩa là đặt ra những quy tắc cứng nhắc. Thay vào đó, rau củ và trái cây được đưa vào cuộc sống hằng ngày như những lựa chọn quen thuộc.

Mẹ bỉm tiết lộ đến hiện tại, món ăn vặt của Gạo vẫn chủ yếu là trái cây tươi. Những bữa ăn chính thì có sự chăm chút của ba Huy, người trực tiếp chuẩn bị và nấu nướng mỗi ngày cho con.

Sự đồng hành ấy khiến hành trình ăn dặm không chỉ là công việc của riêng mẹ. Mẹ Vân kiên nhẫn tạo điều kiện để con tiếp cận những hương vị mới; ba Huy dành thời gian bên gian bếp để chuẩn bị bữa ăn.

Khi việc ăn rau được lặp lại một cách nhẹ nhàng trong sinh hoạt thường nhật, Gạo dần có cơ hội cảm nhận vị ngon nguyên bản của thực phẩm, kể cả những món không dễ chinh phục như khổ qua xào.

Hình ảnh bé Gạo hào hứng ăn rau, thích hoa quả và thưởng thức cả khổ qua xào vì thế trở thành niềm vui nhỏ của ba mẹ.