Joyce Phạm đón con thứ 5 vẫn hồi hộp như lần đầu: Khoảnh khắc đón 1 thiên thần chào đời vẫn luôn là cảm xúc khó gọi tên
Cứ nghĩ đã trải qua bốn lần sinh nở, Joyce Phạm sẽ bình tĩnh hơn khi đón con út. Thế nhưng trong bộ ảnh ngày Jayven chào đời, cô nhớ mình đã đi từ cười nói vui vẻ đến lo lắng, bật khóc, rồi lại xúc động như lần đầu làm mẹ khi nghe tiếng con.
“Ngày mẹ được gặp con, em bé Jayven” là dòng mở đầu Joyce Phạm viết khi chia sẻ bộ ảnh đón con thứ 5. Sau chín tháng mang thai, cô và Tâm Nguyễn đã được gặp thành viên nhỏ nhất nhà. Kèm theo những tấm hình là lời kể của Joyce về ngày đi sinh, từ lúc còn cười nói cho đến khi cơn đau bắt đầu và cô phải tự nhủ chỉ một chút nữa thôi là được gặp con.
"Ngày mẹ được gặp con, em bé Jayven
Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng mẹ cũng được ôm em bé út của gia đình mình vào lòng rồi…
Mẹ vẫn nhớ rất rõ những cảm xúc của ngày hôm đó. Từ lúc còn cười nói vui vẻ cho đến những lúc bắt đầu đau, lo lắng rồi bật khóc. Cứ nghĩ đã trải qua 4 lần sinh nở rồi thì lần thứ 5 mẹ sẽ bình tĩnh hơn một chút, nhưng thật ra mỗi lần đi sinh lại là một trải nghiệm rất khác nhau.
Con có biết không, lần này mọi người trong nhà ai cũng lo cho mẹ nhiều lắm. Vì đây đã là lần sinh thứ 5 nên cả nhà đều lo sẽ có những rủi ro và chuyện không mong muốn xảy ra. Bản thân mẹ cũng vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến lúc thật sự nằm trên giường sinh, mẹ vẫn rất sợ. Có những lúc mẹ phải tự động viên bản thân rằng: “Cố lên, chỉ một chút nữa thôi là được gặp con rồi.” Mẹ chỉ mong mọi chuyện thật suôn sẻ, hai mẹ con đều khỏe mạnh và bình an.
Và rồi con cũng đến thật rồi…
Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc chào đời, rồi được ôm con vào lòng, mẹ vẫn xúc động như lần đầu tiên được làm mẹ. Nhìn gương mặt bé xíu của con, mẹ không tin được là em bé đã nằm trong bụng mình suốt 9 tháng qua giờ đã thật sự ở đây rồi.
Mẹ muốn cảm ơn cả gia đình vì đã luôn ở bên cạnh, yêu thương, lo lắng và chăm sóc mẹ trong suốt thời gian qua. Từ những ngày còn mang bầu cho đến lúc đi sinh, mẹ luôn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Thật sự rất may mắn và hạnh phúc vì lúc nào cũng có gia đình ở bên cạnh.
Và đặc biệt, cảm ơn ba vì đã luôn nắm tay, động viên và cùng mẹ trải qua cả 5 lần sinh nở. Có những điều mẹ không nói ra hết, nhưng mẹ luôn ghi nhớ và trân trọng tất cả những gì ba đã làm cho mẹ và các con.
Jayven ơi, mẹ mong sau này khi lớn lên, nhìn lại những tấm hình này con sẽ biết rằng ba mẹ và cả bốn anh chị đã yêu thương, mong chờ con nhiều đến thế nào.
Chào mừng con đến với gia đình mình, em bé nhỏ nhất nhà. Cảm ơn con đã đến với mẹ thật bình an, để mẹ lại được làm mẹ thêm một lần nữa".
Đã sinh bốn lần, Joyce hồi hộp lo lắng như lần đầu
Trước ngày vào viện, Joyce nghĩ những lần sinh trước sẽ giúp mình bình tĩnh hơn. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi thực sự nằm trên giường sinh, cảm giác lo lắng vẫn khiến cô bật khóc. Joyce kể cả gia đình cũng thấp thỏm vì đây đã là lần sinh thứ năm của cô. Lúc ấy, điều cô mong nhất là ca sinh diễn ra suôn sẻ và hai mẹ con đều bình an.
“Cố lên, chỉ một chút nữa thôi là được gặp con rồi”, Joyce nhớ lại lời mình tự động viên trong lúc chờ Jayven chào đời.
Rồi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên. Khi được ôm Jayven vào lòng và nhìn gương mặt bé xíu của con, Joyce nói mình vẫn xúc động như lần đầu làm mẹ. Em bé cô đã mang trong bụng suốt chín tháng giờ đã thật sự nằm trong vòng tay cô.
Cái nắm tay của ông xã qua cả năm lần sinh
Trong bài đăng, Joyce cảm ơn gia đình đã chăm sóc cô từ những ngày mang bầu đến lúc đi sinh. Cô dành riêng một đoạn cho Tâm Nguyễn, người đã nắm tay, động viên và cùng cô đi qua cả năm lần sinh nở. Joyce nói có những điều cô chưa nói hết thành lời, nhưng cô luôn ghi nhớ những gì chồng đã làm cho mình và các con.
Ở cuối bài, Joyce nhắn riêng với Jayven. Cô mong sau này khi đủ lớn để xem lại bộ ảnh, con sẽ biết ngày ấy cả bố mẹ và bốn anh chị đã mong gặp con đến thế nào. Với Jayven, những tấm hình ấy cũng là dịp để nhìn thấy câu chuyện của mình qua lời mẹ kể: trước khi được ôm con vào lòng, mẹ đã nằm đó, vừa sợ vừa tự nhủ rằng chỉ còn một chút nữa thôi.