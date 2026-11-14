Joyce Phạm đón con thứ 5 vẫn hồi hộp như lần đầu: Khoảnh khắc đón 1 thiên thần chào đời vẫn luôn là cảm xúc khó gọi tên

"Ngày mẹ được gặp con, em bé Jayven

Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng mẹ cũng được ôm em bé út của gia đình mình vào lòng rồi…

Mẹ vẫn nhớ rất rõ những cảm xúc của ngày hôm đó. Từ lúc còn cười nói vui vẻ cho đến những lúc bắt đầu đau, lo lắng rồi bật khóc. Cứ nghĩ đã trải qua 4 lần sinh nở rồi thì lần thứ 5 mẹ sẽ bình tĩnh hơn một chút, nhưng thật ra mỗi lần đi sinh lại là một trải nghiệm rất khác nhau.

Con có biết không, lần này mọi người trong nhà ai cũng lo cho mẹ nhiều lắm. Vì đây đã là lần sinh thứ 5 nên cả nhà đều lo sẽ có những rủi ro và chuyện không mong muốn xảy ra. Bản thân mẹ cũng vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến lúc thật sự nằm trên giường sinh, mẹ vẫn rất sợ. Có những lúc mẹ phải tự động viên bản thân rằng: “Cố lên, chỉ một chút nữa thôi là được gặp con rồi.” Mẹ chỉ mong mọi chuyện thật suôn sẻ, hai mẹ con đều khỏe mạnh và bình an.

Và rồi con cũng đến thật rồi…

Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc chào đời, rồi được ôm con vào lòng, mẹ vẫn xúc động như lần đầu tiên được làm mẹ. Nhìn gương mặt bé xíu của con, mẹ không tin được là em bé đã nằm trong bụng mình suốt 9 tháng qua giờ đã thật sự ở đây rồi.

Mẹ muốn cảm ơn cả gia đình vì đã luôn ở bên cạnh, yêu thương, lo lắng và chăm sóc mẹ trong suốt thời gian qua. Từ những ngày còn mang bầu cho đến lúc đi sinh, mẹ luôn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Thật sự rất may mắn và hạnh phúc vì lúc nào cũng có gia đình ở bên cạnh.

Và đặc biệt, cảm ơn ba vì đã luôn nắm tay, động viên và cùng mẹ trải qua cả 5 lần sinh nở. Có những điều mẹ không nói ra hết, nhưng mẹ luôn ghi nhớ và trân trọng tất cả những gì ba đã làm cho mẹ và các con.

Jayven ơi, mẹ mong sau này khi lớn lên, nhìn lại những tấm hình này con sẽ biết rằng ba mẹ và cả bốn anh chị đã yêu thương, mong chờ con nhiều đến thế nào.

Chào mừng con đến với gia đình mình, em bé nhỏ nhất nhà. Cảm ơn con đã đến với mẹ thật bình an, để mẹ lại được làm mẹ thêm một lần nữa".